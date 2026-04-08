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मेरठ : 50 बच्चों से भरी स्कूल बस 12 फीट गहरी खाई में गिरी, मासूमों को तड़पता छोड़ ड्राइवर फरार

हादसे में कई बच्चे घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.

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50 बच्चों से भरी स्कूल बस 12 फीट गहरी खाई में पलटी (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 5:17 PM IST

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मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जहां सेंट मैरी एकेडमी स्कूल की बस अनियंत्रित होकर करीब 10-12 फीट गहरी खाई में पलट गई. हादसे के वक्त बस में करीब 50 से 55 छात्र सवार थे. जिससे मौके पर कोहराम मच गया, लेकिन संवेदनहीनता की हद तब पार हो गई, जब बच्चों को लहूलुहान हालत में छोड़कर चालक मौके से फरार हो गया.

50 बच्चों से भरी स्कूल बस 12 फीट गहरी खाई में पलटी (Video Credit; ETV Bharat)

​देवदूत बनकर आए राहगीर और किसान
​हादसे के बाद खेतों में काम कर रहे किसान और बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे कुछ अभिभावकों ने तुरंत बच्चों की मदद की. जैनपुर, मवीमीरा और अजौता गांव के निवासी (देवेंद्र, जोनित, अमित, कपिल और राहुल) ने बस के शीशे तोड़कर अंदर फंसे बच्चों को बाहर निकाला. ग्रामीणों की तत्परता की वजह से एक बड़ी अनहोनी टल गई.

परिजनों में आक्रोश
इस ​हादसे में अवनी, शौर्य शर्मा, युवान, देवांग, खुशी, प्रियांग और दीपांग सहित कई बच्चे घायल हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार और नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. घटना की सूचना मिलते ही स्कूल पहुंचे अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा. परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर खराब ट्रांसपोर्ट व्यवस्था और गैर-जिम्मेदार चालकों को रखने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया.

​प्रशासनिक लापरवाही पर उठे सवाल
इस घटना के बाद एक बार फिर ​मेरठ आरटीओ और ट्रैफिक विभाग की कार्यशैली कटघरे में है. आरोप है कि विभाग केवल बड़े हादसों के बाद दिखावे के लिए अभियान चलाता है और कुछ दिनों बाद स्थिति फिर जस की तस हो जाती है. नियमित चेकिंग के अभाव में अनफिट बसें और लापरवाह चालक सड़कों पर मौत बनकर दौड़ रहे हैं.

​मौके पर पहुंचे एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि पुलिस फरार चालक रूमान की तलाश कर रही है और स्कूल प्रबंधन से बस के फिटनेस व दस्तावेजों की जानकारी मांगी गई है. मामले की जांच गहनता से जारी है. बच्चों से बात करके जानकारी लेंगे की जब हादसा हुआ उस वक्त ड्राइवर क्या कर रहा था. हादसे के बाद इस तरह से भागना कानूनी अपराध है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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