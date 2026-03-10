ETV Bharat / state

कौन बनेगा बिहार का CM? BJP में 100 से अधिक दावेदार, दिल्ली दरबार में जारी है परिक्रमा

राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकरण के बाद बढ़ा उत्साह: दरअसल, हाल के कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पद को लेकर चौंकाने वाला फैसला लिया है. राज्यों के चुनाव में मिली जीत के बाद पार्टी के स्तर पर ऐसे फैसले हुए हैं कि तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं को यह लगने लगा है कि उनकी किस्मत का ताला भी खुल सकता है. नितिन नबीन के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद भाजपा नेताओं का उत्साह और भी बढ़ा हुआ है.

विधायकों को लॉटरी लगने की उम्मीद: बिहार में बीजेपी के 89 विधायक हैं. इसके अलावे विधान परिषद के 24 सदस्य हैं. सोशल मीडिया पर इन दोनों मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की फौज खड़ी हो गई है. तमाम नेता अपने समर्थकों से सोशल मीडिया पर अभियान चलवा रहे हैं. केंद्रीय मंत्री से लेकर बिहार सरकार के मंत्री, विधायक, विधान पार्षद और प्रदेश पदाधिकारी दौड़ में शामिल हैं.

पटना: नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं. जिस वजह से मुख्यमंत्री का पद खाली होना तय है. ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी का ही कोई नेता सीएम होगा. हालांकि अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है. जिस वजह से कई नेताओं के नाम के नाम रेस में है. दावेदारों की सूची बढ़ती जा रही है. सोशल मीडिया पर जहां अभियान चलाए जा रहे हैं, वही बड़े नेताओं की गणेश परिक्रमा भी की जा रही है. पटना से लेकर दिल्ली तक दौड़ लग रही है.

सीएम के चयन में बीजेपी ने चौंकाया: मुख्यमंत्री के चयन में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ सालों में चौंकाने वाले फैसले लिए हैं. हरियाणा में पहले मनोहर लाल खट्टर और फिर नायब सिंह सैनी, मध्य प्रदेश में मोहन यादव, राजस्थान में भजन लाल शर्मा, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय और ओडिशा में मोहन चरण माझी को सीएम बनाकर सबको हैरत में डाल दिया.

गणेश परिक्रमा करने में कोई पीछे नहीं: भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी मुख्यमंत्री के दावेदारी में शामिल नेताओं की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है. इन दोनों पार्टी के तमाम नेता जातिगत समीकरण की बदौलत मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने की जुगत में लगे हैं. पार्टी के ज्यादातर नेता दिल्ली में काम कर रहे हैं और बड़े नेताओं का गणेश परिक्रमा कर रहे हैं. दिल्ली में बिहारी नेताओं की इन दोनों भीड़ है और तमाम नेता सीनियर लीडर से मुलाकात कर आशीर्वाद ले रहे हैं.

पीएम मोदी के साथ बीजेपी के शीर्ष नेता (सौ. नितिन नबीन एक्स हैंडल)

सोशल मीडिया पर भी कैंपेनिंग: भाजपा के कई नेताओं का नाम सोशल मीडिया पर चल रहा है. दलित समुदाय से आने वाली मोहनिया विधायक संगीता कुमारी को महिला और दलित होने के चलते उम्मीद है. इन दिनों में संगीता कुमारी की सक्रियता बढ़ी हुई है और वह दिल्ली में कैंप कर रही हैं.

नितिन नबीन के साथ बिहार बीजेपी के नेता (सौ. नितिन नबीन एक्स हैंडल)

दावेदारों की लंबी सूची: अति पिछड़ा समुदाय से आने वाले बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी का नाम भी खूब चल रहा है. उनके समर्थक सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री पद के मजबूत दावेदार के रूप में इन्हें पेश कर रहे हैं. इसके अलावे अति पिछड़ा समाज से आने वाले दीघा विधायक संजीव चौरसिया का नाम भी सोशल मीडिया पर चल रहा है. तारकिशोर प्रसाद और रेनू देवी के अलावे स्पीकर प्रेम कुमार का नाम भी दावेदारों की सूची में शामिल है. बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा को भी प्रमोशन की उम्मीद है.

नितिन नबीन के साथ बीजेपी विधायक और विधान पार्षद (सौ. नितिन नबीन एक्स हैंडल)

क्या बोले बीजेपी प्रवक्ता?: सीएम पद को लेकर जारी दावेदारी पर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि अगर आम कार्यकर्ता से लेकर विधायक और मंत्री अपने आप को दावेदार समझते हैं तो ये अच्छी बात है. जहां तक मुख्यमंत्री पद का सवाल है तो इस पर निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करेगा. फिलहाल तो नीतीश कुमार इस पद पर बने हुए हैं.

"भाजपा के अंदर लोकतंत्र है और छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाने की सोच सकता है. वर्तमान में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और जब वह राज्यसभा जाएंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर फैसला लिया जाएगा. केंद्रीय नेतृत्व उचित समय पर उचित फैसला लेगा."- प्रेम रंजन पटेल, प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी

नीतीश कुमार के साथ बीजेपी नेता (सौ. नितिन नबीन एक्स हैंडल)

नीतीश कुमार की सहमति जरूरी: वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अरुण पांडे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री की नियुक्ति के दौरान कई राज्यों में चौंका देने वाले फैसले लिए हैं. पार्टी ने नए और युवा नेताओं पर भरोसा जताया है. पार्टी की इस नीति के चलते बिहार में तमाम नेताओं को उम्मीद बंधी है और वह खुद को दावेदार साबित करने में जुटे हैं. हालांकि जो भी मुख्यमंत्री होगा, उसमें नीतीश कुमार की भी सहमति होनी चाहिए.

"भले ही बीजेपी ने कई राज्यों में नए और कम अनुभवी नेताओं को सीएम बना दिया हो लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर दूसरे राज्यों वाली स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती है, क्योंकि यहां फैसला नीतीश कुमार के हिसाब से होने हैं. नीतीश कुमार की सहमति से ही मुख्यमंत्री का नाम तय होगा."- अरुण पांडे, वरिष्ठ पत्रकार

