प्रीपेड स्मार्टमीटर बना जी का जंजाल! बिजली बिल से उपभोक्ता परेशान

दूसरे उपभोक्ता संदीप एक्का ने कहा, "मैं हर महीने समय पर बिल देता हूं, फिर भी दो दिन में 27,000 रुपये का बिल आ गया. अधिकारी अधिकारी सुनते नहीं, मजबूरी में बिल भरने आया हूं."

एक उपभोक्ता मुजाहिदनगर के एमडी हसन ने बताया, "पहले मीटर से 600 रुपये बिल आता था, लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद अब 1500-2000 रुपये आ रहा है. मजबूरी है, क्योंकि चार्जेबल बैटरी रिक्शा चलाकर घर चलता है. लाइन कट गई तो क्या खाएंगे? इसलिए बिल भरने पहुंच गया."

उपभोक्ताओं और कार्यपालक अधीक्षण अभियंता का बयान (Etv Bharat)

ईटीवी भारत की टीम ने मंगलवार को रांची के हरमू इलाके में जाकर स्थिति का जायजा लिया. बिल जमा करने पहुंचे 20 उपभोक्ताओं में से 17 ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर पर सवाल उठाए और बिल ज्यादा आने की शिकायत की. कई ने कहा कि अधिकारी उनकी समस्या सुनने को तैयार नहीं हैं.

रांची: प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है. राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न शहरों में लगाए गए इन मीटरों से बिजली बिल बढ़ने, अचानक बिजली कटने और रिचार्ज में दिक्कतों की शिकायतें तेज हो गई हैं. उपभोक्ता और विभाग दोनों परेशान हैं. जेबीवीएनएल ने शिकायतों के निपटारे के लिए थर्ड पार्टी टीम गठित की है, जो घर जाकर मीटर जांचती है, लेकिन उपभोक्ताओं का कहना है कि समस्या बनी हुई है.

अचानक बिजली कटना (बैलेंस कम होने पर ऑटोमैटिक डिस्कनेक्शन).

बिल अचानक बढ़ जाना.

ऑनलाइन रिचार्ज और भुगतान में तकनीकी दिक्कतें.

एक महीने से ज्यादा बकाया होने पर बत्ती गुल हो जाना.

यदि रिचार्ज समय पर कर दिया जाए तो समस्या कम हो सकती है, लेकिन मीटर ज्यादा यूनिट दिखाने से प्लानिंग बिगड़ जाती है. लोग विभाग के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं और नाराजगी बढ़ रही है.

जेबीवीएनएल का दावा और स्थिति

राजधानी रांची में अब तक 3.60 लाख स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, जिनमें से अधिकांश प्रीपेड मोड में हैं. जेबीवीएनएल का लक्ष्य अगले तीन महीनों में अतिरिक्त 30 हजार मीटर लगाना है. राज्य के अन्य शहरों जैसे बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, देवघर, चतरा आदि में भी चरणबद्ध तरीके से प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं.

बिजली विभाग का दफ्तर (ETV Bharat)

कार्यपालक अधीक्षण अभियंता डीएन साहू ने कहा, "शिकायतें महज भ्रम हैं. स्मार्ट मीटर पुराने मीटर से बेहतर हैं. विभाग ने विशेष टीम बनाई है जो घर जाकर जांच करती है, लेकिन अभी तक किसी मीटर में तकनीकी खराबी नहीं पाई गई. ये मीटर बिजली चोरी रोकने और बिलिंग में पारदर्शिता लाने के लिए हैं. उपभोक्ताओं को रिचार्ज और बैलेंस बनाए रखने के लिए जागरूक रहना होगा."

विभाग का कहना है कि प्रीपेड सिस्टम से उपभोक्ता खुद खपत नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे मोबाइल रिचार्ज. लेकिन हालिया रिपोर्ट्स से पता चलता है कि रांची में 59,000 से ज्यादा मीटर डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, मुख्यतः अपर्याप्त बैलेंस या बकाया के कारण.

बिजली का बिल दिखाता उपभोक्ता (ETV Bharat)

चुनौतियां और आगे की राह

स्मार्ट मीटर का उद्देश्य बिजली चोरी कम करना, एटीएंडसी लॉस घटाना और पारदर्शी बिलिंग सुनिश्चित करना है. रांची में लॉस 2024 के 30-31% से घटकर 2025 में 22-23% हो गया है. लेकिन उपभोक्ताओं की शिकायतें नजरअंदाज नहीं की जा सकतीं. कई मामलों में बिल पहले से कई गुना बढ़ने की बात सामने आई है, हालांकि विभाग इसे खपत या टैरिफ स्लैब के कारण बताता है.

उपभोक्ता जागरूकता, बेहतर सर्वर सपोर्ट, आसान रिचार्ज विकल्प और शिकायत निपटारे की तेज प्रक्रिया की जरूरत है. जेबीवीएनएल ने हेल्पलाइन (1912, 1800-345-6570) और व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध कराए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सुधार की मांग बढ़ रही है.

ग्रामीण क्षेत्रों में भी चरणबद्ध इंस्टॉलेशन की योजना है, ताकि राज्य के उपभोक्ता अन्य राज्यों की तरह स्मार्ट हो सकें. लेकिन फिलहाल रांची के शहरी उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर 'जी का जंजाल' बना हुआ है.

