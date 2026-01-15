भूले-बिसरे भोपाली: जिनकी शायरी ने शहर को दी नई पहचान, समय के साथ धुंधली पड़ गई यादें
भोपाल की साहित्यिक विरासत में चारबैत का रहा है विशेष स्थान. तेजी से बदलते दौर में सिमटती जा रही है यह परंपरा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 15, 2026 at 9:33 PM IST
भोपाल: नवाबी तहज़ीब, अदब और शायरी के लिए पहचाना जाने वाला भोपाल कभी ऐसे शायरों का शहर हुआ करता था, जिनकी ग़ज़लों, नज़्मों और चारबैत ने हिंदुस्तान भर में अपनी अलग पहचान बनाई. लेकिन समय के साथ, बदलती पीढ़ी और डिजिटल दौर की तेज़ रफ्तार में भोपाल के कई बड़े शायर आज यादों के हाशिये पर चले गए हैं. देखिये ये खास रिपोर्ट
भोपाल की साहित्यिक विरासत में चारबैत का विशेष स्थान रहा है. मुंशी भोपाली, कैफ भोपाली, शेरी भोपाली और उनके समकालीन शायरों ने चारबैत को एक साहित्यिक ऊँचाई दी. यह शैली भोपाल की गलियों, चौपालों और मुशायरों में गूंजती थी. लेकिन आज यह परंपरा सिमटती जा रही है और इसके साथ ही वे नाम भी, जिन्होंने इसे पहचान दिलाई.
कैफ भोपाली: गीतों तक सिमट गई पहचान
कैफ भोपाली को आमतौर पर फ़िल्म ‘पाकीज़ा’ के अमर गीतों के लिए जाना जाता है. उनका ये गीत बहुत मशहूर हुए. कैफ भोपाली ने फ़िल्म पाकीजा के लिए कई गीत लिखे थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है 'चलो दिलदार चलो चाँद के पार चलो', जिसे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने गाया था. और इसके अलावा उन्होंने 'चलते चलते यूँ ही कोई मिल गया था' और 'इन्ही लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा' जैसे मशहूर गीत भी लिखे थे, जो पाकीजा के यादगार गीतों में शामिल हैं.
इसी तरह शेरी भोपाली की कई ग़ज़लें मशहूर हैं, जिनमें 'ग़ज़ब है जुस्तजू-ए-दिल का ये अंजाम हो जाए', 'सोज़-ए-अलम से दूर हुआ जा रहा हूँ मैं', और 'अगर कुछ थी तो बस ये थी तमन्ना आख़िरी अपनी' प्रमुख हैं, जो उनके भावपूर्ण और दर्द भरे अंदाज़ के लिए जानी जाती हैं. खासकर उनका यह शेर 'उस नज़र की शराब पीता हूँ' भी बहुत लोकप्रिय है.
वहीं ताज भोपाली की कई मशहूर ग़ज़लें और शेर हैं, लेकिन उनकी सबसे प्रसिद्ध ग़ज़लों में से एक है 'ये जो कुछ आज है कल तो नहीं है' और एक अन्य लोकप्रिय शेर है 'तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है ये बेख़बरी'. उनकी ग़ज़लों में गहराई, जीवन-दर्शन और सामाजिक पहलुओं का सुंदर मिश्रण मिलता है.
बशीर बद्र: लोकप्रियता के बावजूद दूरी
बशीर बद्र जैसे शायर आज भी अपने शेरों के कारण बेहद लोकप्रिय हैं, लेकिन उम्र और स्वास्थ्य कारणों से उनका मुशायरों में जाना कम हो गया. इसका असर यह हुआ कि नई पीढ़ी ने उन्हें मंचों पर उतना नहीं देखा, जितना पहले देखा जाता था. हालांकि सोशल मीडिया पर उनके शेर आज भी खूब पढ़े और साझा किए जाते हैं. उनका ये शेर आज भी लोग खूब सुनते हैं. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके मशहूर शायर बशीर बद्र की कई गज़लें मशहूर हैं.
लेकिन उनकी सबसे प्रसिद्ध गज़लों में 'यूँ ही बे-सबब न फिरा करो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए', 'खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे' और 'ये नए मिज़ाज का शहर है ज़रा फ़ासले से मिला करो' शामिल हैं, जो अपनी सरल भाषा और गहरे अर्थों के लिए जानी जाती हैं. उनके साथ ही बासित भोपाली और मुंशी भोपाली जैसे शायर भी थे, जिन्होंने भोपाल की अदबी विरासत को समृद्ध किया, लेकिन आज उनकी चर्चा बेहद कम रह गई है.
इनके अलवा मुनीर भोपाली, अख्तर सईद खान, आबिद अख़्तर, बासित भोपाली, मुख़्तार शमीम, बख़्तियार ज़िया, मुंशी भोपाली, साहिब भोपाली, वकील भोपाली, जकी वारसी, सैयद रमज़ान अली, इशरत क़ादरी और फिरोज़ा यासमीन जैसे नाम कभी मुशायरों की शान हुआ करते थे. इन शायरों की मौजूदगी से भोपाल की पहचान सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि अदब का मरकज़ मानी जाती थी.
क्यों भूलते जा रहे हैं ये शायर?
मुशायरों और साहित्यिक मंचों की संख्या में कमी होना ये सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है, जिसमें डिजिटल दौर और हल्की सामग्री की मांग बढ़ती जा रही है. आज सुधांशु फ़िरदौस जैसे नए शायर और कवि सामने आ रहे हैं, जो अपने अंदाज़ में समाज और राजनीति पर लिख रहे हैं. यह बदलाव स्वाभाविक है, लेकिन इसके साथ पुराने शायरों की विरासत को भुला देना साहित्य के लिए एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है.
संरक्षण की ज़रूरत
भोपाल के साहित्यप्रेमियों और संस्थानों का मानना है कि इन शायरों की रचनाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने, स्कूल-कॉलेजों में पढ़ाने और मुशायरों के माध्यम से नई पीढ़ी तक पहुँचाने की ज़रूरत है, ताकि भोपाल की अदबी पहचान सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित न रह जाए.