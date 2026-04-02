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गैस सिलेंडर मिला नहीं, लेकिन खाते में पहुंच गए सब्सिडी के पैसे!

बिहार में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. बिना गैस सिलेंडर मिले भी कई लोगों के खाते में सब्सिडी के पैसे आ रहे हैं.

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बिना गैस सिलेंडर मिले सब्सिडी की राशि ट्रांसफर! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 2, 2026 at 3:08 PM IST

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गयाजी: एलपीजी गैस की उपलब्धता, बुकिंग और आपूर्ति मामलों को लेकर जिला प्रशासन की ओर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिससे जिला प्रशासन के अधिकारी भी चौंक रहे हैं. ताजा मामला उपभोक्ताओं को बिना सिलेंडर मिले ही उनके बैंक खाते में सब्सिडी की राशि मिल रही है. ऐसे लगभग 50 मामले जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर के संज्ञान में आए हैं, जिला प्रशासन अब इस मामले को लेकर गैस एजेंसियों से जवाब मांगा है.

बिना गैस सिलेंडर मिले सब्सिडी की राशि ट्रांसफर: दरअसल, जिले में एलपीजी गैस की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की निगरानी रखने और लोगों की शिकायत सुनने के लिए कंट्रोल रूम पिछले महीने से ही संचालित है, कंट्रोल रूम में अब ऐसी शिकायतें लगातार मिल रही हैं. गुरुवार समाहरणालय में जिला पदाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने संयुक्त रूप से गैस और ईंधन की उपलब्धता के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया. जिसमें जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने ऐसी शिकायतों की पुष्टि की है.

गया डीएम शशांक शुभंकर (ETV Bharat)

डीएम ने कहा कि शिकायत मिली है कि उपभोक्ताओं के एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग के बिना भी ओटीपी आ रही है, इतना ही नहीं बल्कि उनके खाते में गैस सिलेंडर अनुदान राशि आने का भी मैसेज आ रहा है. जिला पदाधिकारी ने कहा कि इस मामले को उन्होंने गंभीरता से लिया है. इस संबंध में संबंधित सभी गैस एजेंसियों से रिपोर्ट मांगी गई है. साथ ही जो शिकायतें आई हैं, उनका विवरण भी गैस एजेंसियों को दिया गया है.

टेक्निकल एरर के कारण आए मैसेज: हालांकि जिला पदाधिकारी ने यह भी कहा कि इस संबंध में उन्हें गैस एजेंसियों की ओर से बताया गया है कि यह टेक्निकल एरर के कारण मैसेज चला जा रहा है लेकिन हम लोगों ने वैसे सभी लोगों का लिस्ट कंपाइल करके एजेंसी को दिया है, एजेंसियों को भी उनके मुख्यालय से आदेश आया है कि इसकी जांच करके कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि अगर एजेंसी ने भी जानबूझकर ऐसा किया है तो उनको भी ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा और उन पर करवाई होगी. जिला प्रशासन की ओर से लगातार फॉलो अप किया जा रहा है.

Gaya DM
डीएम के साथ एसएसपी सुशील कुमार (बाएं) (ETV Bharat)

"एजेंसी ने कहा है कि यह टेक्निकल एरर है. टेक्निकल एरर के कारण मैसेज चला जा रहा है लेकिन हमलोगों ने वैसे सभी लोगों की लिस्ट कंपाइल करके एजेंसियों को दिया है. उनको भी उनके मुख्यालय से आदेश आया है कि इसकी जांच होगी. अगर एजेंसी ने जानबूझ ऐसा किया है तो ब्लैकलिस्ट करेंगे और कार्रवाई होगी."- शशांक शुभंकर, जिलाधिकारी

बिहार में ईंधन की कमी नहीं: जिला पदाधिकारी ने उन अफवाहों का भी खंडन किया है, जिसमें सोशल मीडिया पर दावा किया जा जा रहा है कि बिहार में पेट्रोल और डीजल का भंडारण कम हो रहा है. डीएम ने कहा कि ईंधन पर्याप्त मात्रा में बिहार में उपलब्ध है. सोशल मीडिया पर यह काफी चल रहा है लेकिन लोगों को इस तरह की अफवाहों पर पैनिक नहीं होना है. हम लोग इस पर भी नजर रखे हुए हैं कि अफवाह नहीं फैले.

रोजाना 12000 सिलेंडर का वितरण: जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने बताया कि गया जिले में एलपीजी की कोई कमी नहीं है. करीब 7.9 लाख उपभोक्ताओं में प्रतिदिन औसतन 12000 से अधिक सिलेंडर की आपूर्ति की जा रही है. उपभोक्ताओं को बुकिंग और सिलेंडर डिलीवरी में कोई विशेष दिक्कत नहीं हो, इसके लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित है और लोगों की शिकायतें सुनी जा रही है. जिले में एलपीजी वितरण व्यवस्था पर नजर रखने के लिए 24 से अधिक छापेमारी दल सक्रिय है, जो जिला प्रखंड स्तर तक लगातार गैस एजेंसियों का निरीक्षण कर रहे हैं.

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