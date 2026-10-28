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"पहले चलता था सैफई-रामपुर सिंडिकेट..." दूसरी बार MLC बनते ही मानवेंद्र प्रताप सिंह गुरुजी का सपा पर करारा वार

BJP प्रत्याशी मानवेंद्र प्रताप सिंह गुरुजी ने दर्ज की जीत ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा : उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के आगरा खंड स्नातक सीट पर BJP ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है. यहां से भाजपा प्रत्याशी मानवेंद्र प्रताप सिंह गुरुजी MLC चुने गए हैं. उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शशांक यादव को शिकस्त दी है.

ईटीवी भारत से खास बातचीत में मानवेंद्र प्रताप सिंह गुरूजी ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है. सीएम योगी और पीएम मोदी के विकास को वोट मिल रहा है. छह साल मैंने जो क्षेत्र में कार्य किया. उसकी जीत हुई है. भाजपा सरकार से पहले प्रदेश में सैफई और रामपुर सिंडिकेट चलता था. चाचा और भतीजे की सूची से नौकरी लगती थी.

BJP प्रत्याशी मानवेंद्र प्रताप सिंह गुरुजी ने दर्ज की जीत (Video Credit; ETV Bharat) इस वजह से मिली जीत मानवेंद्र प्रताप सिंह गुरुजी ने कहा कि जब आप दूसरी बार चुनावी मैदान में होते हैं तो बहुत चुनौती होती है. पहली बार तो आपको सिर्फ कार्यकर्ता जानते हैं, जबकि दूसरी बार आपको हर कोई जानता है. अपने काम के आधार पर आप चुनावी मैदान में उतरते हैं. जनता के बीच में जाते हैं तो विकास कार्य की बात करतें हैं. उन्होंने कहा कि पिछले छह साल में मैंने जो विकास कार्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में कराया. स्नातकों, अधिवक्ताओं और शिक्षकों के लिए जो लड़ाई लड़ी है. उसी के कारण इन सभी का खुला समर्थन मिला और जीत मिली है.

"पहले से ही हार का डर था"



मानवेंद्र प्रताप सिंह गुरुजी ने सपा प्रत्याशी के मतगणना को लेकर उठाए गए सवालों को लेकर कहा कि उनकी कई चिट्ठियां एक दिन पुरानी तारीख की थीं. वे पहले से ही अपने घर से 12 से 13 तरह के पत्र तैयार करके लाए थे और मंगलवार सुबह 10 बजे तक उन्होंने उन चिट्ठियों को अधिकारियों को दे दी थी. उन्होंने यह भी कहा कि सपा प्रत्याशी को पहले से ही अपनी हार का डर था, इसलिए वे अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और हार का ठीकरा चुनाव व्यवस्था या घपले पर फोड़ने की कोशिश की है.