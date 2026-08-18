ETV Bharat / state

बिहार में मिड डे मील खाने के बाद 33 बच्चों की बिगड़ी तबीयत

नालंदा के मिड-डे मील मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 'सर्फ' मिलाने की बात को नकारा, दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई. रिपोर्ट-मो. महमूद आलम

NALANDA MID DAY MEAL
नालंदा मिड डे मील से बिगड़ी तबीयत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 18, 2026 at 4:49 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नालंदा: बिहार के नालंदा में मध्यान भोजन खाने से 33 छात्रों की तबियत बिगड़ने का मामला सामने आया है. सभी बच्चों को इलाज के लिए मॉडल अस्पताल लाया गया. मामला नूरसराय थाना क्षेत्र परासी मिडिल स्कूल का है. छात्रों की मानें तो खाने के बाद अचानक पेट में दर्द और चक्कर आने लगा.

खाने में सर्फ डालने का आरोप: घटना के संबंध में छात्रा प्रीति कुमारी ने बताया कि "आज के मध्यान भोजन में खाना का मेन्यू सोयाबीन आलू की सब्जी और चावल था. खाने में सर्फ डाल दिया था. जिससे 33 बच्चे बीमार पड़ गए." स्कूल के शिक्षक आशुतोष कुमार ने बताया कि सब्जी में नमक कम होने की बात बच्चों ने कही तो रसोइया ने नमक और सर्फ एक ही जगह रखा था तो किसी ने बच्चों के खाने में नमक की जगह सर्फ डाल दिया और वही खाना बच्चों को परोसा गया.

33 बच्चों की बिगड़ी तबीयत (ETV Bharat)

"खाने में नमक कम होने की बात सामने आई थी. नमक और सर्फ एक जगह होने के कारण किसी ने सब्जी में सर्फ डाल दिया. जिसके बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ गई. बाद ग्रामीणों के सहयोग से सभी को पहले ऑटो से रहुई स्थित पैठना डेंटल कॉलेज ले जाया गया, जहां सुविधा नहीं होने की वजह से माॅडल अस्पताल बिहार शरीफ में भर्ती कराया गया है."-आशुतोष कुमार, शिक्षक

बच्चों का चल रहा है इलाज: घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया और सभी अस्पताल पहुंच गये. जैसे ही मामले की जानकारी अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. जय प्रकाश सिंह को मिली वे पहुंचे और डॉक्टरों की निगरानी में सभी बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं. मिड डे मिल में खाना खराब होने पर एसडीओ किसलय श्रीवास्तव बच्चों का हालचाल जानने अस्पताल पहुंच गए हैं. फिल्हाल सभी बच्चों की स्थित सामान्य बताई जा रही है.

DEO ने परिजनों के आरोप को किया खारिज: नालंदा के नूरसराय प्रखंड के मध्य विद्यालय परासी में मिड-डे मील खाने से बच्चों के बीमार पड़ने के मामले में नालंदा के जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) हेमचंद्र का आधिकारिक बयान सामने आया है. उन्होंने परिजनों द्वारा भोजन में 'सर्फ' (डिटर्जेंट) मिलाए जाने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. शिक्षा पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि मामले की सघन जांच की जा रही है और अस्पताल से मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही बच्चों की बीमारी के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा.

"जांच में सर्फ का अब तक कोई साक्ष्य नहीं मिला है. इस योजना के तहत आज 23,000 बच्चों ने खाना खाया है. यदि खाने में सर्फ या कोई अन्य हानिकारक पदार्थ मिला होता, तो केवल 11 बच्चियों के साथ ही यह समस्या क्यों होती? इसका असर अन्य बच्चों पर भी दिखना चाहिए था. इसलिए बिना साक्ष्य के सर्फ मिलाने की बात कहना उचित नहीं है."-हेमचंद्र, जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO)

मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई: इस बड़ी लापरवाही पर की जाने वाली कार्रवाई के सवाल पर डीईओ हेमचंद्र ने कहा कि फिलहाल किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. विभागीय स्तर पर पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है. जांच और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी. उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि इस मामले में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी कानूनी व विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

इन छात्रों की बिगड़ी तबीयत: इनमें बीमार छात्रों में गुलशन कुमार 11 वर्ष, सचिन कुमार 14 वर्ष, अजीत कुमार उमर 12 वर्ष, कल्लू कुमार उम्र 10 वर्ष, वंदना कुमारी 10 वर्ष, प्रीति कुमारी 11 वर्ष, आयुषी कुमारी 12 वर्ष, लक्ष्मी कुमारी 11 वर्ष, नीतू कुमारी, शिवानी कुमारी 10 वर्ष, चांदनी कुमारी 13 वर्ष, सजनी कुमारी, सुहानी कुमारी 13 वर्ष, अनु कुमारी 15 वर्ष, राखी कुमारी 11 वर्ष और वैष्णवी कुमारी शामिल है.

ये भी पढ़ें-
बिहार में 'कोटा मॉडल' पर बनेंगे आधुनिक कोचिंग हब, अध्ययन करने राजस्थान जाएंगे मंत्री मिथिलेश तिवारी

बिहार में शिक्षा मंत्री की बड़ी कार्रवाई, DEO से लेकर BEO पर एक्शन, अधिकारी निलंबित

TAGGED:

MID DAY MEAL IN NALANDA
FOOD POISONING IN NALANDA
नालंदा मिड डे मील
BIHAR NEWS
NALANDA MID DAY MEAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.