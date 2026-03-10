ETV Bharat / state

योगी कैबिनेट में आज होंगे कई बड़े फैसले, 27 से अधिक प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ की अध्यक्षता वाली कैबिनेट में मंगलवार एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया जाएगा. अब जमीन की कोई भी रजिस्ट्री बिना स्वामित्व की पूरी जांच के नहीं होगी. मतलब, रजिस्ट्री से पहले खतौनी, खसरा और अन्य स्वामित्व संबंधी सभी दस्तावेजों की गहन जांच और परीक्षण अनिवार्य होगा.

इस कदम से जमीन से जुड़े विवादों को काफी हद तक रोका जा सकेगा और लोग बिना किसी कानूनी परेशानी के संपत्ति का सौदा कर सकेंगे. स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग से जुड़े इस प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी मिलने की उम्मीद है.

एक अन्य महत्वपूर्ण फैसला यूपी कैबिनेट में लिया जाएगा, जिसके तहत राज्य कर्मचारियों को संपत्ति के साथ अपने निवेश की जानकारी भी सार्वजनिक करनी होगी.

सरकार का कहना है कि स्वामित्व योजना, जिसके तहत ग्रामीण इलाकों में संपत्ति कार्ड बांटे जा रहे हैं के सफल होने से अब शहर और गांव दोनों जगहों पर मालिकाना हक साफ हो गया है. इसलिए रजिस्ट्री प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए यह नियम लागू किया जा रहा है.पहले कई बार रजिस्ट्री हो जाती थी, लेकिन बाद में खतौनी में गड़बड़ी निकलने से कोर्ट-कचहरी और झगड़े हो जाते थे. अब यह समस्या खत्म हो जाएगी.