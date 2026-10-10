लखनऊ विश्वविद्यालय कार्य परिषद की बैठक; संविदा कर्मियों की वेतन वृद्धि समेत कई फैसले
बैठक में एक दशक से अधिक समय से वेतन वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों को भी राहत मिली.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 8:32 AM IST
लखनऊ: लखनऊ विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक में शोध, शिक्षा, कर्मचारियों के वेतन और छात्र सुविधाओं से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी. कुलपति प्रो. जय प्रकाश सैनी की अध्यक्षता में प्रशासनिक भवन के मंथन कक्ष में आयोजित बैठक में पीएचडी शोध प्रबंधों के लिए संकायवार कलर कोडिंग निर्धारित करने, नियमित से अंशकालिक शोध में बदलाव के लिए मानक संचालन प्रक्रिया लागू करने और संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों को पीएचडी शोध निर्देशन का अधिकार देने समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है.
बैठक में एक दशक से अधिक समय से वेतन वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों को भी राहत मिली. विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों से जुड़े संविदा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि को मंजूरी दी गई है. इससे करीब 94 कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा, विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम पूर्व कुलपति स्व. प्रो. डीपी सिंह के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया.
पीएचडी थीसिस के लिए अलग-अलग रंग निर्धारित: शोध की गुणवत्ता, प्रमाणिकता और दस्तावेजीकरण को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से कार्य परिषद ने पीएचडी शोध प्रबंधों के लिए संकायवार कलर कोडिंग को मंजूरी दी. इसके तहत प्रबंधन, वाणिज्य, शिक्षा, विज्ञान और इंजीनियरिंग संकाय की थीसिस के लिए नीला रंग निर्धारित किया गया है.
कला, ललित कला, विधि संकाय और अभिनवगुप्त संस्थान के शोध प्रबंध मैरून रंग के होंगे. वहीं, कृषि, योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा, आयुर्वेद और यूनानी संकाय के शोध प्रबंधों के लिए फॉरेस्ट ग्रीन रंग तय किया गया है. इसके साथ ही नियमित पीएचडी से पार्ट-टाइम शोध में बदलाव की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए पांच चरणों वाली एसओपी को भी मंजूरी दी गई.
इसके तहत शोधार्थी को संबंधित विभागाध्यक्ष के समक्ष साक्ष्यों के साथ आवेदन करना होगा. इसके बाद विभागीय शोध समिति (डीआरसी) आवेदन का मूल्यांकन कर संस्तुति करेगी. कुलपति की मंजूरी, कुलसचिव की ओर से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी होने और संबंधित शैक्षणिक सत्र का शुल्क जमा करने के बाद ही प्रक्रिया पूरी होगी.
कॉलेज शिक्षकों को पीएचडी शोध निर्देशन का अधिकार: कार्य परिषद ने संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों और शोधार्थियों के हित में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए. शासकीय एवं सहायता प्राप्त संबद्ध डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों को पार्ट-टाइम पीएचडी शोध निर्देशन का अधिकार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. शशि भूषण बालिका महाविद्यालय और कृष्णा देवी गर्ल्स डिग्री कॉलेज सहित संबंधित महाविद्यालयों के शिक्षकों को शोध निर्देशन की सुविधा देने का निर्णय भी बैठक में सामने आया.
इस व्यवस्था में लखनऊ विश्वविद्यालय नोडल रिसर्च सेंटर के रूप में कार्य करेगा. महाविद्यालय शिक्षक संघ (लुआक्टा) की मांग पर संबद्ध कॉलेजों के शिक्षकों के पाल्यों को पीएचडी में पांच प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई. यह सुविधा स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों में लागू व्यवस्था की तर्ज पर दिए जाने का प्रस्ताव है.
बैठक में अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम (एईडीपी) अध्यादेश को राजभवन से औपचारिक मंजूरी मिलने की जानकारी भी साझा की गई. इसके अलावा, विधि शिक्षा के विस्तार के लिए स्ववित्तपोषित पांच वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम के तहत 17 नए शिक्षक पदों के सृजन को वित्तीय संस्तुति प्रदान की गई. मोहम्मदी लॉ कॉलेज, लखीमपुर को पांच वर्षीय विधि पाठ्यक्रम के संचालन के लिए पांच वर्ष की अस्थायी सहयुक्तता देने का भी निर्णय लिया गया.
94 कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि को मंजूरी: कार्य परिषद ने 29 सितंबर को हुई वित्त समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों का अनुमोदन किया. इसके तहत स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में विषय विशेषज्ञों का मानदेय यूजीसी के नियमों और आय-व्यय की स्थिति के आधार पर 1,500 रुपए निर्धारित किया गया. वहीं, विभिन्न पाठ्यक्रमों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के वेतन ढांचे में संशोधन को मंजूरी दी गई.
इसके तहत तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का वेतन 14,000 रुपए से बढ़ाकर 21,700 रुपए और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन 11,650 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए करने का अनुमोदन दिया गया. विश्वविद्यालय के अनुसार, इस निर्णय से करीब 94 कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा. इनमें ऐसे कर्मचारी भी शामिल हैं, जिनके वेतन में एक दशक से अधिक समय से वृद्धि नहीं हुई थी.
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम होगा प्रो. डीपी सिंह क्रीड़ा भवन: विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नामकरण पूर्व कुलपति स्व. प्रो. डीपी सिंह के सम्मान में 'प्रो. डीपी सिंह क्रीड़ा भवन' करने का सर्वसम्मत निर्णय लिया गया.
यह फैसला उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के सम्मान में लिया गया है. इसके अतिरिक्त, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और अंग्रेजी विभागों में नवनियुक्त शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पाए जाने के बाद उनके सेवा स्थायीकरण को मंजूरी दी गई.
इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संकाय के पांच प्रमुख इंजीनियरिंग विभागों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था बनाए रखने के लिए चयन समिति के माध्यम से अनुभवी सेवानिवृत्त प्रोफेसरों को आबद्ध करने के प्रस्ताव पर भी निर्णय लिया गया.
कुलपति प्रो. जय प्रकाश सैनी ने बताया कि विश्वविद्यालय की हालिया उपलब्धियों और शैक्षणिक पहल पर चर्चा की गई. उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों और कर्मचारियों के लिए हेल्थ कार्ड तथा डिजिलॉकर आधारित पहचान पत्र की दिशा में प्रभावी कदम उठाए गए हैं. सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए परिसर में ग्रीन स्किल सेंटर की स्थापना और द्वितीय परिसर में पेड़ों के पुनर्प्रत्यारोपण का कार्य भी किया गया है.
कुलपति ने अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों की संख्या में हुई वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुरूप संचालित शैक्षणिक कार्यक्रमों की जानकारी दी. इनमें बीबीए-एलएलबी में प्रवेश, चार वर्षीय ऑनर्स पाठ्यक्रम, ऑनर्स विद एंटरप्रेन्योरशिप, स्वयं (SWAYAM) के तहत एमओओसी पाठ्यक्रम और दूरस्थ शिक्षा केंद्र ल्यूकोड (LUCODE) का संचालन शामिल है.
बैठक में कुलसचिव डॉ. भावना मिश्रा सहित कार्य परिषद के सदस्य उपस्थित रहे. अंत में कुलसचिव ने अध्यक्ष और बैठक में शामिल सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया.
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