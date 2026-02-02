ETV Bharat / state

देवघर में कई प्रत्याशियों ने भरा नामांकन, भगवान शिव से मांगा जीत का आशीर्वाद

देवघर में कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया.

deoghar municipal corporation election
नामांकन भरने के दौरान महिला प्रत्याशी (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 2, 2026 at 5:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देवघर: झारखंड में शहरी निकाय चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशी अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं. देवघर में हर दिन प्रत्याशी अपना नामांकन कर रहे हैं. इसी कड़ी में सोमवार को भी देवघर के परिसदन में कई प्रत्याशियों ने अपना पर्चा दाखिल कर नामांकन किया. इस बीच प्रत्याशियों ने भगवान भोलेनाथ से नॉमिनेशन भरने के बाद भगवान शिव से जीत की कामना की.

प्रत्याशियों ने जनता से किए वादे

मेयर, वार्ड पार्षद और डिप्टी मेयर के पद के लिए नामांकन करने पहुंचे प्रत्याशियों के साथ भारी भीड़ देखने को मिली. प्रत्येक प्रत्याशियों के समर्थक अपने अपने कैंडिडेट को प्रोत्साहित कर रहे हैं. मेयर पद के चुनाव के लिए देवघर के परिसदन में नामांकन करने पहुंचे बाबा बलियाशी के समर्थकों ने कहा कि देवघर की जनता के बीच वो हमेशा रहे हैं. आज भले ही चुनाव का समय आ गया हो लेकिन चुनाव से पहले भी वो लोगों की मदद करते रहे हैं. उन्होंने कोरोना काल की याद दिलाते हुए कहा कि देवघर में जब लोग एक दूसरे से दूर भाग रहे थे, उस वक्त उन्होंने लोगों के घरों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाकर मदद की.

प्रत्याशियों ने भरा नामांकन (Etv bharat)

मैंने बिना स्वार्थ के जनता की सेवा की: सूरज झा

वहीं मेयर पद के लिए ही नामांकन करने पहुंचे सूरज झा ने बताया कि बिना पद के ही उन्होंने हमेशा जनता की मदद की है. यदि देवघर की जनता, उन्हें मेयर के रूप में सेवा करने का मौका देती है तो निश्चित रूप से लोगों की हर समस्या का सरकारी स्तर पर समाधान करवाने का काम करेंगे.

समस्याओं का जल्द होगा समाधान

वार्ड 11 से नामांकन करने पहुंची प्रत्याशी चंद्रमा देवी ने बताया कि निगम सरकार नहीं होने की वजह से आम लोगों को अपनी समस्या के समाधान के लिए लोगों को अधिकारियों का दरवाजा खटखटाना पड़ता है. कई बार आम लोग अपनी समस्या को लेकर अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाते हैं लेकिन मोहल्ले की सरकार बनने के बाद आम लोग अपने जनप्रतिनिधि के पास आसानी से पहुंच पाएंगे और अपनी समस्याओं का समाधान भी करवा पाएंगे.

Deoghar Municipal Corporation Election
मेयर पद के लिए नामांकन करने पहुंचे सूरज झा (Etv bharat)

4 फरवरी तक भरे जाएंगे नामांकन फॉर्म

गौरतलब है कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया 29 जनवरी से 4 फरवरी तक चलेगी इसलिए सभी प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर नॉमिनेशन करने पहुंच रहे हैं. सोमवार को नॉमिनेशन के लिए दिन बेहद खास रहा क्योंकि सोमवार को भगवान भोलेनाथ का दिन माना जाता है और देवघर भगवान भोलेनाथ का शहर भी कहा जाता है.

ये भी पढ़ें- रांची नगर निगम: महापौर पद के लिए कल नामांकन करेंगी रमा खलखो, बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता होंगे शामिल

जामताड़ा में वार्ड नंबर 4 का हाल-बेहाल, शहर की सड़क किनारे कचरे का अंबार!

धनबाद निकाय चुनावः वासेपुर की यही पुकार, रिश्तेदारी नहीं बुनियादी सुविधाओं और बेहतरी देने वालों को देंगे वोट!

TAGGED:

देवघर नगर निगम की मेयर
झारखंड में शहरी निकाय चुनाव
MANY CANDIDATES FILED NOMINATIONS
DEOGHAR MUNICIPAL CORPORATION
MANY CANDIDATES FILED NOMINATIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.