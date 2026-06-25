ETV Bharat / state

झारखंड में मानसून के रफ्तार पकड़ने के आसार, 22 जिलों में सामान्य से कम बारिश ने बढ़ाई चिंता, गर्मी से राहत

27 जून को भी झारखंड में मौसम का मिजाज ज्यादा नहीं बदलेगा. राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश के साथ गर्जन-वज्रपात की संभावना बनी रहेगी. तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है.

26 जून को भी राज्य में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है. कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और मेघ गर्जन हो सकती है. मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में गरज-चमक के साथ 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका जताई है. बारिश की गतिविधियां मुख्य रूप से रांची, बोकारो, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, सरायकेला-खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा और आसपास के जिलों में देखने को मिल सकती हैं.

25 जून को राज्य के अधिकांश हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कई जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ मेघ गर्जन की संभावना है. वहीं उत्तर-पश्चिमी झारखंड के कुछ जिलों में गर्मी का असर अभी भी बना रहेगा. पलामू, गढ़वा और चतरा में हीट वेव चलने की संभावना जताई गई है. अगले दो दिनों यानी 26 और 27 जून को भी मौसम का यही रुख जारी रहने की संभावना है.

इसके अलावा जहां सामान्य की तुलना में 20 से 59 प्रतिशत कम बारिश होती है, उसे कमी वाली श्रेणी में रखा जाता है. इनमें धनबाद, गिरिडीह, गुमला, जामताड़ा, रामगढ़ और सिमडेगा समेत छह जिले शामिल हैं. सिर्फ रांची और दुमका जिला में सामान्य बारिश रिकॉर्ड हुई है.

मौसम केंद्र रांची की रिपोर्ट के मुताबिक, 1 जून से 24 जून के बीच झारखंड के 24 जिलों में से 16 जिलों में अल्प वर्षा हुई है. अल्प वर्षा की सूची में उन जिलों को रखा जाता है, जहां सामान्य की तुलना में 60 से 99 फीसदी से कम बारिश हुई है. इनमें बोकारो, चतरा, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गोड्डा, हजारीबाग, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, साहिबगंज, सरायकेला-खरसावां और पश्चिम सिंहभूम जिला शामिल है.

मौसम केंद्र, रांची के मुताबिक, झारखंड में दक्षिण-पश्चिम मानसून धीरे-धीरे अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है. राज्य के कई हिस्सों में मानसून आगे बढ़ चुका है और अगले दो से तीन दिनों के दौरान इसके और विस्तार के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं. बंगाल की खाड़ी के ऊपर सक्रिय मौसम प्रणालियों और राज्य से गुजर रही मौसमी ट्रफ के प्रभाव से आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है.

रांची: झारखंड में मानसून की एंट्री के बावजूद 22 जिलों के किसान परेशान और मायूस हैं. क्योंकि 22 जिलों में सामान्य की तुलना में कम या अल्प बारिश हुई है जो धान की खेती को प्रभावित कर सकती है. ‌इस बीच राहत की भी एक खबर है.

झारखंड में मानसून की गतिविधियों के बीच गर्मी का असर पूरी तरह कम नहीं हुआ है. पिछले 24 घंटे के मौसम आंकड़ों के अनुसार, राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया. वहीं कुछ क्षेत्रों में हुई बारिश ने लोगों को आंशिक राहत भी पहुंचाई.

मौसम केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक, डाल्टनगंज राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 4 डिग्री अधिक है. इसके अलावा चाईबासा में 37.0 डिग्री और जमशेदपुर में 37.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.2 डिग्री और 3.1 डिग्री अधिक रहा.

रांची का मौसम हुआ सुहावना

राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.5 डिग्री अधिक है. वहीं बोकारो थर्मल में अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.9 डिग्री कम दर्ज किया गया.

रात के तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं

न्यूनतम तापमान की बात करें तो राज्य में सबसे कम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस लातेहार में दर्ज किया गया. रांची में न्यूनतम तापमान 23.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य के लगभग बराबर है. चाईबासा में रात का तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.7 डिग्री कम रहा. इसके विपरीत बोकारो थर्मल में न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3.9 डिग्री अधिक है. जमशेदपुर और डालटनगंज में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर बना रहा.

बिजली के तार पर गिरा पेड़

राजधानी रांची में मानसून की बारिश और तेज हवाओं के कारण पुराने एवं जर्जर पेड़ों के गिरने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. गुरुवार को शहर के दीपाटोली इलाके में एक बड़ा हादसा उस समय टल गया, जब सुरेंद्रनाथ स्कूल के पीछे स्थित नीलकंठ अपार्टमेंट के सामने एक विशाल पेड़ अचानक उखड़कर बिजली के तारों पर जा गिरा. घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई.

बिजली के तार पर गिरा पेड़ (Etv Bharat)

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तेज हवा के झोंकों के बीच पेड़ की एक बड़ी शाखा पहले झुकी और देखते ही देखते पूरा पेड़ बिजली के तारों पर आ गिरा. पेड़ गिरने की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी, जिससे आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए. इस दौरान सड़क किनारे खड़ी एक कार भी पेड़ की चपेट में आ गई. पेड़ का भारी हिस्सा और बिजली का पोल सीधे कार पर गिरने से वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. कार का ऊपरी हिस्सा दब गया और शीशे टूट गए. घटना के समय कार के पास मौजूद एक व्यक्ति बाल-बाल बच गया.

गिरा पेड़ (Etv Bharat)

पेड़ हटाने की प्रक्रिया शुरू

घटना की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त सुशांत गौरव के निर्देश पर निगम की उद्यानिकी (हॉर्टिकल्चर) टीम को तत्काल घटनास्थल पर भेजा गया. निगम के कर्मी और संबंधित विभाग के अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे तथा स्थिति का जायजा लिया. बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सुरक्षित बनाए रखने के लिए बिजली विभाग को भी सूचना दी गई. सुरक्षा के मद्देनजर क्षेत्र को अस्थायी रूप से घेराबंदी कर आम लोगों की आवाजाही सीमित की गई, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो. इसके बाद जेसीबी और अन्य उपकरणों की मदद से पेड़ को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई.

बिजली के तार पर गिरा पेड़ (Etv Bharat)

नगर निगम के अधिकारी गौतम साहू ने बताया कि लगातार हो रही बारिश से कई पुराने पेड़ों की जड़ें कमजोर हो गई हैं. तेज हवा और जलभराव की स्थिति में ऐसे पेड़ों के गिरने का खतरा बढ़ जाता है. इसी वजह से निगम की टीमें शहर के विभिन्न इलाकों में लगातार निगरानी रख रही हैं और आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें:

झारखंड में मौसम का डबल अटैक, कहीं बारिश-आंधी का अलर्ट, तो कहीं हीट वेव का खतरा

गढ़वा में अभी तक नहीं हुई बारिश, कृषि विभाग अपने लक्ष्य को लेकर मायूस

गोड्डा में आकाशीय बिजली का कहर, अलग-अलग घटनाओं में तीन की मौत, छह घायल