बिहार में हलवा खाने से 16 छात्राएं बीमार, किशनगंज आवासीय विद्यालय में हड़कंप

किशनगंज: बिहार के किशनगंज के एक आवासीय विद्यालय में देर रात हड़कंप मच गया. यहां हलवा खाने से 16 से ज्यादा छात्राएं फूड प्वाइजनिंग की शिकार हो गई. सभी छात्राओं को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. छात्राओं की तबीयत स्थिर बताई जा रही है.

हलवा खाने से छात्राओं की तबीयत बिगड़ी : किशनगंज जिले के सदर प्रखंड के खड़ी बस्ती में संचालित ओबीसी प्लस 2 आवासीय बालिका विद्यालय के हॉस्टल में उस वक्त हड़कंप मंच गया, जब उनके रात के खाने में परोसे गए हलवा खाने से छात्राएं बीमार होने लगी. धीरे-धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी. एक दर्जन से ज्यादा छात्राओं ने उल्टी दस्त की शिकायत की.

किशनगंज में हलवा खाने से छात्राएं बीमार (ETV Bharat)

ये छात्राएं बीमार: बीमार पड़ने वाली छात्राओं में नंदनी कुमारी (12), राज प्रिया (12), स्वीटी (12), लक्ष्मी (12), राखी (12), सलोनी (11), शिवानी (11), शारदा (14), प्रिति प्रिया (11), बर्षा रानी (11), शिवानी भारती (14), सोनाक्षी प्रिया( 13) और अन्य शामिल हैं.

क्या बोले डॉक्टर?: फूड पॉइजनिंग की खबर से पूरे आवासीय विद्यालय में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सूचना के बाद स्कूल प्रबंधन ने एंबुलेंस बुलाया और सभी छात्राओं को किशनगंज सदर अस्पताल मं भर्ती कराया गया. सदर अस्पताल के डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि ''16 इलाजरत बच्चियां फूड प्वाइजनिंग की शिकार हैं. सभी का इलाज किया जा रहा है.''