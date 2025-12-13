ETV Bharat / state

बिहार में हलवा खाने से 16 छात्राएं बीमार, किशनगंज आवासीय विद्यालय में हड़कंप

देर रात के खाने में आवासीय विद्यालय की छात्राओं को हलवा परोसा गया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई. पढ़ें पूरी खबर

किशनगंज में भर्ती छात्राएं (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 13, 2025 at 8:41 AM IST

3 Min Read
किशनगंज: बिहार के किशनगंज के एक आवासीय विद्यालय में देर रात हड़कंप मच गया. यहां हलवा खाने से 16 से ज्यादा छात्राएं फूड प्वाइजनिंग की शिकार हो गई. सभी छात्राओं को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. छात्राओं की तबीयत स्थिर बताई जा रही है.

हलवा खाने से छात्राओं की तबीयत बिगड़ी : किशनगंज जिले के सदर प्रखंड के खड़ी बस्ती में संचालित ओबीसी प्लस 2 आवासीय बालिका विद्यालय के हॉस्टल में उस वक्त हड़कंप मंच गया, जब उनके रात के खाने में परोसे गए हलवा खाने से छात्राएं बीमार होने लगी. धीरे-धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी. एक दर्जन से ज्यादा छात्राओं ने उल्टी दस्त की शिकायत की.

किशनगंज में हलवा खाने से छात्राएं बीमार (ETV Bharat)

ये छात्राएं बीमार: बीमार पड़ने वाली छात्राओं में नंदनी कुमारी (12), राज प्रिया (12), स्वीटी (12), लक्ष्मी (12), राखी (12), सलोनी (11), शिवानी (11), शारदा (14), प्रिति प्रिया (11), बर्षा रानी (11), शिवानी भारती (14), सोनाक्षी प्रिया( 13) और अन्य शामिल हैं.

क्या बोले डॉक्टर?: फूड पॉइजनिंग की खबर से पूरे आवासीय विद्यालय में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सूचना के बाद स्कूल प्रबंधन ने एंबुलेंस बुलाया और सभी छात्राओं को किशनगंज सदर अस्पताल मं भर्ती कराया गया. सदर अस्पताल के डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि ''16 इलाजरत बच्चियां फूड प्वाइजनिंग की शिकार हैं. सभी का इलाज किया जा रहा है.''

किशनगंज में हलवा खाने से छात्रा बीमार (ETV Bharat)

छात्राओं ने कहा- हलवा खाया था : वहीं बच्चियों ने बताया कि, "रात के खाने में हलवा परोसा गया था. हलवा खाने के बाद से तबीयत बिगड़ने लगी थी. अचानक पेट दर्द और उल्टी होने लगी. हम लोगों ने इसकी जानकारी वार्डन को दी, इसके बाद हम लोगों को अस्पताल लाया गया.''

किशनगंज में भर्ती छात्राएं (ETV Bharat)

स्कूल की लापरवाही? : ओबीसी बालिका आवासीय विद्यालय कल्याण विभाग द्वारा संचालित हैं. स्कूल प्रबंधन की सूचना पर कल्याण पदाधिकारी समेत अन्य अधिकारी भी देर रात मौके पर पहुंचे. वहीं सदर एसडीओ ने भी सदर अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली.

''रात में कुछ भोजन खाने के बाद बच्चियां फूड प्वाइजनिंग की शिकार हुई है. फिलहाल सभी बच्चियां ठीक है. पहले इलाज करवाया जा रहा है. उसके बाद मामले का जांच की जाएगी कि किसकी लापरवाही से बच्चियों की तबीयत बिगड़ी है.'' - अनिकेत कुमार, सदर एसडीओ

RESIDENTIAL SCHOOL IN KISHANGANJ
हलवा खाने से 16 छात्राएं बीमार
KISHANGANJ NEWS
GIRLS ILL AFTER EATING HALWA
FOOD POISONING IN BIHAR

