ETV Bharat / state

बोकारो में लुगू बाबा के दर्शन के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था से भक्त खुश

बोकारो में लुगू बाबा के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा.

Devotees arrived to visit Lugu Baba
लुगु बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 5, 2025 at 3:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बोकारो: जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल लुगू पहाड़ में बुधवार सुबह से ही श्रद्धा और आस्था का अनुपम संगम देखा गया. दरअसल, लुगू बाबा के दर्शन के लिए देश के हर हिस्से के अलावा विदेशों से भी श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है. जानकारी के मुताबिक, करीब 1 लाख से अधिक श्रद्धालु, लुगु पहाड़ की चढ़ाई कर बाबा के दर्शन कर चुके हैं. जबकि दूसरी तरफ श्रद्धालु दर्शन के बाद दुर्गम पहाड़ी रास्तों से नीचे भी उतर रहे हैं. पूरे परिसर में श्रद्धा और भक्ति का वातावरण व्याप्त है

सुबह से ही लुगु बाबा परिसर में दर्शन के लिए भक्तों की लंबी-लंबी कतार लगी है. श्रद्धालु पारंपरिक भजन से बाबा के प्रति अपनी सच्ची आस्था व्यक्त कर रहे हैं. इधर, जिला प्रशासन की ओर से भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा, पेयजल, चिकित्सा, साफ-सफाई, लाइन व्यवस्था, खिचड़ी सेवा, पार्किंग स्थल और यातायात नियंत्रण की मजबूत व्यवस्था की गई है.

लुगू बाबा के दर्शन में उमड़े श्रद्धालु (Etv Bharat)

आपात स्थिति से निपटने के लिए बनाई टीम

महोत्सव के दौरान अतिरिक्त 650 पुलिस बल की तैनाती की गई है. वहीं 150 पदाधिकारी की तैनाती की गई है, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके. भीड़ नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है, जो 24 घंटे सक्रिय है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हर दम तैयार है. इस दौरान दर्शनार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, आपदा प्रबंधन दल और स्वयंसेवी संस्थाओं की टीमें भी लगी हुई हैं.

जिला प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि वे अनुशासन बनाए रखें, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें. सफाई का ध्यान रखें और पर्व को शांतिपूर्ण एवं भक्ति-भाव से संपन्न करें.

व्यवस्था से खुश नजर आए श्रद्धालु

महोत्सव के दौरान लुगू पहाड़ में इस साल का आयोजन श्रद्धा, सुरक्षा और उत्कृष्ट प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर श्रद्धालुओं ने लुगू बाबा के आशीर्वाद के साथ-साथ जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है. मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर आईजी सुनील भास्कर ने खुद निरीक्षण किया और सुरक्षा को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए. श्रद्धालुओं ने भी लुगू बाबा को लेकर अपनी आस्था जाहिर की है.

ये भी पढ़ें- संथाल सरना धर्म महासम्मेलनः लुगु बाबा की पूजा में शामिल हुए सीएम के ससुर और राष्ट्रपति के दामाद

लुगु बूरू बाबा के दरबार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन और बच्चों संग लिया बाबा का आशीर्वाद

हजारीबाग में कार्तिक अमावस्या की रात खुलता है शमशान का भूमिगत गर्भगृह, पंचमुंडी आसन के दर्शन करने आते हैं भक्त

TAGGED:

LUGU PAHAD JHARKHAND
लुगु पहाड़ का मंदिर झारखंड
MANY DEVOTEES VISITED LUGU PAHAD
BOKARO LUGU BURU
LUGU BABA IN BOKARO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.