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केंद्रीय रोजगार मेला में झारखंड से 143 अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र, रांची सहित देश के 45 जगह हुआ आयोजन

रांची: केंद्र सरकार द्वारा आज रांची सहित देशभर के 45 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया. यह 20वां रोजगार मेला था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया. इस अवसर पर देशभर में 51 हजार से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए.

रांची के सीसीएल दरभंगा हाउस में आयोजित इस रोजगार मेले में कुल 143 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए. इन अभ्यर्थियों का चयन रेलवे के अलावा डाक विभाग, सीबीआईसी, सीडब्ल्यूसी, रक्षा विभाग, सीआईएसएफ, एमओएसपीआई और बैंकिंग सेक्टर के लिए किया गया है.

झारखंड से 143 अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र (Etv Bharat)

वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए पीएम मोदी का संबोधन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए अभ्यर्थियों से ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करने की अपील की. उन्होंने कहा कि अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना ही सच्ची सेवा है.

उन्होंने आगे कहा कि आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं, जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है. यह लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत बनाने का है, जिसमें आप जैसे युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है. सरकार में रहते हुए आपको हर वह निर्णय लेना है, जो विकसित और आत्मनिर्भर भारत के अभियान को निरंतर सशक्त करे.

प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि युवा होने के नाते अन्य युवाओं के प्रति आपकी विशेष जिम्मेदारी है. आज आप देख रहे हैं कि हमारे युवाओं के टैलेंट और स्किल्स ने पूरी दुनिया का भरोसा जीता है. दुनिया को हमारे इनोवेटर्स, हमारे एंटरप्रेन्योर्स और हमारी युवाशक्ति से बहुत उम्मीदें हैं.

केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने किया संबोधित

केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज गणेश उत्सव का छठा दिन है और इसी दिन देश में 20वां रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि देशभर में करीब 45 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेलों के जरिए 51 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में बेटियां भी शामिल हैं.