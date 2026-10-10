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आइसक्रीम खाने से होंठ आपस में चिपके, मुंह में तेज जलन के बाद 6 बच्चों की बिगड़ी तबीयत

आइसक्रीम खाने के बाद बिगड़ी तबीयत ( ETV Bharat )

मोतिहारी : बिहार के मोतिहारी के हरसिद्धि से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां आइसक्रीम खाने के बाद पांच से छह छात्र अचानक बीमार पड़ गए. बच्चों ने जैसे ही आइसक्रीम खाई, उनके मुंह में तेज जलन होने लगी और होंठ आपस में चिपक गए.

आइसक्रीम खाने के बाद बिगड़ी तबीयत