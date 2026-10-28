"पहले चलता था सैफई-रामपुर सिंडिकेट..." दूसरी बार MLC बनते ही मानवेंद्र प्रताप सिंह गुरुजी का सपा पर करारा वार
सपा प्रत्याशी शशांक यादव को शिकस्त देकर BJP प्रत्याशी मानवेंद्र प्रताप सिंह गुरुजी ने दर्ज की जीत
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 1:38 PM IST
आगरा : उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के आगरा खंड स्नातक सीट पर BJP ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है. यहां से भाजपा प्रत्याशी मानवेंद्र प्रताप सिंह गुरुजी MLC चुने गए हैं. उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शशांक यादव को शिकस्त दी है.
ईटीवी भारत से खास बातचीत में मानवेंद्र प्रताप सिंह गुरूजी ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है. सीएम योगी और पीएम मोदी के विकास को वोट मिल रहा है. छह साल मैंने जो क्षेत्र में कार्य किया. उसकी जीत हुई है. भाजपा सरकार से पहले प्रदेश में सैफई और रामपुर सिंडिकेट चलता था. चाचा और भतीजे की सूची से नौकरी लगती थी.
इस वजह से मिली जीत
मानवेंद्र प्रताप सिंह गुरुजी ने कहा कि जब आप दूसरी बार चुनावी मैदान में होते हैं तो बहुत चुनौती होती है. पहली बार तो आपको सिर्फ कार्यकर्ता जानते हैं, जबकि दूसरी बार आपको हर कोई जानता है. अपने काम के आधार पर आप चुनावी मैदान में उतरते हैं. जनता के बीच में जाते हैं तो विकास कार्य की बात करतें हैं.
उन्होंने कहा कि पिछले छह साल में मैंने जो विकास कार्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में कराया. स्नातकों, अधिवक्ताओं और शिक्षकों के लिए जो लड़ाई लड़ी है. उसी के कारण इन सभी का खुला समर्थन मिला और जीत मिली है.
"पहले से ही हार का डर था"
मानवेंद्र प्रताप सिंह गुरुजी ने सपा प्रत्याशी के मतगणना को लेकर उठाए गए सवालों को लेकर कहा कि उनकी कई चिट्ठियां एक दिन पुरानी तारीख की थीं. वे पहले से ही अपने घर से 12 से 13 तरह के पत्र तैयार करके लाए थे और मंगलवार सुबह 10 बजे तक उन्होंने उन चिट्ठियों को अधिकारियों को दे दी थी. उन्होंने यह भी कहा कि सपा प्रत्याशी को पहले से ही अपनी हार का डर था, इसलिए वे अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और हार का ठीकरा चुनाव व्यवस्था या घपले पर फोड़ने की कोशिश की है.
नौकरी पर डाका डालने वाला सिंडिकेट खत्म
मानवेंद्र प्रताप सिंह गुरुजी ने कहा कि सीएम योगी की सरकार में प्रदेश में साढ़े नौ लाख नौकरियां बिना खर्ची और पर्ची के मिली हैं. पहले यही सैफई सिंडिकेट और रामपुर सिंडिकेट नौकरियों पर डाका डालता था. पहले चाचा और भतीजे लिस्ट बनाते थे. शाम को चाचा की लिस्ट बनती थी. सुबह भतीजे की लिस्ट आ जाती थी. ये लिस्ट और सिंडिकेट नौकरी पर डाका डालता था. सीएम योगी की सरकार ने उसे समाप्त कर दिया है. उन्होंने कहा कि अभी विधानसभा चुनाव से पहले एक लाख और युवाओं को नौकरी मिलने वाली है.
हर जरूरी क्षेत्र में करेंगे कायाकल्प
मानवेंद्र प्रताप सिंह गुरुजी ने कहा कि पिछले छह साल में जितना काम किया. उसमें स्नातक, शिक्षक, अधिवक्ता और अन्य की कोई समस्या बची नहीं है. इसके बाद भी जो समस्याएं आती हैं. उनका समाधान किया जाता है. उन्होंने कहा कि हम पत्रकार और युवाओं के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं. हर जरूरी क्षेत्र में कायाकल्प करके पादर्शिता के आधार पर यूपी प्रदेश की पहचान बनाने का काम करेंगे.
इनके बीच था मुकाबला
आगरा खंड स्नातक सीट पर भाजपा का सीधा मुकाबला सपा के शशांक यादव और निर्दलीय प्रत्याशी अम्बरीश पाल सिंह से थी. आगरा में अवागढ़ रियासत के अम्बरीश पाल सिंह की दावेदारी से भाजपा और सपा प्रत्याशियों की धड़कने बढ़ा दी थीं. यूपी में स्नातक और शिक्षक निर्वाचन को लेकर सीएम योगी ने खुद कमान संभाली. बारिश और मौसम खराब होने की वजह से सीएम योगी की सभा निरस्त हो गई. जिससे बीजेपी प्रत्याशी मानवेंद्र प्रताप सिंह गुरुजी की मुश्किल और बढ़ गई थी. ऐसे में भाजपा ने बूथ लेवल तक मतदाताओं से संपर्क किया और आगरा खंड स्नातक पर 51 प्रतिशत मतदान हुआ.
2020 में पहली बार बने थे MLC
बता दें कि 2020 के विधान परिषद चुनाव में आगरा खंड स्नातक से बीजेपी ने मानवेंद्र प्रताप सिंह गुरुजी को टिकट दिया था. जिस पर उन्होंने सपा प्रत्याशी और मौजूदा एमएलसी डॉ. असीम यादव को हराकर जीत दर्ज की थी. फिलहाल अब दूसरी बार उन्होंने विजय प्राप्त की है.
ये भी पढ़ें- मेरठ में सेना में भर्ती का झांसा देकर 3 युवकों से ठगी; संयुक्त ऑपरेशन में आरोपी गिरफ्तार