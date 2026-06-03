बिहार में JCB के खोदे गड्ढे में 8 बच्चे डूबे, मधुबनी के केरवार गांव में कोहराम
मधुबनी में नहाने गए बच्चे एक बड़े और गहरे गड्ढे में डूबने लगे. एक साथ 8 बच्चे-बच्चियां गड्ढे में नहा रहे थे. पढ़ें पूरी खबर-
Published : June 3, 2026 at 4:11 PM IST
मधुबनी : बिहार के मधुबनी में जेसीबी द्वारा खोदे गए गड्ढे में एक साथ 8 बच्चे डूब गए. खबर मिलते ही पूरे इलाके में कोहराम मच गया. सभी बच्चे नहाने के लिए गए थे, जिसमें दो की मौत हो गई है.
जेसीबी के खोदे गड्ढे में 8 बच्चे डूबे : मामला बिस्फी थाना के केरवार गांव का है, जहां नहाने गए बच्चे एक साथ एक बड़े गड्ढे में डूबने लगे. तीन बच्चों को स्थानीय लोगों द्वारा बचा लिया गया है, जबकि 2 की मौत हो गई. इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है.
गड्ढे में डूबने से 2 की मौत : हादसे की सूचना मिलते ही बेनीपट्टी के एसडीएम, डीएसपी मौके पर पहुंच गए. उन्होंने हादसे में घायल बच्चों की सेहत की जानकारी अस्पताल पहुंचकर ली. प्रशासन हादसे की वजह को तलाश रहा है. फिलहाल जांच जारी है.
कई बच्चों की हालत खराब : स्थानीय लोगों ने बताया कि गड्ढे के ऊपर खेत में 7 जोड़ी चप्पल मिले हैं. बताया जा रहा है कि ये चप्पलें बच्चे-बच्चियों के हैं. अभी प्राथमिक जानकारी के मुताबिक 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई है जबकि 5 को निकाला गया है लेकिन उनकी भी हालत खराब है.
"बच्चे नहाने के लिए गए हुए थे. गहरे एक गड्ढे में नहाने के दौरान 8 बच्चों के डूबने की जानकारी मिली है. दो बच्चे मर गए हैं जबकि बाकी को बचाकर अस्पताल पहुंचाया गया है. शेष बच्चों की हालत भी गंभीर बताई जा रही है."- स्थानीय ग्रामीण
गांव में पसरा मातम : मृत एक बच्ची की पहचान केरवार गांव की 12 वर्षीय स्नेहा कुमारी के रूप में हुई है. बच्ची के मरने की सूचना मिलते ही गांव में मातम पसर गया. कुछ और मौत होने की खबर छनकर आ रही है लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि जिला प्रशासन की ओर से नहीं की गई है.
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