बिहार में स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी, 41 उपभोक्ताओं पर FIR दर्ज

बांका में बिजली चोरी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया. 41 उपभोक्ताओं पर स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी करने पर प्राथमिकी दर्ज की गई. पढ़ें-

Banka electricity consumers booked
बांका में बिजली चोरी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 13, 2026 at 2:56 PM IST

4 Min Read
बांका: बिहार के बांका जिले के विद्युत आपूर्ति प्रमंडल अमरपुर के अंतर्गत विभिन्न थाना क्षेत्रों में बिजली चोरी रोकने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया. विद्युत विभाग की टीम ने कई स्थानों पर छापेमारी की और व्यापक जांच के दौरान कई उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर बाइपास करके अवैध रूप से बिजली का उपयोग करते पाया. इस अभियान में कुल 41 लोगों के खिलाफ संबंधित थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.

स्मार्ट मीटर बाइपास और टोका लगाकर चोरी: जांच के दौरान सामने आया कि कई उपभोक्ता स्मार्ट मीटर को बाइपास कर बिजली चोरी कर रहे थे. वहीं कुछ ऐसे मामले भी थे जहां बकाया बिल के कारण कनेक्शन पहले ही काट दिया गया था, लेकिन उपभोक्ताओं ने टोका लगाकर चोरी से बिजली का उपयोग जारी रखा. विभागीय टीम ने मौके पर ही कई अवैध कनेक्शनों को हटाया और बिजली आपूर्ति बंद कर दी. यह कार्रवाई क्षेत्र के विभिन्न थाना क्षेत्रों में की गई, जहां चोरी के मामले सबसे अधिक सामने आए.

विभाग को आर्थिक नुकसान: अधिकारियों के अनुसार, बिजली चोरी से विभाग को भारी आर्थिक नुकसान होता है. इससे न केवल राजस्व की हानि होती है, बल्कि बिजली आपूर्ति व्यवस्था भी प्रभावित होती है. वैध उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिलने में बाधा आती है और ट्रांसफार्मरों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है. विभाग का मानना है कि ऐसी गतिविधियां पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता को कमजोर करती हैं.

कार्यपालक अभियंता की अपील: विद्युत आपूर्ति प्रमंडल अमरपुर के कार्यपालक अभियंता प्रकाश झा ने बताया कि बिजली चोरी रोकने के लिए विभाग लगातार अभियान चला रहा है. उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर बाइपास या टोका लगाकर बिजली उपयोग करना कानूनी अपराध है और इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि जो लोग बकाया बिल जमा नहीं कर पाए हैं, वे जल्द से जल्द भुगतान करें ताकि अनावश्यक कार्रवाई से बचा जा सके.

उपभोक्ताओं का सहयोग आवश्यक: प्रकाश झा ने जोर देकर कहा कि विभाग का मुख्य उद्देश्य सभी उपभोक्ताओं को बेहतर और निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराना है. लेकिन इसके लिए उपभोक्ताओं का सहयोग बहुत जरूरी है. वैध तरीके से बिजली उपयोग करने और बकाया चुकाने से ही क्षेत्र में बिजली व्यवस्था मजबूत हो सकती है. विभाग ऐसी गतिविधियों पर लगातार नजर रख रहा है.

"जिन लोगों के ऊपर बिजली बिल की बकाया राशि है, वे जल्द से जल्द अपना बकाया जमा कर दें, ताकि अनावश्यक कार्रवाई से बचा जा सके. विभाग का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बेहतर और निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराना है, लेकिन इसके लिए उपभोक्ताओं का सहयोग भी जरूरी है."-प्रकाश झा, कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल

छापेमारी अभियान से क्षेत्र में हड़कंप: इस सख्त कार्रवाई के बाद बिजली चोरी करने वालों के बीच क्षेत्र में हड़कंप मच गया है. कई लोग अब बकाया बिल जमा करने की तैयारी में हैं. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिजली चोरी के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा. विभाग ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी ऐसी छापेमारी और कार्रवाई तेज की जाएगी.

बेहतर बिजली व्यवस्था के लिए सामूहिक प्रयास: बिजली चोरी न केवल विभाग के लिए समस्या है, बल्कि यह पूरे समाज और विकास के लिए बाधक है. यदि सभी उपभोक्ता जागरूक होकर वैध कनेक्शन लें और समय पर बिल जमा करें, तो बिजली आपूर्ति में सुधार होगा. विभाग की यह मुहिम बांका जिले में बिजली व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

