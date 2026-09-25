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खराब मौसम का असर: रांची एयरपोर्ट पर इंडिगो की 12 उड़ानें रद्द, 24 विमान मूवमेंट प्रभावित

रांची में खराब मौसम का असर हवाई सेवा पर जोरदार रुप से पड़ा है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

Many flight movements cancelled at Ranchi airport due to bad weather
रांची एयरपोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 25, 2026 at 6:46 PM IST

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रांचीः राजधानी में शुक्रवार को खराब मौसम, बारिश और तेज हवाओं का असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ा. बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची से संचालित इंडिगो की 12 निर्धारित उड़ान रोटेशन रद्द कर दी गईं.

इनमें 12 आगमन और 12 प्रस्थान शामिल हैं. इस तरह कुल 24 विमान मूवमेंट प्रभावित हुए. इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. सुबह खराब मौसम के कारण कई विमान निर्धारित समय पर रांची में लैंड नहीं कर सके और कुछ उड़ानों के संचालन पर असर पड़ा.

इंडिगो के अनुसार, मौसम की प्रतिकूल स्थिति को देखते हुए कोलकाता-रांची-कोलकाता की 6E 7561/7562, पुणे-रांची-बेंगलुरु की 6E 6484/6799 और हैदराबाद-रांची-हैदराबाद की 6E 421/398 उड़ानें रद्द की गईं. इसके अलावा मुंबई-रांची-मुंबई की 6E 6087/6088 तथा अहमदाबाद-रांची-पटना की 6E 6493/925 उड़ान भी रद्द रही.

दिल्ली-रांची-दिल्ली सेक्टर की 6E 2259/5207 और 6E 2614/2286 उड़ानों का संचालन भी रद्द किया गया. वहीं कोलकाता-रांची-कोलकाता सेक्टर की 6E 7325/7326 उड़ान भी प्रभावित रही. इसके अलावा पटना-रांची-अहमदाबाद की 6E 6902/6654, दिल्ली-रांची-दिल्ली की 6E 5023/6274, बेंगलुरु-रांची-पुणे की 6E 221/6272 और कोलकाता-रांची-कोलकाता की 6E 7674/7235 उड़ानें भी रद्द की गईं.

एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार, खराब मौसम में यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उड़ानों के संचालन पर निर्णय लिया गया. एयरपोर्ट डायरेक्टर विनोद कुमार ने यात्रियों से अपील की कि एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति की जानकारी संबंधित एयरलाइन से जरूर प्राप्त कर लें. मौसम में बदलाव के कारण उड़ानों के समय में परिवर्तन या संचालन रद्द होने की स्थिति बन सकती है.

शुक्रवार सुबह तेज हवा और बारिश के कारण रांची आने वाली कई उड़ानों को निर्धारित समय पर उतरने में परेशानी हुई. रिपोर्ट के अनुसार, सुबह करीब नौ बजे तक कई विमान रांची एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर लगाते रहे और लैंडिंग में देरी हुई.

इंडिगो ने भी यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी उड़ान की ताजा स्थिति के लिए एयरलाइन के संपर्क में रहें. एयरलाइन के अनुसार, उड़ान में बदलाव या रद्द होने की स्थिति में पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल पर यात्रियों को सूचना भेजी जाती है. यात्रियों से अपील की गई है कि वे एयरपोर्ट पहुंचने से पहले फ्लाइट स्टेटस की पुष्टि कर लें, ताकि अचानक हुए बदलाव के कारण उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े.

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इंडिगो की उड़ान रोटेशन रद्द
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