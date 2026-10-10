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लखनऊ विश्वविद्यालय कार्य परिषद की बैठक; संविदा कर्मियों की वेतन वृद्धि समेत कई फैसले

लखनऊ विश्वविद्यालय कार्य परिषद की बैठक. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: लखनऊ विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक में शोध, शिक्षा, कर्मचारियों के वेतन और छात्र सुविधाओं से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी. कुलपति प्रो. जय प्रकाश सैनी की अध्यक्षता में प्रशासनिक भवन के मंथन कक्ष में आयोजित बैठक में पीएचडी शोध प्रबंधों के लिए संकायवार कलर कोडिंग निर्धारित करने, नियमित से अंशकालिक शोध में बदलाव के लिए मानक संचालन प्रक्रिया लागू करने और संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों को पीएचडी शोध निर्देशन का अधिकार देने समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है.

बैठक में एक दशक से अधिक समय से वेतन वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों को भी राहत मिली. विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों से जुड़े संविदा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि को मंजूरी दी गई है. इससे करीब 94 कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा, विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम पूर्व कुलपति स्व. प्रो. डीपी सिंह के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया.

पीएचडी थीसिस के लिए अलग-अलग रंग निर्धारित: शोध की गुणवत्ता, प्रमाणिकता और दस्तावेजीकरण को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से कार्य परिषद ने पीएचडी शोध प्रबंधों के लिए संकायवार कलर कोडिंग को मंजूरी दी. इसके तहत प्रबंधन, वाणिज्य, शिक्षा, विज्ञान और इंजीनियरिंग संकाय की थीसिस के लिए नीला रंग निर्धारित किया गया है. कला, ललित कला, विधि संकाय और अभिनवगुप्त संस्थान के शोध प्रबंध मैरून रंग के होंगे. वहीं, कृषि, योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा, आयुर्वेद और यूनानी संकाय के शोध प्रबंधों के लिए फॉरेस्ट ग्रीन रंग तय किया गया है. इसके साथ ही नियमित पीएचडी से पार्ट-टाइम शोध में बदलाव की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए पांच चरणों वाली एसओपी को भी मंजूरी दी गई. इसके तहत शोधार्थी को संबंधित विभागाध्यक्ष के समक्ष साक्ष्यों के साथ आवेदन करना होगा. इसके बाद विभागीय शोध समिति (डीआरसी) आवेदन का मूल्यांकन कर संस्तुति करेगी. कुलपति की मंजूरी, कुलसचिव की ओर से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी होने और संबंधित शैक्षणिक सत्र का शुल्क जमा करने के बाद ही प्रक्रिया पूरी होगी. कॉलेज शिक्षकों को पीएचडी शोध निर्देशन का अधिकार: कार्य परिषद ने संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों और शोधार्थियों के हित में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए. शासकीय एवं सहायता प्राप्त संबद्ध डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों को पार्ट-टाइम पीएचडी शोध निर्देशन का अधिकार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. शशि भूषण बालिका महाविद्यालय और कृष्णा देवी गर्ल्स डिग्री कॉलेज सहित संबंधित महाविद्यालयों के शिक्षकों को शोध निर्देशन की सुविधा देने का निर्णय भी बैठक में सामने आया. इस व्यवस्था में लखनऊ विश्वविद्यालय नोडल रिसर्च सेंटर के रूप में कार्य करेगा. महाविद्यालय शिक्षक संघ (लुआक्टा) की मांग पर संबद्ध कॉलेजों के शिक्षकों के पाल्यों को पीएचडी में पांच प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई. यह सुविधा स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों में लागू व्यवस्था की तर्ज पर दिए जाने का प्रस्ताव है. बैठक में अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम (एईडीपी) अध्यादेश को राजभवन से औपचारिक मंजूरी मिलने की जानकारी भी साझा की गई. इसके अलावा, विधि शिक्षा के विस्तार के लिए स्ववित्तपोषित पांच वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम के तहत 17 नए शिक्षक पदों के सृजन को वित्तीय संस्तुति प्रदान की गई. मोहम्मदी लॉ कॉलेज, लखीमपुर को पांच वर्षीय विधि पाठ्यक्रम के संचालन के लिए पांच वर्ष की अस्थायी सहयुक्तता देने का भी निर्णय लिया गया. 94 कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि को मंजूरी: कार्य परिषद ने 29 सितंबर को हुई वित्त समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों का अनुमोदन किया. इसके तहत स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में विषय विशेषज्ञों का मानदेय यूजीसी के नियमों और आय-व्यय की स्थिति के आधार पर 1,500 रुपए निर्धारित किया गया. वहीं, विभिन्न पाठ्यक्रमों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के वेतन ढांचे में संशोधन को मंजूरी दी गई.