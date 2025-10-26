केवलादेव में पेंटेड स्टार्क के साथ हजारों पक्षियों ने डाला डेरा, घोंसलों में नन्हें बच्चों की चहचहाहट से गूंजा घना
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में 850 से अधिक पक्षियों ने घोंसले बनाए हैं. इसके अलावा कई पक्षियों ने यहां डेरा डाला है.
Published : October 26, 2025 at 9:01 AM IST
भरतपुर: विश्वविख्यात केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इन दिनों जीवन के सुरों से सराबोर है. झीलों और पेड़ों पर हजारों घोंसलों से उठती नन्हे पक्षियों की चहचहाहट ने पूरे घना को जीवंत कर दिया है. करीब 1800 पेंटेड स्टार्क पक्षियों ने यहां डेरा डाला है. 850 से अधिक घोंसलों में इस मेहमान परिंदों ने नेस्टिंग की है, जिनमें छोटे-छोटे बच्चों का कलरव गूंज रहा है. इनके साथ ही डार्टर, कार्मोरेंट, आइबिस, स्पूनबिल और हेरोन जैसी प्रजातियां भी घना में अपने बच्चों को पाल रही हैं. बदलते मौसम के साथ विदेशी मेहमानों की आमद भी जल्द शुरू हो जाएगी.
850 से अधिक घोंसले बने नर्सरी: उद्यान निदेशक मानस सिंह ने बताया कि इस बार केवलादेव में करीब 1800 पेंटेड स्टार्क पक्षियों ने डेरा डाला है. इनमें से लगभग 850 से अधिक जोड़ों ने नेस्टिंग की है, यानी पेड़ों पर अपने घोंसले बनाए हैं. पेंटेड स्टार्क हर साल केवलादेव को अपनी नर्सरी बनाते हैं. इनका सफेद और गुलाबी मिश्रित रंग, लंबी गर्दन और पीली चोंच इन्हें बेहद आकर्षक बनाती है. इन दिनों पर्यटक झीलों के किनारे बैठे इन पक्षियों को अपने बच्चों को दाना खिलाते देख रोमांचित हो रहे हैं.
ब्लैक-नेक्ड स्टार्क की बढ़ी मौजूदगी: निदेशक मानस सिंह ने बताया कि इस बार का एक और खास पहलू है ब्लैक-नेक्ड स्टार्क की बढ़ी हुई उपस्थिति. उन्होंने बताया कि आमतौर पर केवलादेव में इनकी संख्या तीन या चार के आसपास रहती थी, लेकिन इस बार 11 ब्लैक नेक स्टार्क दिखाई दे रहे हैं. यह संख्या संरक्षण के लिहाज से बेहद उत्साहजनक है. इन दुर्लभ पक्षियों की मौजूदगी यह संकेत देती है कि घना का पारिस्थितिक तंत्र पहले से ज्यादा स्वस्थ और अनुकूल हो रहा है.
डार्टर और कार्मोरेंट की बड़ी कॉलोनी: निदेशक मानस ने बताया कि इस मौसम में कार्मोरेंट (जलकौवा) और डार्टर (स्नेक बर्ड) की मौजूदगी ने भी उद्यान की रौनक बढ़ा दी है. सैकड़ों की संख्या में कार्मोरेंट नजर आ रहे हैं. वहीं डार्टर, जिन्हें उनकी लंबी, सर्पाकार गर्दन के कारण स्नेक बर्ड कहा जाता है, के घोंसलों में भी बच्चे दिखने लगे हैं.
नेचर गाइड तरुण सिंह ने बताया कि घना के पास वाला जंगल भी गुलजार है. यहां आइबिस, स्पूनबिल, हेरोन और ईग्रेट जैसी प्रजातियों ने भी बड़ी संख्या में प्रजनन किया है. कई झीलों के किनारे पेड़ों की डालों पर सैकड़ों घोंसले लटकते दिखाई दे रहे हैं, जिनसे नन्हे बच्चों की आवाजें निकलती हैं. साथ ही घना के अंदर भी कुछ विदेशी पक्षी नजर आने लगे हैं.
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है. करीब 29 वर्ग किलोमीटर में फैले इस उद्यान में 370 से अधिक पक्षी प्रजातियों का निवास है. यहां की झीलें, दलदली क्षेत्र और पेड़ों का घना जाल इसे पक्षियों के लिए आदर्श आवास बनाते हैं. हर साल मानसून के बाद जब जलभराव होता है, तो यह क्षेत्र पक्षियों की प्राकृतिक नर्सरी में बदल जाता है. यही वजह है कि घना को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है.
