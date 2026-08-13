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राष्ट्रीय मंच की तैयारी में जुटे झारखंड के स्कूली खिलाड़ी, ट्रायल कैंप में 1,676 प्रतिभागियों ने दिखाया दम

रांची में आयोजित राज्य स्तरीय खुली चयन प्रक्रिया में भारी संख्या में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया.

Many athletes participated in state level open selection process held in Ranchi
रांची में आयोजित राज्य स्तरीय खुली चयन प्रक्रिया में भारी संख्या में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 13, 2026 at 7:20 PM IST

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रांचीः राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का परचम लहराने के संकल्प के साथ राज्य के स्कूली खिलाड़ी मैदान में उतर चुके हैं. 70वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता 2026-27 के लिए गुरुवार को रांची में आयोजित राज्य स्तरीय खुली चयन प्रक्रिया में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और खेल कौशल का प्रदर्शन किया.

रांची के खेलगांव के विभिन्न स्टेडियमों में आयोजित चयन प्रक्रिया के दौरान इनडोर और आउटडोर खेल स्थलों पर खिलाड़ियों के बीच राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने को लेकर कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली. किसी खिलाड़ी के हाथ में रैकेट था तो किसी की नजर गेंद पर टिकी थी. कहीं खिलाड़ी टीम के लिए अगला अंक हासिल करने की कोशिश में जुटे थे, तो कहीं मैट पर खिलाड़ियों ने अपने दांव-पेंच और तकनीकी कौशल का प्रदर्शन किया. पूरे खेल परिसर में खिलाड़ियों का उत्साह और जोश देखने लायक रहा.

Many athletes participated in state level open selection process held in Ranchi
राज्य स्तरीय खुली चयन प्रक्रिया (ETV Bharat)

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद् (JEPC), रांची की ओर से आयोजित चयन प्रक्रिया में गुरुवार को सात खेलों के कुल 1,676 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. इनमें 951 बालक और 725 बालिका खिलाड़ी शामिल रहे.

खेलवार आंकड़ों के अनुसार खो-खो में सबसे अधिक 624 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. इसके अलावा गतका में 174, नेटबॉल में 129, बास्केटबॉल में 292, सेपक टकरा में 56, बैडमिंटन में 306 और कुश्ती में 95 खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. चयन प्रक्रिया के दौरान खिलाड़ियों ने अपनी तकनीकी दक्षता, फिटनेस, खेल कौशल और प्रदर्शन के आधार पर चयनकर्ताओं को प्रभावित करने का प्रयास किया.

Many athletes participated in state level open selection process held in Ranchi
राज्य स्तरीय खुली चयन प्रक्रिया में शामिल खिलाड़ी (ETV Bharat)

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद् का उद्देश्य विद्यालय स्तर पर मौजूद खेल प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें उचित मंच और अवसर उपलब्ध कराना है. चयन प्रक्रिया के जरिए बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा.

वहीं, 14 अगस्त को बैडमिंटन बालिका, जूडो तथा वॉलीबॉल बालक एवं बालिका वर्ग की राज्य स्तरीय खुली चयन प्रक्रिया आयोजित की जाएगी. इसमें झारखंड के सरकारी और निजी विद्यालयों के इच्छुक स्कूली खिलाड़ी हिस्सा ले सकेंगे. चयन प्रक्रिया में प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए झारखंड की टीम तैयार की जाएगी.

Many athletes participated in state level open selection process held in Ranchi
राज्य स्तरीय खुली चयन प्रक्रिया (ETV Bharat)

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