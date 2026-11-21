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घना कोहरा और अकवान तूफान का असर, रांची एयरपोर्ट से 14 विमान रद्द, यात्रियों की बढ़ी परेशानी

रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ( ETV Bharat )

रांचीः अकवान तूफान के असर से झारखंड में मौसम खराब हो रहा है. धुंध और घने कोहरे के कारण सामान्य जनजीवन पर प्रभाव पड़ रहा है. इसके साथ ही हवाई सेवा भी इससे काफी प्रभावित हो रहा है.

खराब मौसम और घने कोहरे के कारण शनिवार को रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उड़ान भरने और यहां पहुंचने वाली 14 फ्लाइट रद्द कर दी गईं. विमानों का परिचालन रद्द होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा.