भारत की संस्कृति और ज्ञान का भंडार हैं पांडुलिपि, इतिहास को प्रमाणित करने के लिए संरक्षण जरुरी
भारत देश की सभ्यता का इतिहास काफी पुराना है.भारत की पुरातन संस्कृति की जानकारी पांडुलिपि देते हैं,जिनका आज संरक्षण किया जा रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 30, 2026 at 4:09 PM IST
रायपुर : छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत में पांडुलिपियों का संरक्षण और संवर्धन किया जा रहा है. क्योंकि पुराने समय में लोग कागज, ताड़पत्र और ताम्रपत्र जैसी चीजों में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक ग्रंथ लिखा करते थे. इन सभी पुरातन चीजों का वर्तमान में संरक्षण और संवर्धन जरूरी हो गया है. इससे हमें भारत की संस्कृति सभ्यता और विरासत की सैकड़ों साल पुरानी जानकारी मिलेगी. सैकड़ों साल पहले इन पांडुलिपियों को लिखने का काम राजा महाराजा और साहित्यकार किया करते थे.
ताड़पत्र में भी लिखी गई जानकारियां
भारत इस मामले में विश्व पांडुलिपि कि दृष्टिकोण से एक महान देश है. ऐसे में हम कह सकते हैं कि परंपरा को आगे बढ़ाने का काम भारत में किया जा रहा है. पांडुलिपि सैकड़ों साल पुराने होते हैं, जो संस्कृत के साथ उड़िया भाषा में ताड़पत्र में लिखा हुआ मिलता है. वर्तमान में जितने भी ताड़पत्र मिलेंगे उसमें उड़िया भाषा में लिखा हुआ होगा. दक्षिण भारत में वहां के भाषा के माध्यम से दिखाई देता है.दक्षिण भारत में यह परंपरा है कि ज्योतिष ताड़पत्र को लोगों को बताते थे.भारत का सांस्कृतिक गौरव पांडुलिपियों के पृष्ठों के अंतर्गत पंक्तियों के अंतर्गत सुरक्षित है.आज की तारीख में पांडुलिपियों का संरक्षण भी इसलिए जरूरी है, कि ज्ञान विलुप्त होते जा रहा है. ज्ञान को संरक्षित और संवर्धित रखना जरूरी है.
इतिहासकार डॉ रमेंद्रनाथ मिश्र ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 14 रजवाड़े थे, जिसमें 36 जमीदारियां थी. इनमें से अधिकांश जगहों पर वो जा चुके हैं. कई लोग पांडुलिपियों को पितृपक्ष के समय नदी और तालाब में विसर्जित कर देते थे. कुछ जगहों पर इसे कबाड़ समझकर फेंक दिया जाता था.पांडुलिपि जो नष्ट हो रहा है उसको बचाने के लिए संरक्षण और संवर्धन जरूरी है.
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