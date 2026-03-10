ETV Bharat / state

योगी कैबिनेट में आज होंगे कई बड़े फैसले, 27 से अधिक प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

योगी कैबिनेट में आज बिना परीक्षण नहीं होगी यूपी में रजिस्ट्री पर जोर रहेगा. राज्य कर्मचारियों को अब निवेश की भी जानकारी देनी होगी.

Yogi cabinet today
सीएम योगी आदित्य नाथ. (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 10, 2026 at 9:49 AM IST

3 Min Read
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ की अध्यक्षता वाली कैबिनेट में मंगलवार एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया जाएगा. अब जमीन की कोई भी रजिस्ट्री बिना स्वामित्व की पूरी जांच के नहीं होगी. मतलब, रजिस्ट्री से पहले खतौनी, खसरा और अन्य स्वामित्व संबंधी सभी दस्तावेजों की गहन जांच और परीक्षण अनिवार्य होगा.

इस कदम से जमीन से जुड़े विवादों को काफी हद तक रोका जा सकेगा और लोग बिना किसी कानूनी परेशानी के संपत्ति का सौदा कर सकेंगे. स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग से जुड़े इस प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी मिलने की उम्मीद है.

एक अन्य महत्वपूर्ण फैसला यूपी कैबिनेट में लिया जाएगा, जिसके तहत राज्य कर्मचारियों को संपत्ति के साथ अपने निवेश की जानकारी भी सार्वजनिक करनी होगी.

सरकार का कहना है कि स्वामित्व योजना, जिसके तहत ग्रामीण इलाकों में संपत्ति कार्ड बांटे जा रहे हैं के सफल होने से अब शहर और गांव दोनों जगहों पर मालिकाना हक साफ हो गया है. इसलिए रजिस्ट्री प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए यह नियम लागू किया जा रहा है.पहले कई बार रजिस्ट्री हो जाती थी, लेकिन बाद में खतौनी में गड़बड़ी निकलने से कोर्ट-कचहरी और झगड़े हो जाते थे. अब यह समस्या खत्म हो जाएगी.

आज की कैबिनेट बैठक में कुल 27 से ज्यादा प्रस्ताव रखे जाएंगे. इनमें से कुछ मुख्य फैसले इस प्रकार हैं:

  • परिवहन विभाग में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026 को मंजूरी मिल सकती है, जिससे हजारों गांवों में बस सेवा शुरू होगी.
  • आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के नए दिशा-निर्देश जारी होंगे.
  • नए शहरों जैसे बरेली, वाराणसी, उरई आदि में विकास के लिए धनराशि स्वीकृत की जाएगी.
  • अयोध्या में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव.
  • अवस्थापना विभाग में मेरठ के पास इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और कानपुर में ट्रांसगंगा सिटी को जोड़ने वाला नया पुल बनाने का फैसला.
  • निवेश प्रोत्साहन नीतियों के तहत कई कंपनियों को मंजूरी.
  • उच्च शिक्षा में शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का प्रस्ताव.
  • उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को ग्रीनपार्क स्टेडियम नए दरों पर देने में संशोधन.
  • सरकारी कर्मचारियों के आचरण नियमों में बदलाव, जैसे संपत्ति और निवेश की जानकारी देना अनिवार्य.
  • अन्य विभागों में डेयरी प्लांट, खनन नीलामी, ऊर्जा ऋण आदि पर फैसले.

यह बैठक लोकभवन में सुबह 11 बजे होगी. जिसमें विकास, रोजगार, ग्रामीण कनेक्टिविटी और पारदर्शिता पर जोर दिया गया. राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि योगी सरकार का मानना है कि ऐसे फैसलों से प्रदेश में निवेश बढ़ेगा, विवाद कम होंगे और आम लोगों को फायदा मिलेगा.

खासकर जमीन रजिस्ट्री का नया नियम संपत्ति खरीदने-बेचने वालों के लिए बड़ी राहत साबित होगा. सरकार ने कहा कि स्वामित्व जांच पूरी होने के बाद ही रजिस्ट्री की अनुमति दी जाएगी, ताकि भविष्य में कोई दावा या मुकदमा न आए.

