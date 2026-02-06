ETV Bharat / state

कोडरमा के बिरहोर टोला से 10 बच्चे लापता, श्राद्ध भोज खाने के बाद नहीं लौटे घर

कोडरमा के गड़ीयाई बिरहोर टोला से एक साथ 10 बच्चे लापता हो गए. पुलिस उनकी तलाश में जुटी है.

children missing
ग्रामीणों के साथ पुलिस (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 6, 2026 at 9:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोडरमा: जिले के जयनगर प्रखंड के खरियोडीह पंचायत के गड़ीयाई बिरहोर टोला से एक साथ 10 बच्चों के लापता होने का मामला सामने आया है. ग्रामीणों ने अपने स्तर पर बच्चों की काफी खोजबीन की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला. जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों को जानकारी दी गई. फिलहाल, पुलिस बच्चों की तलाश में जुट गई है. हालांकि, अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला है.

घटना के बारेमें मुखिया राजेंद्र यादव ने बताया कि एक फरवरी की रात गड़ियाई बिरहोर टोला से लोग परसाबाद एक श्राद्धकर्म में भोज खाने गए हुए थे. जब वे वापस लौटे तो देखा कि उनके बच्चे साथ में नहीं हैं. जिसके बाद अगले दिन परिजनों ने इसकी सूचना उन्हें दी. उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी जयनगर थाना प्रभारी उमानाथ सिंह को दी.

इधर, बच्चों के लापता होने की सूचना पर जयनगर पुलिस ने किसी भी प्रकार की गंभीरता नहीं दिखाई और उल्टा मुखिया को ही बच्चे की खोज-बिन में लगा दिया. मुखिया राजेन्द्र यादव ने अन्य ग्रामीणों के साथ मिलकर अपने स्तर से हर संभव बच्चों को ढूंढने का प्रयास किया. लेकिन जब बच्चों का कहीं कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने इसकी सूचना जयनगर के बीडीओ गौतम कुमार को दी. जिसके बाद मामला जिले के वरीय पदाधिकारियों के संज्ञान में आया.

इधर, मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशिक्षु डीएसपी दिवाकर कुमार, तिलैया थाना प्रभारी विनय कुमार, चंदवारा थाना प्रभारी शशिभूषण कुमार के साथ गांव पहुंचे. अधिकारियों ने पीड़ित परिवारों से मिलकर घटना की पूरी जानकारी ली. जिसके बाद पुलिस द्वारा आसपास के क्षेत्रों में बच्चों की खोजबीन भी शुरू कर दी गई है.

प्रशिक्षु डीएसपी दिवाकर कुमार ने बताया कि गड़ीयाई बिरहोर टोला के कुछ बच्चों के लापता होने की उन्हें सूचना मिली है. परिजनों से पूछताछ करने पर पता चला है कि वे श्राद्ध का भोज खाने 1 फरवरी को परसाबाद आए हुए थे. जो घर वापस जाने के क्रम में लापता हो गए हैं. उन्होंने कहा कि बच्चों की तलाश की जा रही है.

उन्होंने कहा कि गड़ीयाई बिरहोर टोला के लोग परसाबाद से ट्रेन पकड़कर यदुडीह हॉल्ट उतरकर अपने घर आना-जाना करते हैं. ऐसे में उन्हें संदेह है कि बच्चों द्वारा उल्टे रूट की ट्रेन पकड़ ली गई होगी और बच्चे धनबाद की ओर चले गए होंगे. परसाबाद के दोनों ओर स्थित स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज मंगवाए जा रहे हैं और जल्द ही बच्चों को ढूंढ़ लिया जाएगा.

यह भी पढ़ें:

लापता दर्शील का शव एक कुएं से बरामद, क्षत-विक्षत हालत में मिली लाश, जांच में जुटी पुलिस

झारखंड की दो बेटियों का अपहरण कर बंगाल ले गये यूपी के ड्राइवर और खलासी, बरवाअड्डा से बरामद हुईं दोनों नाबालिग

पलामू का दिव्यांग युवक मुंबई में हुआ था लापता, 31 दिनों बाद पुलिस की पहल पर बरामद

TAGGED:

BIRHOR CHILDREN MISSING
GADIYAI BIRHOR TOLA OF KODERMA
बिरहोर टोला से 10 बच्चे लापता
कोडरमा के बच्चे लापता
CHILDREN MISSING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.