घना कोहरा और अकवान तूफान का असर, रांची एयरपोर्ट से 14 विमान रद्द, यात्रियों की बढ़ी परेशानी
घना कोहरा और अकवान तूफान का असर अब उड़ानों पर भी पड़ रहा है. रांची एयरपोर्ट से 14 विमान रद्द हो गयी. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 21, 2026 at 3:41 PM IST
रांचीः अकवान तूफान के असर से झारखंड में मौसम खराब हो रहा है. धुंध और घने कोहरे के कारण सामान्य जनजीवन पर प्रभाव पड़ रहा है. इसके साथ ही हवाई सेवा भी इससे काफी प्रभावित हो रहा है.
खराब मौसम और घने कोहरे के कारण शनिवार को रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उड़ान भरने और यहां पहुंचने वाली 14 फ्लाइट रद्द कर दी गईं. विमानों का परिचालन रद्द होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा.
रांची एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से जारी सूचना के अनुसार, खराब मौसम के कारण इन उड़ानों को रद्द करने का निर्णय लिया गया. रद्द की गई उड़ानों में रांची से दिल्ली जाने वाली चार, कोलकाता जाने वाली दो और हैदराबाद, पटना, मुंबई, भुवनेश्वर, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे और बेंगलुरु जाने वाली एक-एक फ्लाइट शामिल हैं.
एयरपोर्ट प्रबंधन ने बताया कि रद्द उड़ानों में दिल्ली रूट की फ्लाइट संख्या 2038, 2219, 2286 और 6274, हैदराबाद की 398, पटना की 925, मुंबई की 6088, भुवनेश्वर की 7726, चेन्नई की 209, अहमदाबाद की 6654, कोलकाता की 7466 और 7468, पुणे की 761 तथा बेंगलुरु की 6799 रद्द रहीं। उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा.
खराब मौसम के कारण एयर इंडिया एक्सप्रेस की छह जोड़ी उड़ानें रद्द
खराब मौसम के कारण रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से एयर इंडिया एक्सप्रेस की छह जोड़ी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं. इनमें बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई रूट की उड़ानें शामिल हैं. रद्द उड़ानों में बेंगलुरु-रांची-बेंगलुरु रूट की IX-2464/2465, IX-2053/2176 और IX-1016/1530, दिल्ली-रांची-दिल्ली रूट की IX-2764/1097 और IX-1068/1069 तथा मुंबई-रांची-मुंबई रूट की IX-1237/1238 शामिल हैं. उड़ानों के रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
रद्द उड़ानों का विवरण
|शहर
विमान संख्या/
Flight Number
|दिल्ली
2038, 2219,
2286, 6274
|हैदराबाद
|398
|पटना
|925
|मुंबई
|6088
|भुवनेश्वर
|7726
|चेन्नई
|209
|अहमदाबाद
|6654
|कोलकाता
|7466, 7468
|पुणे
|761
|बेंगलुरु
|6799
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