ETV Bharat / state

भारत की संस्कृति और ज्ञान का भंडार हैं पांडुलिपि, इतिहास को प्रमाणित करने के लिए संरक्षण जरुरी

रायपुर : छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत में पांडुलिपियों का संरक्षण और संवर्धन किया जा रहा है. क्योंकि पुराने समय में लोग कागज, ताड़पत्र और ताम्रपत्र जैसी चीजों में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक ग्रंथ लिखा करते थे. इन सभी पुरातन चीजों का वर्तमान में संरक्षण और संवर्धन जरूरी हो गया है. इससे हमें भारत की संस्कृति सभ्यता और विरासत की सैकड़ों साल पुरानी जानकारी मिलेगी. सैकड़ों साल पहले इन पांडुलिपियों को लिखने का काम राजा महाराजा और साहित्यकार किया करते थे.

भारत की संस्कृति और ज्ञान का भंडार हैं पांडुलिपि (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छत्तीसगढ़ में हमको धार्मिक ग्रंथ, आयुर्विज्ञान से संबंधित ग्रंथ, पोथी पुराण, धर्म, तीज त्यौहार से संबंधित परंपरा के पांडुलिपि मिलते हैं. इस प्रकार से लोगों ने इसको सुरक्षित रखा है. कई जगह लाल बस्ते में कपड़े में लपेटकर उसे सुरक्षित रखा जाता रहा है. आजकल डिजिटल के इस युग में अलमारी में रखा जाता है. निश्चित रूप से पांडुलिपि इतिहास का एक प्रमाणिक पृष्ठ होता है, क्योंकि इतिहास जो है तथ्य के आधार पर सत्य को उजागर करता है. पांडुलिपि जो है तथ्यगत प्रमाणित कृति होने के कारण से विश्वसनीय रहता है. जो लोगों के लिए ज्ञान का भंडार है - डॉ रमेंद्रनाथ मिश्र, इतिहासकर

पांडुलिपियों की झलक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने बताया कि पांडुलिपि भारत की ज्ञान परंपरा संस्कृति का एक भंडार होता है. प्राचीन काल से इसको लिखने की परंपरा राजा महाराजा साहित्यकार लिखा करते थे. कागज का लुगदी बनाकर भररु से लिखा जाता था जो काले अक्षर या फिर लाल बॉर्डर बनाया करते थे. कहीं कहीं पर सोने की पॉलिश का बॉर्डर मिलता है.उसके पहले भोजपत्र लिखा जाता था.भोजपत्र और पांडुलिपि में आग लगने के साथ ही दीमक और चूहे के काटने से बचने के लिए बाद में ताम्रलिपि की परंपरा चली.ताम्रलिपि का तात्पर्य यह था कि ताम्रपत्र अधिक से अधिक मात्रा में दिए जाने लगे. आधुनिक काल में सनद दिया जाता था. सनद एक पांडुलिपि है जो संस्कृत में मुढ़ीलिपि में देकर सम्मानित किया जाता था.

ताड़पत्र में भी लिखी गई जानकारियां

भारत इस मामले में विश्व पांडुलिपि कि दृष्टिकोण से एक महान देश है. ऐसे में हम कह सकते हैं कि परंपरा को आगे बढ़ाने का काम भारत में किया जा रहा है. पांडुलिपि सैकड़ों साल पुराने होते हैं, जो संस्कृत के साथ उड़िया भाषा में ताड़पत्र में लिखा हुआ मिलता है. वर्तमान में जितने भी ताड़पत्र मिलेंगे उसमें उड़िया भाषा में लिखा हुआ होगा. दक्षिण भारत में वहां के भाषा के माध्यम से दिखाई देता है.दक्षिण भारत में यह परंपरा है कि ज्योतिष ताड़पत्र को लोगों को बताते थे.भारत का सांस्कृतिक गौरव पांडुलिपियों के पृष्ठों के अंतर्गत पंक्तियों के अंतर्गत सुरक्षित है.आज की तारीख में पांडुलिपियों का संरक्षण भी इसलिए जरूरी है, कि ज्ञान विलुप्त होते जा रहा है. ज्ञान को संरक्षित और संवर्धित रखना जरूरी है.

ताम्रपत्र में लिखी गई पांडुलिपि (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भारत की संस्कृति की झलक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



इतिहासकार डॉ रमेंद्रनाथ मिश्र ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 14 रजवाड़े थे, जिसमें 36 जमीदारियां थी. इनमें से अधिकांश जगहों पर वो जा चुके हैं. कई लोग पांडुलिपियों को पितृपक्ष के समय नदी और तालाब में विसर्जित कर देते थे. कुछ जगहों पर इसे कबाड़ समझकर फेंक दिया जाता था.पांडुलिपि जो नष्ट हो रहा है उसको बचाने के लिए संरक्षण और संवर्धन जरूरी है.







पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान: प्राचीन इतिहास और विरासत का डिजिटाइजेशन, छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का प्रमाण



ज्ञान भारतम पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान: बस्तर में मिली 1400 से ज्यादा व छत्तीसगढ़ में 7985 पांडुलिपियां



मोबाइल टावर्स बने माओवाद की ताबूत में अंतिम कील, कनेक्टिविटी बढ़ने पर सिमटा लाल घेरा







