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गंगा स्नान के दौरान मुंगेर में बड़ा हादसा, चार सगी बहनों समेत पांच बच्चियां डूबीं, 1 शव बरामद

मुंगेर में दर्दनाक हादसा हुआ है. गंगा घाट पर स्नान के दौरान 5 बच्चियां गहरे पानी और तेज बहाव में डूब गईं. पढ़ें

five girls drowned IN munger
मुंगेर में बड़ा हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 24, 2026 at 12:25 PM IST

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मुंगेर: बिहार के मुंगेर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पांच लड़कियों की गंगा में डूबने की खबर मिली. बुधवार को वासुदेवपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत श्यामपुर गंगा घाट पर गंगा स्नान करने गई पांच बच्चियों की डूबने की सूचना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई है. फिलहाल प्रशासन की ओर से एनडीआरएफ और गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा : वासुदेवपुर थाना क्षेत्र के बकचपरा गंगा घाट पर बुधवार की सुबह गंगा स्नान करने और गंगाजल भरकर घर लौटने गई चार सगी बहनों समेत पांच लड़कियां गंगा की तेज धारा में डूब गईं. इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और गंगा घाट पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

five girls drowned IN munger
परिवार में मचा कोहराम (ETV Bharat)

चार सगी बहनों समेत पांच लड़कियां डूबीं: प्राप्त जानकारी के अनुसार बकचपरा निवासी क्रांति पासवान की पुत्रियां संगीता कुमारी, बिनीता कुमारी, संध्या कुमारी, सोनम कुमारी और पड़ोसी चमन लाल पासवान की पुत्री हिना कुमारी बुधवार सुबह गंगा स्नान करने और गंगाजल भरने के उद्देश्य से बकचपरा गंगा घाट पहुंची थीं.

"सुबह में सब स्नान करने गई थी. सभी के डूबने की जानकारी मिली. चार मेरी बेटी है और एक मेरी बहन थी. सभी पढ़ रही थी. इंटर, नौवा,छठा में सब पढ़ रही थी."- क्रांति पासवान, मृतक के पिता

नदी के तेज बहाव में आईं पांचों: बताया जा रहा है कि स्नान के दौरान सभी बच्चियां एक साथ नदी में उतरीं. इसी बीच वे गहरे पानी की ओर चली गईं और देखते ही देखते गंगा की तेज धारा की चपेट में आ गईं. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बच्चियां ने खुद को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि वे संभल नहीं सकीं.

SDRF और गोताखोर मौके पर मौजूद : ग्रामीणों के अनुसार, कुछ ही क्षणों में सभी पानी में डूबने लगीं. घाट पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया और उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक स्थिति गंभीर हो चुकी थी. घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने तत्काल वासुदेवपुर थाना पुलिस को दी.

सर्च ऑपरेशन तेज: सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया. साथ ही एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की टीम को भी बुलाया गया. मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम ने गंगा नदी में व्यापक खोज अभियान शुरू किया.

five girls drowned IN munger
सर्च ऑपरेशन जारी (ETV Bharat)

1 शव बरामद: कई घंटों की मशक्कत के बाद टीम ने एक बच्ची संगीता कुमारी का शव बरामद किया है. शव बरामद होने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है.

चार की तलाश जारी: समाचार लिखे जाने तक बिनीता कुमारी, संध्या कुमारी, सोनम कुमारी और हिना कुमारी का कोई पता नहीं चल पाया था. एसडीआरएफ, स्थानीय गोताखोर और पुलिसकर्मी लगातार गंगा में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे. नदी के विभिन्न हिस्सों में मोटरबोट और विशेष उपकरणों की मदद से खोजबीन की जा रही है.

घाट पर जुटी भारी भीड़: अधिकारियों का कहना है कि लापता बच्चियों की तलाश के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं और अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक सभी का पता नहीं चल जाता. हादसे की खबर फैलते ही बकचपरा और आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग गंगा घाट पर पहुंच गए हैं.

बरसात के मौसम में बढ़ा खतरा: स्थानीय लोगों का कहना है कि हाल के दिनों में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है और कई घाटों पर गहराई एवं तेज बहाव के कारण खतरा बढ़ गया है. ऐसे में स्नान करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. कई बार लोग नदी की वास्तविक गहराई और धारा का अंदाजा नहीं लगा पाते, जिसके कारण इस तरह की दुर्घटनाएं हो जाती हैं.

प्रशासन ने की सतर्कता बरतने की अपील: पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि नदी में स्नान करते समय सतर्कता बरतें और गहरे पानी में जाने से बचें। विशेष रूप से बच्चों और किशोरों को बिना निगरानी के नदी में नहीं उतरने देने की सलाह दी गई है.

फिलहाल पूरा प्रशासनिक अमला बचाव एवं खोज अभियान में जुटा हुआ है. पूरे जिले की नजरें अब एसडीआरएफ के अभियान पर टिकी हैं और लोग लापता किशोरियों के बारे में किसी सकारात्मक खबर की उम्मीद लगाए हुए हैं.

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