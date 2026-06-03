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बिहार में JCB के खोदे गड्ढे में 8 बच्चे डूबे, मधुबनी के केरवार गांव में कोहराम

मधुबनी : बिहार के मधुबनी में जेसीबी द्वारा खोदे गए गड्ढे में एक साथ 8 बच्चे डूब गए. खबर मिलते ही पूरे इलाके में कोहराम मच गया. सभी बच्चे नहाने के लिए गए थे, जिसमें दो की मौत हो गई है.

जेसीबी के खोदे गड्ढे में 8 बच्चे डूबे : मामला बिस्फी थाना के केरवार गांव का है, जहां नहाने गए बच्चे एक साथ एक बड़े गड्ढे में डूबने लगे. तीन बच्चों को स्थानीय लोगों द्वारा बचा लिया गया है, जबकि 2 की मौत हो गई. इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है.

गड्ढे में डूबने से 2 की मौत : हादसे की सूचना मिलते ही बेनीपट्टी के एसडीएम, डीएसपी मौके पर पहुंच गए. उन्होंने हादसे में घायल बच्चों की सेहत की जानकारी अस्पताल पहुंचकर ली. प्रशासन हादसे की वजह को तलाश रहा है. फिलहाल जांच जारी है.

कई बच्चों की हालत खराब : स्थानीय लोगों ने बताया कि गड्ढे के ऊपर खेत में 7 जोड़ी चप्पल मिले हैं. बताया जा रहा है कि ये चप्पलें बच्चे-बच्चियों के हैं. अभी प्राथमिक जानकारी के मुताबिक 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई है जबकि 5 को निकाला गया है लेकिन उनकी भी हालत खराब है.