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खेत पर ही खाद फैक्ट्री: गोवर्धन योजना से बदल रही खेती की तस्वीर, किसानों ने अपनाया जैविक मॉडल

भरतपुर संभाग में गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना ने रासायनिक खादों से मुक्ति की दिशा में मजबूत बदलाव शुरू किया है.

गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना
गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 2, 2026 at 2:30 PM IST

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भरतपुर: राजस्थान में खेती की दिशा बदलने की एक बड़ी कोशिश अब जमीन पर असर दिखाने लगी है. गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के जरिए किसान धीरे-धीरे रासायनिक खादों की गिरफ्त से बाहर निकल रहे हैं. भरतपुर संभाग के छह जिलों में 7000 के लक्ष्य के मुकाबले 4570 किसानों का इस योजना से जुड़ना इस बदलाव का मजबूत संकेत है. खास बात यह है कि यह बदलाव सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि खेतों की मिट्टी में जिंदगी लौटाने की शुरुआत बन चुका है.

कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक देशराज सिंह ने स्पष्ट कहा कि रासायनिक उर्वरकों, खासकर डीएपी और यूरिया का अत्यधिक उपयोग जमीन की सेहत को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है. इससे मिट्टी में मौजूद लाभकारी सूक्ष्मजीव जैसे केंचुए, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स, यीस्ट और मोल्ड तेजी से कम हो रहे हैं. यही जीव मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, लेकिन रासायनिक खेती ने इनकी संख्या को गंभीर रूप से प्रभावित किया है.

कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक देशराज सिंह (ETV Bharat Bharatpur)

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मिट्टी में बढ़ाता है कार्बन: देशराज सिंह ने बताया कि जैविक उर्वरक के इस्तेमाल से मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ती है और सूक्ष्म पोषक तत्वों का संतुलन सुधरता है. इससे न केवल जमीन की उर्वरा शक्ति मजबूत होती है, बल्कि फसलों की गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिलता है. उन्होंने बताया कि यह बदलाव लंबे समय में किसानों की आय और उत्पादन दोनों को स्थिर और बेहतर बनाएगा.

खेत पर ही ‘खाद फैक्ट्री’, 10 हजार तक मदद: देशराज सिंह ने बताया कि इस योजना की सबसे खास बात यह है कि किसान के खेत ही खाद उत्पादन केंद्र बन रहे हैं. योजना के तहत किसान 20-20 फीट की दो बेड या एक 40 फीट लंबी बेड तैयार करता है, जिनकी चौड़ाई लगभग 3 फीट और ऊंचाई 1 से 1.5 फीट होती है. इनमें गाय या भैंस के गोबर से केंचुआ खाद (वर्मीकम्पोस्ट) तैयार की जाती है. राज्य सरकार इसके लिए किसानों को 10,000 रुपए तक का अनुदान देती है, जो सीधे उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से पहुंचता है.

गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना
कई किसानों के अपनाई गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना (ETV Bharat Bharatpur)

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ऑनलाइन प्रक्रिया, पारदर्शी व्यवस्था: उन्होंने बताया कि योजना पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित है. किसान राज किसान साथी पोर्टल या ई-मित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के बाद विभागीय स्वीकृति दी जाती है और बेड तैयार होने पर कृषि अधिकारी मौके पर सत्यापन करते हैं। इसके बाद अनुदान राशि सीधे खाते में ट्रांसफर हो जाती है। इससे प्रक्रिया पारदर्शी और तेज बनी है.

संभाग में 4570 लाभान्वित

  • अलवर: 1300 में से 1101
  • भरतपुर: 1100 में से 854
  • डीग: 1100 में से 745
  • धौलपुर: 1100 में से 436
  • करौली: 1100 में से 722
  • सवाई माधोपुर: 1300 में से 712
  • कुल मिलाकर 7000 के लक्ष्य के मुकाबले 4570 यूनिट तैयार हो चुकी हैं

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गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना
अपने खेत पर ही जैविक खाद तैयार कर रहे हैं किसान (ETV Bharat Bharatpur)

लाभार्थियों की सफलता कहानी: जिले के किसान परिवार से जुड़ी गोपाली देवी ने गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत अपने घर पर ही वर्मीकम्पोस्ट खाद तैयार करने की शुरुआत की है. उन्हें 10,000 रुपये का अनुदान मिला, जिससे बेड तैयार करने और केंचुआ खाद उत्पादन आसान हो गया. अब वे अपने खेतों में इसी जैविक खाद का उपयोग कर रही हैं, जिससे फसल की गुणवत्ता सुधरी है और रासायनिक खाद पर खर्च भी कम हुआ है.

इसी तरह किसान प्रभुलाल मीणा ने भी योजना का लाभ उठाते हुए अपने खेत पर वर्मीकम्पोस्ट यूनिट स्थापित की है. अनुदान मिलने के बाद उन्होंने खुद जैविक खाद तैयार करना शुरू किया. उनका कहना है कि इससे लागत में कमी आई है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति पहले से बेहतर हुई है.

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