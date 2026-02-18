ETV Bharat / state

झालावाड़ में पलटी धनिया से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली, छह किसान घायल, दो की हालत गंभीर

तेलियाखेड़ी निवासी किसान रामगंजमंडी की अनाज मंडी धनिया ले जा रहे थे. सुकेत के समीप आहू नदी की पुलिया के पास ट्रॉली पलट गई.

injured in the accident were treated at Jhalawar Hospital
हादसे में घायलों का झालावाड़ अस्पताल में इलाज (ETV Bharat Jhalawar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 18, 2026 at 2:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

झालावाड़: जिले के असनावर थाना क्षेत्र से धनिया बेचने रामगंजमंडी जा रहे किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई. इसमें छह किसान गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दो किसानों की हालत गंभीर होने पर कोटा रेफर कर दिया.

अस्पताल चौकी के कांस्टेबल आशुतोष ने बताया कि बुधवार सुबह असनावर क्षेत्र से किसान ट्रैक्टर ट्रॉली से धनिया भरकर रामगंज मंडी जा रहे थे. इस दौरान ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई. ट्रॉली में सवार छह किसान घायल हो गए.

घायल किसान के परिजन बोले... (ETV Bharat Jhalawar)

पढ़ें:​बहरोड में दर्दनाक सड़क हादसा: ट्रैक्टर-ट्रॉली और बाइक की टक्कर में दो युवकों की मौत, गांव में पसरा मातम

सभी एक ही गांव के: घायल एक किसान ने बताया कि वे सभी क्षेत्र के तेलियाखेड़ी के निवासी हैं. वे रामगंजमंडी की अनाज मंडी ट्रैक्टर ट्रॉली से धनिया बेचने ले जा रहे थे.उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली सुकेत के समीप आहू नदी की पुलिया के पास अनियंत्रित होकर पलट गई. किसानों के मुताबिक, सड़क पर किसी मवेशी के अचानक सामने आने के चलते ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित हुई. इससे ट्रॉली पलट गई और धनिया बिखर गया. इस हादसे में ट्रॉली सवार छह किसानों को गंभीर चोटें आईं.

मौके पर पहुंचा प्रशासन: इधर हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. एंबुलेंस की मदद से तुरंत सभी घायलों को झालावाड़ के जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इमरजेंसी वार्ड में उपचार किया. दो की तबीयत ज्यादा खराब होने पर कोटा रेफर कर दिया गया.

पढ़ें: Chhoti Khatu Accident : पत्थर खदान में ट्रैक्टर-ट्रॉली गिरने से चालक की मौत, मलबे में दबा रहा शव

TAGGED:

SIX FARMERS INJURED IN ACCIDENT
CONDITION OF 2 FARMERS IS CRITICAL
झालावाड़ में पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली
सुकेत के समीप हादसा
ROAD ACCIDENT IN JHALAWAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.