आइसक्रीम खाने से होंठ आपस में चिपके, मुंह में तेज जलन के बाद 6 बच्चों की बिगड़ी तबीयत
मोतिहारी में आइसक्रीम खाने के बाद 6 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई. उनके होंठ आपस में चिपक गए. रिपोर्ट- रोहित राज
Published : October 10, 2026 at 12:49 PM IST
मोतिहारी : बिहार के मोतिहारी के हरसिद्धि से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां आइसक्रीम खाने के बाद पांच से छह छात्र अचानक बीमार पड़ गए. बच्चों ने जैसे ही आइसक्रीम खाई, उनके मुंह में तेज जलन होने लगी और होंठ आपस में चिपक गए.
आइसक्रीम खाने के बाद बिगड़ी तबीयत
एक बच्चे के होंठ से खून निकलने की शिकायत भी सामने आई है. घटना के बाद स्कूल परिसर और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. वहीं, बच्चों की तबीयत बिगड़ने की खबर से परिजनों में चिंता का माहौल है.
होंठ आपस में चिपके
पूरा मामला पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि थाना क्षेत्र स्थित गायघाट हाईस्कूल के गेट के पास का है. जानकारी के मुताबिक, स्कूल के पास एक नामी कंपनी की आइसक्रीम बेचने वाला एक विक्रेता पहुंचा था. इसी दौरान बच्चों ने उससे आइसक्रीम खरीदी, लेकिन आइसक्रीम खाते ही बच्चों को परेशानी होने लगी.
"मैंने स्कूल के पास आए विक्रेता से आइसक्रीम खरीदी थी. आइसक्रीम खाते ही मुंह में जलन शुरू हो गई और दोनों होंठ आपस में चिपक गए. काफी परेशानी के बाद जब आइसक्रीम को मुंह से बाहर निकाला, तो मेरे होंठ से खून बहने लगा. अन्य बच्चे भी इसी तरह की परेशानी से जूझने लगे."- पीड़ित छात्र
मुंह में तेज जलन की शिकायत
उनके मुंह में तेज जलन महसूस हुई और होंठ आपस में चिपकने लगे. एक बच्चे ने जब किसी तरह आइसक्रीम को मुंह से बाहर निकाला, तो उसके होंठ से खून निकलने लगा. इसके बाद देखते ही देखते पांच से छह बच्चों की तबीयत बिगड़ गई.
हानिकारक या विषैले केमिकल के इस्तेमाल की आशंका
घटना के बाद परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों ने तत्काल बच्चों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि आइसक्रीम में किसी हानिकारक या विषैले केमिकल का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. हालांकि, अभी तक इस आशंका की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
परिजनों ने की कार्रवाई की मांग
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आइसक्रीम विक्रेता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी. इस घटना के बाद ग्रामीणों ने मामले की गंभीरता से जांच कराने और यदि आइसक्रीम निर्माण में किसी तरह की गड़बड़ी या लापरवाही सामने आती है, तो संबंधित फैक्ट्री संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है.
"विक्रेता से पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आइसक्रीम कहां से लाई गई थी और इसे बनाने में किन सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया था."- अविनाश कुमार, अपर थानाध्यक्ष, हरसिद्धि थाना
पुलिस की जांच पर टिकी नजरें
फिलहाल, बच्चों की तबीयत बिगड़ने की असली वजह सामने आना बाकी है. पुलिस की जांच और आइसक्रीम की गुणवत्ता की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि इस घटना के पीछे किसी हानिकारक पदार्थ का इस्तेमाल था या कोई अन्य कारण. अब सभी की नजर पुलिस की जांच पर टिकी है.
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