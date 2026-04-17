चुटिया में गैस कालाबाजारी पर बड़ा वार, 200 से ज्यादा सिलेंडर जब्त
रांची में अवैध गैस कारोबार के खिलाफ छापेमारी की गई. पुलिस ने कई कॉलोनियों से LPG सिलेंडर जब्त किए.
Published : April 17, 2026 at 9:50 AM IST
रांची: राजधानी रांची के चुटिया इलाके में गुरुवार देर रात प्रशासन ने अवैध गैस कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 200 से अधिक एलपीजी सिलेंडर जब्त किए. यह छापेमारी गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें साईं कॉलोनी और पावर हाउस के पास स्थित सारा कॉलोनी सहित कई जगहों को निशाना बनाया गया. देर रात तक चले इस अभियान से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
जिला प्रशासन और चुटिया थाना की संयुक्त टीम ने अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ दबिश दी. शुरुआती जांच में सामने आया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल व्यावसायिक कामों में किया जा रहा था, जो नियमों का सीधा उल्लंघन है. जब्त सिलेंडरों में इंडेन, भारत गैस और उज्ज्वला योजना के कनेक्शन वाले घरेलू सिलेंडर भी शामिल हैं, जिनकी सप्लाई और उपयोग पर सख्त नियम लागू होते हैं.
रिहायशी इलाकों में बनाए गए थे अवैध स्टोर
प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, जिन घरों और परिसरों से सिलेंडर बरामद हुए, वे सामान्य आवासीय भवन हैं, लेकिन अंदर बड़े पैमाने पर गैस का स्टॉक जमा किया गया था. इससे सुरक्षा को भी गंभीर खतरा पैदा हो रहा था.
सबसे ज्यादा बरामदगी सारा कॉलोनी से
कार्रवाई के दौरान सारा कॉलोनी के एक परिसर से करीब 120 से ज्यादा सिलेंडर मिले. वहीं, साईं कॉलोनी के एक मकान से 70 से अधिक सिलेंडर बरामद किए गए. एक छोटे मालवाहक वाहन से भी करीब 20 सिलेंडर जब्त किए गए, जो संभवतः सप्लाई के लिए तैयार थे.
कॉमर्शियल सिलेंडरों का भी खेल
छापेमारी में बड़ी संख्या में कॉमर्शियल सिलेंडर भी मिले, जिन्हें बिना अनुमति के रखा गया था. इससे साफ है कि घरेलू और व्यावसायिक गैस के बीच अंतर को नजरअंदाज कर मुनाफाखोरी की जा रही थी. कार्रवाई के दौरान सिटी डीएसपी और स्थानीय थाना प्रभारी सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे. पूरी प्रक्रिया एसडीओ के निर्देश पर संचालित की गई.
प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि यह सिर्फ शुरुआती कार्रवाई है और आगे भी इस तरह के नेटवर्क को तोड़ने के लिए अभियान जारी रहेगा. जिन लोगों की संलिप्तता सामने आएगी, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
हमें अवैध भंडारण और गैस के काले कारोबार की गुप्त सूचना मिली थी. उसी आधार पर कार्रवाई की गई है. जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी:- एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, मो जफर हसनात
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