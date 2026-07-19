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बिहार में एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने की आत्महत्या, 4 साल के बच्चे को भी जहर देने की कोशिश

नालंदा में पारिवारिक विवाद को लेकर परिवार के तीन सदस्यों ने आत्महत्या कर ली. ससुर, बहू और पुत्र की मौत. पढ़ें-

Nalanda Suicide Case
नालंदा में आत्महत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 19, 2026 at 9:30 AM IST

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नालंदा: बिहार के नालंदा जिले के चंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत विशुनपुर गांव में पारिवारिक कलह ने खौफनाक रूप ले लिया. ससुर और बहू के बीच कथित अवैध संबंध को लेकर हुए विवाद के बाद एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई. पूरे मामले ने गांव में सनसनी फैला दी है.

मृतकों की पहचान: मृतकों में 62 वर्षीय दिलचंद्र तांती (ससुर), उनकी 30 वर्षीय बहू गौरी देवी और गौरी देवी के पति रंजीत कुमार शामिल हैं. दिलचंद्र तांती ने फंदे से लटककर आत्महत्या की, जबकि गौरी देवी और रंजीत कुमार ने जहर खा लिया. तीनों की मौत इलाज के दौरान हो गई.

नालंदा में आत्महत्या (ETV Bharat)

क्या है घटना का कारण!: हिलसा डीएसपी सुनील कुमार सिंह के अनुसार, यह पूरी घटना ससुर दिलचंद्र तांती और बहू गौरी देवी के बीच कथित अवैध संबंध से जुड़ी है. बेटे रंजीत कुमार को इस बात की जानकारी होने पर पिता से विवाद हो गया. आक्रोश में रंजीत कुमार ने खुद जहर खा लिया और अपनी पत्नी गौरी देवी को भी जहर खिला दिया.

"यह पूरी घटना ससुर और बहू के बीच अवैध संबंध से जुड़ी हुई बताई जा रही है. इसी बात को लेकर बेटे का अपने पिता से विवाद हुआ था, जिसके बाद आक्रोशित होकर बेटे ने खुद भी जहर खा लिया और अपनी पत्नी को भी जहर खिला दिया. वहीं पिता ने भी आत्महत्या कर ली."-सुनील कुमार सिंह, हिलसा डीएसपी

क्या कहती है मृतक की पुत्री: घटना के संबंध में मृतक की पुत्री फूलो देवी ने कहा "मामला दोपहर का है, जब परिवार के अन्य लोग खेत में धान की फसल लगा रहे थे. उसी दौरान बच्चों ने आकर बताया की घर पर पिता, भाभी और भाई ने आत्महत्या कर ली है."

परिवार के अन्य सदस्यों की स्थिति: दिलचंद्र तांती के दूसरे पुत्र पुरुषोत्तम कुमार ने भी पत्नी के साथ जहर खा लिया. दोनों का इलाज चल रहा है. घटना दोपहर के समय हुई, जिसकी जानकारी घर के बच्चों ने खेत में काम कर रहे अन्य सदस्यों को दी. इसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया.

तत्काल पहुंचाया गया अस्पताल: स्थानीय लोगों ने तुरंत सभी घायलों को चंडी रेफरल अस्पताल पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने दिलचंद्र तांती और गौरी देवी को मृत घोषित कर दिया. बाद में रंजीत कुमार की भी इलाज के दौरान मौत हो गई. एक युवक की हालत अब भी नाजुक बताई जा रही है.

पुलिस की कार्रवाई: घटना की सूचना मिलते ही चंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए बिहार शरीफ मॉडल अस्पताल भेज दिया गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है.

क्या कहते हैं थानाध्यक्ष: चंडी थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार झा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि ससुर और बहू की मौत हुई है तथा उनके बेटे रंजीत कुमार की भी इलाज के दौरान मौत हो गई. उन्होंने बताया कि यह पारिवारिक विवाद का मामला है, जिसमें अब तक तीन लोगों की जान जा चुकी है. पुलिस पूरे प्रकरण की गहन जांच कर रही है.

"ससुर, बहू और एक बेटे की मौत हुई है, जबकि एक पुत्र चिंताजनक हालात में निजी क्लीनिक में इलाजरत है. जिसकी हालात नाज़ुक बनी हुई है."- अखिलेश कुमार झा, चंडी थानाध्यक्ष

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