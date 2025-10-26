ETV Bharat / state

केवलादेव में पेंटेड स्टार्क के साथ हजारों पक्षियों ने डाला डेरा, घोंसलों में नन्हें बच्चों की चहचहाहट से गूंजा घना

भरतपुर: विश्वविख्यात केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इन दिनों जीवन के सुरों से सराबोर है. झीलों और पेड़ों पर हजारों घोंसलों से उठती नन्हे पक्षियों की चहचहाहट ने पूरे घना को जीवंत कर दिया है. करीब 1800 पेंटेड स्टार्क पक्षियों ने यहां डेरा डाला है. 850 से अधिक घोंसलों में इस मेहमान परिंदों ने नेस्टिंग की है, जिनमें छोटे-छोटे बच्चों का कलरव गूंज रहा है. इनके साथ ही डार्टर, कार्मोरेंट, आइबिस, स्पूनबिल और हेरोन जैसी प्रजातियां भी घना में अपने बच्चों को पाल रही हैं. बदलते मौसम के साथ विदेशी मेहमानों की आमद भी जल्द शुरू हो जाएगी.

850 से अधिक घोंसले बने नर्सरी: उद्यान निदेशक मानस सिंह ने बताया कि इस बार केवलादेव में करीब 1800 पेंटेड स्टार्क पक्षियों ने डेरा डाला है. इनमें से लगभग 850 से अधिक जोड़ों ने नेस्टिंग की है, यानी पेड़ों पर अपने घोंसले बनाए हैं. पेंटेड स्टार्क हर साल केवलादेव को अपनी नर्सरी बनाते हैं. इनका सफेद और गुलाबी मिश्रित रंग, लंबी गर्दन और पीली चोंच इन्हें बेहद आकर्षक बनाती है. इन दिनों पर्यटक झीलों के किनारे बैठे इन पक्षियों को अपने बच्चों को दाना खिलाते देख रोमांचित हो रहे हैं.

ब्लैक-नेक्ड स्टार्क की बढ़ी मौजूदगी: निदेशक मानस सिंह ने बताया कि इस बार का एक और खास पहलू है ब्लैक-नेक्ड स्टार्क की बढ़ी हुई उपस्थिति. उन्होंने बताया कि आमतौर पर केवलादेव में इनकी संख्या तीन या चार के आसपास रहती थी, लेकिन इस बार 11 ब्लैक नेक स्टार्क दिखाई दे रहे हैं. यह संख्या संरक्षण के लिहाज से बेहद उत्साहजनक है. इन दुर्लभ पक्षियों की मौजूदगी यह संकेत देती है कि घना का पारिस्थितिक तंत्र पहले से ज्यादा स्वस्थ और अनुकूल हो रहा है.