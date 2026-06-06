बिहार में प्री-मानसून की दस्तक, कई जिलों में आंधी और झमाझम बारिश
बिहार के कई जिलों में प्री-मानसून की तेज बारिश हुई, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिली. जानें बिहार में कब दस्तक देगा मानसून.
Published : June 6, 2026 at 1:54 PM IST
रोहतास: बिहार के कई जिलों में शनिवार को उमस भरी गर्मी के बीच अचानक मौसम बदल गया. सुबह कटिहार, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर और जमुई में आंधी के साथ तेज बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली.
रोहतास में झमाझम बारिश से खुशनुमा मौसम: रोहतास जिले में आज सुबह सवेरे झमाझम बारिश और ठंडी हवाओं ने पूरे माहौल को बदल दिया. जून की शुरुआत ही बदले मौसम के साथ हुई है. काम पर निकले लोग बारिश से बचने की कोशिश करते नजर आए, जबकि कई लोगों को इस अचानक राहत से सुकून मिला.
पूर्णिया में गर्मी की मार के बाद राहत: पूर्णिया और आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही थी. तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहने के कारण रोजी-रोटी के लिए निकलने वाले मजदूरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. कई लोगों के शरीर में घाव हो गए थे और डायरिया-डिसेंट्री जैसी बीमारियां भी बढ़ गई थी.
अचानक बादल और तेज बारिश ने दी राहत: आज सुबह अचानक आसमान में बादल छा गए और तेज गरज के साथ बारिश शुरू हो गई. स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली. जो लोग घर से बाहर काम की तलाश में निकलते थे, उन्हें भी इस बारिश से फायदा हुआ क्योंकि गर्मी के कारण पहले काम मिलना मुश्किल हो गया था.
June 6, 2026
किसानों को सावधानी बरतने की सलाह: पूर्णिया मौसम विभाग के स्टेशन इंचार्ज वीरेंद्र कुमार ने बताया कि समय से पहले ही मानसून की दस्तक मिल गई है. किसान भाइयों को अपनी फसलों को सुरक्षित जगह पर रखने की सलाह दी गई है ताकि अचानक होने वाली तेज बारिश से नुकसान न हो.
June 6, 2026
"15 जून से मानसून घुसने वाला था मगर समय से पहले मानसून में दस्तक दे दी है. किसान भाई अपने फसल को सुरक्षित जगह पर रख दे जिससे बारिश से उनकी फसल बर्बाद नहीं होगी."-वीरेंद्र कुमार, स्टेशन इंचार्ज, पूर्णिया मौसम विभाग
June 6, 2026
बिहार में मानसून की संभावित तारीख: भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बिहार में मानसून सामान्यत 15 जून के आसपास दस्तक देता है. इस बार भी परिस्थितियां अनुकूल रहने पर 15 जून के आसपास राज्य में मानसून के प्रवेश की संभावना है, हालांकि कुछ इलाकों में पहले ही प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं.
June 6, 2026
मौसम का उतार-चढ़ाव जारी, सतर्क रहें: पिछले महीने रोहतास समेत कई इलाकों में भारी गर्मी पड़ी थी, लेकिन जून में बारिश की गतिविधियां बढ़ गई हैं. मौसम विभाग ने आगे भी उतार-चढ़ाव वाले मौसम की चेतावनी दी है. लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे मौसम की खबरों पर नजर रखें और फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करें.
ये भी पढ़ें-
बिहार में तेज आंधी-तूफान और ठनका का कहर! 27 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी
सीमांचल के इलाकों में वज्रपात से होने वाली मौत में आएगी कमी, पूर्णिया में लगा रहा DWR रडार
24 घंटे में 19 लोगों की मौत..बिहार में आंधी-बारिश को लेकर इन जिलों में हाई अलर्ट