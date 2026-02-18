ETV Bharat / state

झालावाड़ में पलटी धनिया से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली, छह किसान घायल, दो की हालत गंभीर

अस्पताल चौकी के कांस्टेबल आशुतोष ने बताया कि बुधवार सुबह असनावर क्षेत्र से किसान ट्रैक्टर ट्रॉली से धनिया भरकर रामगंज मंडी जा रहे थे. इस दौरान ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई. ट्रॉली में सवार छह किसान घायल हो गए.

झालावाड़: जिले के असनावर थाना क्षेत्र से धनिया बेचने रामगंजमंडी जा रहे किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई. इसमें छह किसान गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दो किसानों की हालत गंभीर होने पर कोटा रेफर कर दिया.

पढ़ें:​बहरोड में दर्दनाक सड़क हादसा: ट्रैक्टर-ट्रॉली और बाइक की टक्कर में दो युवकों की मौत, गांव में पसरा मातम

सभी एक ही गांव के: घायल एक किसान ने बताया कि वे सभी क्षेत्र के तेलियाखेड़ी के निवासी हैं. वे रामगंजमंडी की अनाज मंडी ट्रैक्टर ट्रॉली से धनिया बेचने ले जा रहे थे.उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली सुकेत के समीप आहू नदी की पुलिया के पास अनियंत्रित होकर पलट गई. किसानों के मुताबिक, सड़क पर किसी मवेशी के अचानक सामने आने के चलते ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित हुई. इससे ट्रॉली पलट गई और धनिया बिखर गया. इस हादसे में ट्रॉली सवार छह किसानों को गंभीर चोटें आईं.

मौके पर पहुंचा प्रशासन: इधर हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. एंबुलेंस की मदद से तुरंत सभी घायलों को झालावाड़ के जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इमरजेंसी वार्ड में उपचार किया. दो की तबीयत ज्यादा खराब होने पर कोटा रेफर कर दिया गया.

पढ़ें: Chhoti Khatu Accident : पत्थर खदान में ट्रैक्टर-ट्रॉली गिरने से चालक की मौत, मलबे में दबा रहा शव