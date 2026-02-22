ETV Bharat / state

खाटू श्याम फाल्गुनी मेला: भीड़ को लेकर कई व्यवस्थाएं, अफवाहों और भ्रामक दावों से सावधान रहने की अपील

सीकर: देशभर में आस्था के प्रमुख केंद्रों में शुमार खाटू श्याम मंदिर में आयोजित फाल्गुनी मेले के दौरान इस वर्ष प्रशासन की ओर से की गई सुदृढ़ व्यवस्थाओं के चलते श्याम भक्तों को सुगम एवं शीघ्र दर्शन का लाभ मिल रहा है. लाखों श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात, चिकित्सा और पार्किंग व्यवस्था को सुनियोजित ढंग से संचालित किया है.

मेला मजिस्ट्रेट एवं दांतारामगढ़ एसडीएम मोनिका सामोर ने जानकारी देते हुए बताया कि रींगस से पैदल आने वाले श्रद्धालुओं को लगभग 17 किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ती है. प्रशासन द्वारा बनाए गए रूट प्लान के तहत खाटू में मंदिर परिसर तक अधिकतम 3 से 4 किलोमीटर का अतिरिक्त मार्ग ही तय करना पड़ रहा है. इस प्रकार कुल मिलाकर रींगस से मंदिर परिसर तक करीब 20 से 22 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद भक्तों को सुगम दर्शन हो रहे हैं. उन्होंने बताया कि एकादशी और द्वादशी के दिन श्रद्धालुओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि के कारण यह रूट बढ़कर 26 से 28 किलोमीटर तक हो सकता है.

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था: एसडीएम ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से फैल रही अफवाहों एवं भ्रामक दावों पर ध्यान न दें और केवल प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें. प्रशासन का उद्देश्य है कि सभी श्याम भक्तों को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित दर्शन मिल सकें. उन्होंने बताया कि मेले को 22 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, जिससे भीड़ प्रबंधन को प्रभावी बनाया जा सके. सुरक्षा के मद्देनजर 5000 से अधिक पुलिस और सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं. पूरे मेला क्षेत्र में 400 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनसे हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है. इसके अतिरिक्त 6 ड्रोन कैमरों के माध्यम से भीड़ और यातायात की निगरानी की जा रही है.