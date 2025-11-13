कांग्रेस के कई नेताओं से नाराज हैं डोटासरा, उपचुनाव में नहीं निभाई जिम्मेदारी
अंता उपचुनाव में कांग्रेस के 40 में से 17 स्टार प्रचारक प्रचार पर नहीं गए. भविष्य में ऐसे नेताओं को जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी.
Published : November 13, 2025 at 3:11 PM IST
जयपुर: अंता विधानसभा उपचुनाव में जीत का ताज किसके सिर सजेगा, इसका फैसला तो 14 नवंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद ही होगा, लेकिन इन दिनों कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन और स्टार प्रचारकों को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं. कांग्रेस के नेताओं ने अंता विधानसभा उपचुनाव को कितनी गंभीरता से लिया है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी के आधे स्टार प्रचारकों ने चुनाव प्रचार से ही दूरी बनाए रखी और एक बार भी चुनावी दौरे पर नहीं गए. इनमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं. इस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी खासे नाराज हैं और उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अगली बार ऐसे लोगों को संगठनात्मक कामकाज की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते.
प्रदेश कांग्रेस ने अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए 40 सदस्यों को स्टार प्रचारक बनाया था, लेकिन हैरत की बात यह है कि इनमें से 17 स्टार प्रचारक ऐसे हैं, जो एक बार भी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान अंता नहीं गए. जो स्टार प्रचारक एक बार भी अंता नहीं गए हैं. उनमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, कांग्रेस के सह प्रभारी ऋतिक मकवाना, पूर्व मंत्री हरीश चौधरी, राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश, राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर, दानिश अबरार, दिव्या मदेरणा शामिल हैं. इसके अलावा विधायक अर्जुन सिंह बामनिया, पूर्व मंत्री रामलाल जाट, सांसद भजनलाल जाटव, हरीश मीणा, संजना जाटव, पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना, प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक रोहित बोहरा, अमीन कागजी, डूंगर राम गैदर, अभिमन्यु पूनिया और एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ का नाम शामिल है.
इन बड़े स्टार प्रचारकों ने किए दो से तीन दौरे: पार्टी के जिन बड़े स्टार प्रचारकों ने अंता विधानसभा उपचुनाव में दो से तीन दौरे किए, उनमें प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा (दो), पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा (तीन), नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली (तीन), पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (दो), सचिन पायलट (दो), जितेंद्र सिंह (एक), विधायक हरिमोहन शर्मा (दो), मुरारी लाल मीणा (दो), उम्मेदाराम बेनीवाल (दो), रामकेश मीणा (दो), ममता भूपेश (दो), शकुंतला रावत (दो), हेमसिंह शेखावत (एक), सारिका सिंह चौधरी (दो बार) अंता विधानसभा उपचुनाव के दौरे पर गए. हालांकि, इनमें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह केवल नामांकन रैली में ही शामिल हुए थे. वहीं, हरीश मीणा पुत्र के निधन के चलते अंता उपचुनाव में नहीं जा पाए.
यह नेता रहे पूरे सक्रिय: अशोक चांदना, प्रहलाद गुंजल, अमित चाचान, चेतन पटेल, सी.एल. प्रेमी चुनाव में पूरी तरह सक्रिय रहे. अशोक चांदना पूरे अंता विधानसभा उपचुनाव के प्रभारी थे, ऐसे में उन्होंने सबसे अधिक प्रचार किया है.
आगे से नहीं देंगे जिम्मेदारी: इस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि 14 नवंबर के बाद हम विश्लेषण करेंगे कि किसकी किस हिसाब से ड्यूटी लगाई थी. सब रिकॉर्ड और फीडबैक हमारे पास वॉर रूम के पास है कि कौन कितने दिन गया, नहीं गया, नहीं जाने के क्या-क्या कारण हैं. वे सारी समीक्षा हम 14 तारीख के बाद करेंगे. आगे इसका ध्यान रखेंगे कि जिसको ड्यूटी दी जाती है, अगर वो ड्यूटी की पालना नहीं करता है, तो फिर उसको संगठन में आगे कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी.