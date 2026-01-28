लखनऊ में होटल-रेस्टोरेंट का लाइसेंस शुल्क 400% बढ़ा; कल्याण मंडप का किराया 40 फीसदी महंगा

ETV Bharat / state

अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि बैठक में कल्याण मंडपों का किराया 40 फीसदी तक बढ़ाने का फैसला किया है.

लखनऊ नगर निगम की सदन बैठक.
लखनऊ नगर निगम की सदन बैठक. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 28, 2026 at 7:00 AM IST

लखनऊ: नगर निगम के सदन की बैठक 5 महीने बाद संपन्न हुई. सदन की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. नगर निगम ने टैक्स और शुल्क में भारी बढ़ोतरी की है. इसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ेगा. निगम के कल्याण मंडपों में का किराया बढ़ा दिया है.

अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि बैठक के दौरान नगर निगम ने कल्याण मंडपों का किराया 40 फीसदी तक बढ़ाने का फैसला किया है. झूलेलाल वाटिका का किराया दोगुना बढ़ाया गया है. यहां धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए पहले 5 हजार रुपए किराया था. अब यह 10 हजार रुपए कर दिया गया है. कॉमर्शियल उपयोग के लिए किराया 1.50 लाख से बढ़ाकर सीधे 3 लाख रुपए कर दिया गया है.

लखनऊ की मेयर सुषमा खर्कवाल और अधिकारी.
लखनऊ की मेयर सुषमा खर्कवाल और अधिकारी. (Photo Credit: ETV Bharat)

अस्पताल और होटल कारोबार पर बोझ: सदन ने नर्सिंग होम, प्राइवेट हॉस्पिटल, पैथालॉजी, डायग्नोस्टिक सेंटर, होटल, गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट के लाइसेंस शुल्क भी दोगुना कर दिया है. कई श्रेणियों में यह बढ़ोतरी 100 से 400 फीसदी तक पहुंच गई है.

  • अब 50 बेड के निजी अस्पताल का लाइसेंस शुल्क 7,500 से बढ़ाकर 15,000 रुपए हुआ.
  • 500 बेड तक के अस्पताल के लिए 35,000 से 70,000 रुपए किया गया.
  • पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक सेंटर का शुल्क भी दोगुना हुआ.
  • होटल, गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट का लाइसेंस शुल्क 400 फीसदी तक की बढ़ाया गया.

21 नए ट्रेड सेक्टर पर राहत: व्यापारियों के भारी विरोध के बाद 21 नए ट्रेड सेक्टरों में लाइसेंस शुल्क बढ़ाने का फैसला वापस ले लिया गया है. सदन ने इस मुद्दे पर समिति गठित की है, जो एक महीने में अपनी रिपोर्ट मेयर और नगर आयुक्त को सौंपेगी.

म्यूटेशन चार्ज की नई दरें लागू: नगर निगम ने म्यूटेशन चार्ज की नई दरें भी लागू कर दी हैं. संपत्ति के क्षेत्रफल और मूल्य के आधार पर 1,000 से 10,000 रुपए तक शुल्क देना होगा. यह शुल्क उत्तराधिकार, पारिवारिक बंटवारे और रजिस्टर्ड वसीयत के मामलों में भी लागू होगा.

कल्याण मंडप का बढ़ा किराया: लखनऊ के महानगर, पटेल पार्क, जियामऊ, विकास नगर, मानसरोवर समेत लगभग सभी प्रमुख कल्याण मंडपों का किराया 40 फीसदी तक बढ़ा दिया गया है. इससे सामाजिक आयोजनों की लागत और बढ़ जाएगी.

शराब पीना हुआ महंगा: नगर निगम ने मॉडल शॉप के निर्धारित दरों में भी बढ़ोतरी की है. पहले मॉडल शॉप में निर्धारित दर 60 हजार रुपए थी. अब इसे 85 हजार रुपए कर दिया गया है.

नगर निगम सदन की बैठक.
नगर निगम सदन की बैठक. (Photo Credit: ETV Bharat)

फर्जी टैक्स वसूली से सावधान रहें: मेयर सुषमा खर्कवाल ने बैठक में जनता को सतर्क करते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति नगर निगम का नाम लेकर टैक्स वसूलने आए, तो उसकी आईडी जरूर जांच करें. शहर में फर्जीवाड़े की शिकायतें मिल रही हैं. ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

सदन में NOC और अतिक्रमण का मुद्दा उठा: निगम पार्षदों ने नक्शा पास कराने की NOC विकास प्राधिकरण को दिए जाने पर आपत्ति जताई. इसे वापस नगर निगम को सौंपने की मांग की गई. पार्षद यायावर हुसैन रेशु ने कहा कि इससे निगम को राजस्व का नुकसान हो रहा है.

वहीं, अपर नगर आयुक्त ने बताया कि 262 स्थानों पर चेतावनी बोर्ड, 21 जगह तारबाड़ और 202 गाटों पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है. मेयर सुषमा खर्कवाल ने अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव को CSIR फंड से 15 मियावाकी पार्क विकसित करने के निर्देश दिए हैं.

