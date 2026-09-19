केंद्रीय रोजगार मेला में झारखंड से 143 अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र, रांची सहित देश के 45 जगह हुआ आयोजन
केंद्रीय रोजगार मेले के तहत रांची में भी 143 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : September 19, 2026 at 8:42 PM IST
रांची: केंद्र सरकार द्वारा आज रांची सहित देशभर के 45 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया. यह 20वां रोजगार मेला था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया. इस अवसर पर देशभर में 51 हजार से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए.
रांची के सीसीएल दरभंगा हाउस में आयोजित इस रोजगार मेले में कुल 143 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए. इन अभ्यर्थियों का चयन रेलवे के अलावा डाक विभाग, सीबीआईसी, सीडब्ल्यूसी, रक्षा विभाग, सीआईएसएफ, एमओएसपीआई और बैंकिंग सेक्टर के लिए किया गया है.
वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए पीएम मोदी का संबोधन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए अभ्यर्थियों से ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करने की अपील की. उन्होंने कहा कि अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना ही सच्ची सेवा है.
उन्होंने आगे कहा कि आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं, जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है. यह लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत बनाने का है, जिसमें आप जैसे युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है. सरकार में रहते हुए आपको हर वह निर्णय लेना है, जो विकसित और आत्मनिर्भर भारत के अभियान को निरंतर सशक्त करे.
प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि युवा होने के नाते अन्य युवाओं के प्रति आपकी विशेष जिम्मेदारी है. आज आप देख रहे हैं कि हमारे युवाओं के टैलेंट और स्किल्स ने पूरी दुनिया का भरोसा जीता है. दुनिया को हमारे इनोवेटर्स, हमारे एंटरप्रेन्योर्स और हमारी युवाशक्ति से बहुत उम्मीदें हैं.
केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने किया संबोधित
केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज गणेश उत्सव का छठा दिन है और इसी दिन देश में 20वां रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि देशभर में करीब 45 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेलों के जरिए 51 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में बेटियां भी शामिल हैं.
उन्होंने कहा कि पहले नियुक्ति पत्र डाक के जरिए आया करते थे और लोग डाकिए का इंतजार करते थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खुद अभ्यर्थियों से जुड़े और उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किए. संजय सेठ ने यह भी बताया कि अब तक आयोजित रोजगार मेलों के जरिए 13 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं.
कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर कसा तंज
वहीं, कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने इस रोजगार मेले के आयोजन पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि आज देश का युवा नौकरी मांग रहा है और केंद्र सरकार कैमरा, मंच तथा नियुक्ति पत्रों के आंकड़ों के जरिए अपनी उपलब्धियों का प्रचार करने में लगी है.
राकेश सिन्हा ने कहा कि आज देश के करोड़ों युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं और केंद्र की भाजपा सरकार चंद हजार नियुक्ति पत्र बांटकर करोड़ों युवाओं के रोजगार के सवाल को दबाने की कोशिश कर रही है. लेकिन शायद उन्हें पता नहीं कि झारखंड सहित देशभर के युवा अपने हक-अधिकार और भविष्य के लिए जाग चुके हैं.
उन्होंने कहा कि नियुक्ति पत्र बांटना सरकार का कर्तव्य है, कोई उपकार नहीं. असली सवाल यह है कि देश में सरकारी विभागों में कितने पद खाली हैं, कितनी भर्तियां लंबित हैं और लाखों युवा वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के बाद भी नियुक्ति का इंतजार क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि रोजगार मेले की चकाचौंध और मंच से होने वाले भाषण बेरोजगारी की जमीन पर मौजूद सवालों का जवाब नहीं हैं. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को प्रचार से बाहर निकलकर संसद और देश की जनता के सामने रोजगार सृजन के विस्तृत और पारदर्शी आंकड़े रखने चाहिए.
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