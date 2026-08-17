ETV Bharat / state

बिहार में सावन की तीसरी सोमवारी पर मातम, नदी में नहाने गये 7 बच्चे डूबे.. तीन की दर्दनाक मौत

कटिहार: बिहार के कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र में सावन की तीसरी सोमवारी का दिन अचानक मातम में बदल गया. कमला नदी में नहाने के दौरान सात बच्चे गहरे पानी में चले गए. स्थानीय लोगों की तत्परता से चार बच्चों को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन तीन बच्चों की डूबने से मौत हो गई. घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई.

कैसे हुआ हादसा: सावन की तीसरी सोमवारी को सातों बच्चे नदी से जल भरने के लिए पहुंचे थे. पानी का स्तर बढ़ा हुआ था. नहाने के दौरान पैर फिसलने से सभी बच्चे अचानक गहरे पानी में चले गए. ग्रामीणों ने तुरंत प्रयास कर चार बच्चों को बाहर निकाल लिया, लेकिन तीन बच्चों को बचाया नहीं जा सका.

परिजनों का मातम (ETV Bharat)

अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत: तीनों बच्चों को तुरंत कोढ़ा अस्पताल ले जाया गया. वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. कोढ़ा अस्पताल की चिकित्सक डॉ. पूजा कुमारी ने बताया कि अस्पताल लाए गए तीनों बच्चों की पहले ही मौत हो चुकी थी. मृतकों की पहचान सत्यम कुमार, अमन कुमार और दिव्यांशु कुमार के रूप में हुई है. तीनों बच्चे 15 वर्ष से कम उम्र के थे.

"अस्पताल लाने से पहले ही तीनों बच्चों की मौत हो चुकी थी. सभी बच्चे 15 वर्ष से कम उम्र के थे."-डॉ. पूजा कुमारी, चिकित्सक, कोढ़ा अस्पताल

30 मिनट तक पानी में रहा मासूम: स्थानीय लोगों के अनुसार एक बच्चा करीब 30 मिनट तक पानी में डूबा रहा. काफी प्रयास के बाद बच्चों को नदी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी. परिवार के सदस्यों में गहरा सदमा छाया हुआ है.

परिवार का दर्द और चाचा का बयान: मृतक बच्चे के चाचा राजीव कुमार साह ने बताया कि सावन की सोमवारी को सातों बच्चे नदी से जल भरने गए थे. नहाते समय सभी गहरे पानी में चले गए. ग्रामीणों ने चार बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया, जबकि तीन की मौत हो गई. उन्होंने कहा कि मृतकों में उनका भतीजा भी शामिल है.