बोकारो में लुगू बाबा के दर्शन के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था से भक्त खुश

बोकारो: जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल लुगू पहाड़ में बुधवार सुबह से ही श्रद्धा और आस्था का अनुपम संगम देखा गया. दरअसल, लुगू बाबा के दर्शन के लिए देश के हर हिस्से के अलावा विदेशों से भी श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है. जानकारी के मुताबिक, करीब 1 लाख से अधिक श्रद्धालु, लुगु पहाड़ की चढ़ाई कर बाबा के दर्शन कर चुके हैं. जबकि दूसरी तरफ श्रद्धालु दर्शन के बाद दुर्गम पहाड़ी रास्तों से नीचे भी उतर रहे हैं. पूरे परिसर में श्रद्धा और भक्ति का वातावरण व्याप्त है

सुबह से ही लुगु बाबा परिसर में दर्शन के लिए भक्तों की लंबी-लंबी कतार लगी है. श्रद्धालु पारंपरिक भजन से बाबा के प्रति अपनी सच्ची आस्था व्यक्त कर रहे हैं. इधर, जिला प्रशासन की ओर से भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा, पेयजल, चिकित्सा, साफ-सफाई, लाइन व्यवस्था, खिचड़ी सेवा, पार्किंग स्थल और यातायात नियंत्रण की मजबूत व्यवस्था की गई है.

लुगू बाबा के दर्शन में उमड़े श्रद्धालु (Etv Bharat)

आपात स्थिति से निपटने के लिए बनाई टीम

महोत्सव के दौरान अतिरिक्त 650 पुलिस बल की तैनाती की गई है. वहीं 150 पदाधिकारी की तैनाती की गई है, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके. भीड़ नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है, जो 24 घंटे सक्रिय है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हर दम तैयार है. इस दौरान दर्शनार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, आपदा प्रबंधन दल और स्वयंसेवी संस्थाओं की टीमें भी लगी हुई हैं.