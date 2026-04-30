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बीजापुर में मनवा पुलिस मनवा नाटे, चिंगेर में जन संवाद, भारी संख्या में जनता पहुंची

मनवा पुलिस मनवा नाटे कार्यक्रम सफल रहा. यहां भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही. पुलिस अधिकारियों ने गांव के लोगों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना. ग्रामीणों द्वारा विभिन्न मुद्दों को सामने रखा गया, जिन पर पुलिस द्वारा त्वरित समाधान हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश एवं सुझाव दिए गए. साथ ही शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा करते हुए ग्रामीणों को इन योजनाओं का अधिकतम लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया.

बीजापुर : नक्सलवाद के खात्मे के बाद बीजापुर की तस्वीर बदल रही है. कुटरू थाना के चिंगेर में मनवा पुलिस मनवा नाटे का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम के तहत जन संवाद स्थापित किया गया. इस पहल के माध्यम से पुलिस और ग्रामीणों के बीच सीधा संवाद स्थापित कर आपसी विश्वास को मजबूत करने का प्रयास किया गया.

मनवा पुलिस मनवा नाटे कार्यक्रम (ETV BHARAT)

पुलिस ने लोगों को किया सजग

इस अवसर पर पुलिस ने ग्रामीणों को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया. पुलिस ने लोगों को बताया कि गांव या जंगल में कोई भी संदिग्ध या अंजान व्यक्ति नजर आने पर तुरंत नजदीकी थाना या पुलिस को सूचना दें. इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि वर्तमान में क्षेत्र में किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या मूवमेंट की जानकारी नहीं है. पुलिस ने लोगों से बच्चा चोरी जैसी अफवाहों से सावधान रहने और किसी भी अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करने की सलाह दी. पुलिस ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से फैलने वाली अफवाहों से सतर्क रहना बेहद जरूरी है.

चिंगेर में भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति (ETV BHARAT)

ट्रैफिक नियमों के पालन की अपील

बीजापुर पुलिस ने यातायात जागरूकता के तहत ग्रामीणों को वाहन चलाते समय नियमों का पालन करने के लिए जागरुक किया. इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने एवं वाहनों का बीमा कराने के लिए प्रेरित किया. बीजापुर पुलिस ने साइबर जागरूकता अभियान के तहत साइबर फ्रॉड से बचाव के उपायों की जानकारी देते हुए सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने पर जोर दिया.

चिंगेर में बीजापुर पुलिस का चलित थाना (ETV BHARAT)

सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा

कार्यक्रम के अंत में सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा दिया गया. इसके तहत ग्रामीणों और बच्चों को साड़ी, टी शर्ट, कपड़े, चप्पल, बर्तन और स्पोर्ट्स किट बांटे गए. बच्चों को कॉपी, पेन चाकलेट और बिस्कुल का भी वितरण किया गया.