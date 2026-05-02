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खेत पर ही खाद फैक्ट्री: गोवर्धन योजना से बदल रही खेती की तस्वीर, किसानों ने अपनाया जैविक मॉडल

भरतपुर: राजस्थान में खेती की दिशा बदलने की एक बड़ी कोशिश अब जमीन पर असर दिखाने लगी है. गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के जरिए किसान धीरे-धीरे रासायनिक खादों की गिरफ्त से बाहर निकल रहे हैं. भरतपुर संभाग के छह जिलों में 7000 के लक्ष्य के मुकाबले 4570 किसानों का इस योजना से जुड़ना इस बदलाव का मजबूत संकेत है. खास बात यह है कि यह बदलाव सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि खेतों की मिट्टी में जिंदगी लौटाने की शुरुआत बन चुका है.

कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक देशराज सिंह ने स्पष्ट कहा कि रासायनिक उर्वरकों, खासकर डीएपी और यूरिया का अत्यधिक उपयोग जमीन की सेहत को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है. इससे मिट्टी में मौजूद लाभकारी सूक्ष्मजीव जैसे केंचुए, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स, यीस्ट और मोल्ड तेजी से कम हो रहे हैं. यही जीव मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, लेकिन रासायनिक खेती ने इनकी संख्या को गंभीर रूप से प्रभावित किया है.

कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक देशराज सिंह (ETV Bharat Bharatpur)

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मिट्टी में बढ़ाता है कार्बन: देशराज सिंह ने बताया कि जैविक उर्वरक के इस्तेमाल से मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ती है और सूक्ष्म पोषक तत्वों का संतुलन सुधरता है. इससे न केवल जमीन की उर्वरा शक्ति मजबूत होती है, बल्कि फसलों की गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिलता है. उन्होंने बताया कि यह बदलाव लंबे समय में किसानों की आय और उत्पादन दोनों को स्थिर और बेहतर बनाएगा.

खेत पर ही ‘खाद फैक्ट्री’, 10 हजार तक मदद: देशराज सिंह ने बताया कि इस योजना की सबसे खास बात यह है कि किसान के खेत ही खाद उत्पादन केंद्र बन रहे हैं. योजना के तहत किसान 20-20 फीट की दो बेड या एक 40 फीट लंबी बेड तैयार करता है, जिनकी चौड़ाई लगभग 3 फीट और ऊंचाई 1 से 1.5 फीट होती है. इनमें गाय या भैंस के गोबर से केंचुआ खाद (वर्मीकम्पोस्ट) तैयार की जाती है. राज्य सरकार इसके लिए किसानों को 10,000 रुपए तक का अनुदान देती है, जो सीधे उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से पहुंचता है.