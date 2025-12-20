ETV Bharat / state

बिहार में फेमस डॉक्टर के साथी ने ही दी अपहरण की सुपारी, मास्टरमाइंड समेत 7 गिरफ्तार, जानें क्या था पूरा प्लान

छपरा: बिहार के छपरा में प्रसिद्ध डॉक्टर सजल कुमार के अपहरण के असफल प्रयास का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है. सारण के एसएसपी डॉ. कुमार आशीष ने बताया कि इस सनसनीखेज मामले में अब तक सात आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें मुख्य साजिशकर्ता भी शामिल है.

मुख्य साजिशकर्ता निकला साथी डॉक्टर: मामले की जांच से पता चला है कि अपहरण की साजिश रचने वाला मुख्य आरोपी डॉ. शिवनारायण सिंह है, जो खुद एक एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट हैं और डॉ. सजल कुमार के साथ काम करता था. डॉ. शिवनारायण पटना के ईस्ट बोरिंग कैनाल रोड स्थित बुद्धा कॉलोनी का निवासी है. पुलिस के अनुसार, दोनों डॉक्टरों के बीच जमीन के एक बड़े टुकड़े को लेकर विवाद था, जिसके चलते यह साजिश रची गई.

छपरा डॉक्टर अपहरण के मामले में खुलासा (ETV Bharat)

क्यों रची अपहरण की साजिश: हाल ही में डॉ. सजल कुमार ने एक बड़ा भूखंड खरीदा था, जिसके बाद डॉ. शिवनारायण ने उसमें अपना हिस्सा मांगा. डॉ. सजल को मालदार समझकर शिवनारायण ने अपहरण कर फिरौती वसूलने की योजना बनाई. एसएसपी ने बताया कि फिरौती की राशि करीब एक करोड़ रुपये थी, हालांकि सटीक आंकड़ा अभी स्पष्ट नहीं हो सका है.

अपहरण का प्रयास कैसे हुआ नाकाम: घटना 17 दिसंबर के रात की है, जब डॉ. सजल कुमार अपने क्लिनिक से घर लौट रहे थे. हथियारबंद अपराधियों ने उन्हें और उनके केयर टेकर को बंदूक की नोक पर कार में बिठा लिया. चलती कार से डॉ. सजल कुमार ने सूझबूझ दिखाते हुए छलांग लगा दी और भाग निकले. इस दौरान अपराधियों की कार एक पोल से टकरा गई, जिससे वे अफरा-तफरी में फरार हो गए.

पुलिस की त्वरित कार्रवाई और मुठभेड़: मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई. जांच में दो अपराधियों गोलू कुमार और रंजन राय को पहले गिरफ्तार किया गया. हथियार बरामद करने पहुंची पुलिस टीम पर इन अपराधियों ने फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने गोली चलाई और दोनों को पैर में घायल कर पकड़ लिया. दोनों अभी अस्पताल में भर्ती हैं.