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नैनीताल में गुंडा एक्ट में 9 आरोपी जिला बदर, अपराध पर आईजी का कड़ा प्रहार

नैनीताल जिले में 9 आरोपियों को जिला बदर किया गया है. उधम सिंह नगर में अपराधों पर कुमाऊं आईजी रिद्धिमा अग्रवाल सख्त.

Goonda Act Action in Nainital
गुंडा एक्ट के आरोपियों पर पुलिस सख्त (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 29, 2026 at 9:54 AM IST

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नैनीताल/रुद्रपुर: डीएम नैनीताल ललित मोहन रयाल ने आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए गए 9 आरोपियों को गुंडा घोषित करते हुए छह माह के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है. साथ ही लालकुआं, भवाली, कालाढूंगी के पांच लोगों को राहत देते हुए, उनके खिलाफ चल रहे गुंडा एक्ट के नोटिस को निरस्त कर दिया है.

कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को जिला बदर कर दिया है. जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल ने इन सभी को “गुंडा” घोषित करते हुए 6 माह के लिए जनपद की सीमाओं से बाहर रहने के आदेश जारी किए हैं. इन व्यक्तियों की गतिविधियों से क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल बन रहा था, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई.

कुमाऊं में अपराध पर आईजी का कड़ा प्रहार: कुमाऊं परिक्षेत्र में कानून-व्यवस्था को मजबूत और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से आईजी रिद्धिमा अग्रवाल ने रुद्रपुर पुलिस कार्यालय में परिक्षेत्रीय मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की. इस बैठक में कुमाऊं के सभी जनपदों के पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया, जहां अपराध नियंत्रण, विवेचना की स्थिति, कानून-व्यवस्था और विभिन्न अभियानों की विस्तार से समीक्षा की गई.

बैठक के दौरान आईजी ने वर्ष 2015 से पहले के लंबित एनडीपीएस मामलों को गंभीरता से लेते हुए उनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि पुराने मामलों को लंबित रखना न्याय प्रक्रिया को कमजोर करता है, इसलिए इन्हें प्राथमिकता के आधार पर समाप्त किया जाए. इसके साथ ही लंबे समय से लंबित विवेचनाओं और दाखिल वाहनों के निस्तारण में हो रही धीमी प्रगति पर उन्होंने नाराजगी जताई और अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

चारधाम यात्रा को लेकर भी आईजी ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि यात्रा शुरू होने के साथ ही ऑनलाइन टिकट बुकिंग में साइबर ठगी के मामले बढ़ जाते हैं. इस बार साइबर सेल को और अधिक सक्रिय किया गया है, ताकि फर्जी वेबसाइट और धोखाधड़ी करने वालों पर नजर रखी जा सके. उन्होंने आम जनता से अपील की कि केवल सरकारी वेबसाइट के माध्यम से ही टिकट बुकिंग करें और किसी भी संदिग्ध लिंक से बचें.

आईजी ने जनता को जागरूक करते हुए कहा, “सतर्क रहोगे तो बचोगे” उन्होंने लोगों से अपील की कि खुद भी जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें. इसके अलावा उन्होंने विदेश भेजने के नाम पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए ठगी करने वाले गिरोहों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में दस्तावेजों की गहन जांच की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. आईजी ने यह भी सलाह दी कि किसी भी प्रकार का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ही करें, ताकि उसका रिकॉर्ड सुरक्षित रहे.

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