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क्या है सामुदायिक सुरक्षा कोष? जिससे गरीब परिवारों को मिल रही है आर्थिक सहायता, पलामू के सैकड़ों परिवार हुए लाभान्वित

पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के अवसाने गांव के रहने वाले एक दिव्यांग परिवार ने सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगाई थी. पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत खुद परिवार से मिलने पहुंचे थे और उन्हें कई तरह की सरकारी योजनाओं से जोड़ा था. बाद में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने सामुदायिक सुरक्षा कोष के माध्यम से परिवार की मदद की थी. परिवार को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म योजना से भी जोड़ा गया था.

समिति के पास एक से डेढ़ लाख रुपए मौजूद रहता है. वैसे परिवार जो आपदा का शिकार हो गए हैं या भयंकर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं उन्हें तत्कालीन तौर पर पांच से 10 हजार रुपए की सरकारी राहत उपलब्ध करवाई जाती है. ताकि परिवार को भोजन एवं अन्य तरह में संकट उत्पन्न नहीं हो सके.

पलामू: सामुदायिक सुरक्षा कोष (वीआरएफ) गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा रहा है. इस कोष के माध्यम से आर्थिक संकट से जूझ रह परिवारों को मदद की जा रही है. झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से पलामू के 400 गांव में सामुदायिक सुरक्षा कोष का गठन किया गया है. अन्य इलाकों में भी समिति का गठन किया जा रहा है.

पलामू के मनातू के केदल गांव के इलाके में बड़ी संख्या में आदिम जनजाति के परिवार मौजूद हैं, जो बेहद ही गरीब है. सामुदायिक सुरक्षा कोष के माध्यम से आदिम जनजाति परिवार को खाट और खद्यान्न की सामग्री उपलब्ध करवाई गई है. जिन परिवारों को खाने का सामान मिला है, उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, बरसात के दिनों में सांप एक बड़ी समस्या बन जाते हैं, इसी कारण से ग्रामीणों को खाट उपलब्ध करवाया गया है.

बिना ब्याज की मदद करता है सामुदायिक सुरक्षा कोष

सामुदायिक सुरक्षा कोष के माध्यम से बिना ब्याज के गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है. वैसे परिवार जो बेहद ही संकट में है, वह लोन के रूप में समिति से पैसे ले सकते हैं. स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई दीदियां मिलकर सामुदायिक सुरक्षा कोष समिति का गठन करती है. कोष के लिए 30 अलग-अलग इंडिकेटर तय किए गए हैं कि कौन से लोगों की मदद कर रही है. इस कोर्स के माध्यम से प्राकृतिक आपदा के शिकार, बेघर, डायन प्रथा के शिकार, बाल विवाह के शिकार, किन्नर, कुंवारी माता, भीख मांगने वाले, सेक्स वर्कर, अनाथ बच्चे, बाल मजदूर, समाज परिवार से बहिष्कृत आदि लोगों की मदद की जाती है.

झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से सामुदायिक सुरक्षा कोष की राशि ग्रामीण संगठनों को दी जाती है. कोष के लिए योजना तैयार की जाती है कि गांव में अत्यंत गरीब परिवार कौन है? समिति को एक लाख की राशि उपलब्ध करवाई जाती है, यह राशि ग्राम संगठन के अंतर्गत रहता है. ग्राम संगठन हालात के अनुसार निर्णय लेती है और परिवार की मदद की जाती है. कोष से ऋण मिलने वाली राशि ब्याज रहित होती है. आपदा के वक्त में यह कोष बड़ा ही मददगार साबित होता है:- अनीता केरकेट्टा डीपीएम, जेएसएलपीएस

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