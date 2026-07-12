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लातेहार में आदिम जनजाति आवासीय विद्यालय से भागे 6 बच्चे, सुरक्षा पर उठे सवाल!

लातेहारः जिला के मनिका प्रखंड स्थित आदिम जनजाति आवासीय विद्यालय से 6 बच्चे भाग गए थे. हालांकि पुलिस ने सभी बच्चों को सुरक्षित बरामद कर लातेहार बाल कल्याण समिति को सौंप दिया है. लेकिन आवासीय विद्यालय परिसर से छोटे-छोटे बच्चों के भाग जाने की घटना ने विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं.

दरअसल, आदिम जनजाति आवासीय विद्यालय में कक्षा 5 तक के बच्चों को पूरी तरह निशुल्क आवासीय व्यवस्था के तहत पढ़ाई की व्यवस्था है. यहां की सुरक्षा व्यवस्था हमेशा सवाल के घेरे में रहता है. यहां से 6 बच्चे फरार हो गए. हालांकि पुलिस की तत्परता के कारण सभी बच्चों को सुरक्षित बरामद कर लिया गया. बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी द्वारा सभी बच्चों को बाल कल्याण समिति लातेहार को लिखित रूप से सुपुर्द कर दिया गया.

इस संबंध में पूछने पर बाल कल्याण समिति लातेहार के सदस्य कुंदन कुमार गोप ने बताया कि बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी द्वारा सभी बच्चों को बाल कल्याण समिति को सुपुर्द किया गया है. रविवार को सार्वजनिक छुट्टी होने के कारण बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चों की काउंसलिंग नहीं की गई. सोमवार को सभी बच्चों की काउंसलिंग की जाएगी. बच्चों की काउंसलिंग करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल!

यहां बता दें कि लगभग 20 दिन पहले इसी स्कूल के तीन बच्चे भाग गए थे. हालांकि तीनों बच्चों को ग्रामीणों की तत्परता के कारण सुरक्षित बरामद कर लिया गया था और बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी को सुपुर्द कर दिया गया था. घटना के बाद प्रखंड कल्याण पदाधिकारी अभिषेक कुमार ने स्कूल पहुंचकर पूरे मामले की जांच की थी और यहां की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल भी उठाए थे.