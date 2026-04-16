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चाय की गुमटी चलाते हैं पिता, बेटी बनी जिला टॉपर, बुरहानपुर की बेटियों ने किया कमाल

शासकीय अब्दुल कादर सिद्दीकी उर्दू कन्या उच्चतर स्कूल की छात्रा हिरा तनवीर ने 92 प्रतिशत अंक हासिल कर बुरहानपुर जिले में पहला स्थान पाया.

BURHANPUR MP BOARD RESULT
मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा जिला टॉपर्स (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 9:34 PM IST

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बुरहानपुर: बुरहानपुर में आर्थिक रूप में कमजोर परिवार की कई बेटियों ने मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया है. इन बच्चियों ने रोजाना 6 से 8 घंटे पढ़कर सफलता का परचम लहराया है.

हरिरपुरा स्थित शासकीय अब्दुल कादर सिद्दीकी उर्दू कन्या उच्चतर स्कूल में अध्ययनरत 12वीं कक्षा की आर्ट्स संकाय की दो छात्राओं ने जिले में टॉप किया है, हिरा तनवीर ने 92 प्रतिशत अंक हासिल कर पूरे जिले में प्रथम स्थान हासिल किया है.

मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा जिला टॉपर्स (ETV Bharat)

10वीं में सेवा सदन स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल की हुमेरा अंसारी ने किया जिला टॉप

इसी तरह नजमुन्निसा उद्दीन ने 89.8 प्रतिशत अंक पाकर दूसरा स्थान पाया है. इसके अलावा सेवा सदन स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाली 10वीं की छात्रा हुमेरा अंसारी ने प्रथम स्थान पाया है. वही निमाड़ वैली इंटरनेशनल स्कूल की कक्षा 10 की इरिशा ने दूसरा स्थान हासिल किया है.

खास बात यह है कि हुमेरा जन्मजात श्रवणबाधित हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया. इन छात्राओं ने न सिर्फ माता-पिता सहित स्कूल प्रबंधन का मान-सम्मान बढ़ाया है, बल्कि उन्होंने पूरे जिले का नाम रोशन किया है. उनकी इस सफलता से स्कूल प्रबंधन सहित परिजन खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं.

बुरहानपुर में 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 67.89% और कक्षा 12 का रिजल्ट 73.54% रहा

बता दें कि बुधवार को माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम घोषित किए हैं. इस साल रिजल्ट में गिरावट आई है. बुरहानपुर में 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 67.89% और कक्षा 12 का रिजल्ट 73.54% रहा. पूरे प्रदेश में 40वीं और 39वीं रैंकिंग आई है. इस पर जिला शिक्षा अधिकारी रोहिणी पवार ने चिंता जताई है, उन्होंने परीक्षा परिणामों की समीक्षा करने की बात कही है.

इस साल प्रदेश की टॉपर सूची में किसी भी छात्र या छात्रा ने जगह नहीं बनाई है. हालांकि निजी स्कूलों में छात्र-छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन किया है. इन स्टूडेंट्स ने जिले में टॉप कर बड़ी सफलता हासिल की है.

चाय की गुमटी चलाते हैं नजमुन्निसा उद्दीन के पिता

चाय की गुमटी चलाने वाले शरीफ उद्दीन की बेटी नजमुन्निसा उद्दीन ने कक्षा 12 आर्ट्स में 89.8 प्रतिशत हासिल किए हैं, उसका दूसरा स्थान आया है. वह आईएएस अफसर बनना चाहती हैं. इसी तरह 10वीं टॉपर हुमेरा अंसारी डॉक्टर बनना चाहती हैं.

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