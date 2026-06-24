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गंगा स्नान के दौरान मुंगेर में बड़ा हादसा, चार सगी बहनों समेत पांच बच्चियां डूबीं, 1 शव बरामद

मुंगेर: बिहार के मुंगेर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पांच लड़कियों की गंगा में डूबने की खबर मिली. बुधवार को वासुदेवपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत श्यामपुर गंगा घाट पर गंगा स्नान करने गई पांच बच्चियों की डूबने की सूचना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई है. फिलहाल प्रशासन की ओर से एनडीआरएफ और गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा : वासुदेवपुर थाना क्षेत्र के बकचपरा गंगा घाट पर बुधवार की सुबह गंगा स्नान करने और गंगाजल भरकर घर लौटने गई चार सगी बहनों समेत पांच लड़कियां गंगा की तेज धारा में डूब गईं. इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और गंगा घाट पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

परिवार में मचा कोहराम (ETV Bharat)

चार सगी बहनों समेत पांच लड़कियां डूबीं: प्राप्त जानकारी के अनुसार बकचपरा निवासी क्रांति पासवान की पुत्रियां संगीता कुमारी, बिनीता कुमारी, संध्या कुमारी, सोनम कुमारी और पड़ोसी चमन लाल पासवान की पुत्री हिना कुमारी बुधवार सुबह गंगा स्नान करने और गंगाजल भरने के उद्देश्य से बकचपरा गंगा घाट पहुंची थीं.

"सुबह में सब स्नान करने गई थी. सभी के डूबने की जानकारी मिली. चार मेरी बेटी है और एक मेरी बहन थी. सभी पढ़ रही थी. इंटर, नौवा,छठा में सब पढ़ रही थी."- क्रांति पासवान, मृतक के पिता

नदी के तेज बहाव में आईं पांचों: बताया जा रहा है कि स्नान के दौरान सभी बच्चियां एक साथ नदी में उतरीं. इसी बीच वे गहरे पानी की ओर चली गईं और देखते ही देखते गंगा की तेज धारा की चपेट में आ गईं. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बच्चियां ने खुद को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि वे संभल नहीं सकीं.

SDRF और गोताखोर मौके पर मौजूद : ग्रामीणों के अनुसार, कुछ ही क्षणों में सभी पानी में डूबने लगीं. घाट पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया और उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक स्थिति गंभीर हो चुकी थी. घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने तत्काल वासुदेवपुर थाना पुलिस को दी.

सर्च ऑपरेशन तेज: सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया. साथ ही एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की टीम को भी बुलाया गया. मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम ने गंगा नदी में व्यापक खोज अभियान शुरू किया.