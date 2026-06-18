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छत्तीसगढ़ में पांडुलिपियों का सर्वेक्षण पूरा, 11808 कागज और ताड़पत्र की मिली पांडुलिपि

इन पांडुलिपियों में धर्म, अनुष्ठान, आध्यात्म, कर्मकांड, वैदिक चिकित्सा जैसे विषय अंकित हैं. स्थापत्य कला और इतिहास से संबंधित जानकारी भी इन पांडुलिपियों में है. ताड़पत्र वाले पांडुलिपि में उड़िया लिपि और उड़िया भाषा का प्रयोग किया गया है. कागज की पांडुलिपि में देवनागरी लिपि, ब्रज या अवधी भाषा लिखी है.

इन पांडुलिपियों में ताड़पत्र और कागज की पांडुलिपियां शामिल हैं. सर्वे के दौरान मिली इन पांडुलिपियों में ताड़पत्र वाले पांडुलिपियों की संख्या कागज के पांडुलिपियों की तुलना में ज्यादा है. छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में सबसे अधिक पांडुलिपि मिली है. 3 हजार 498 पांडुलिपि अकेले महासमुंद जिले से सर्वे के दौरान मिली है.

रायपुर: पूरे देश में पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया गया है. छत्तीसगढ़ में 15 मार्च से 15 जून तक सर्वे चला. तीन महीनों के दौरान छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में 11 हजार 808 पांडुलिपियां मिली हैं.

ज्ञान भारतम् मिशन के राज्य नोडल अधिकारी प्रभात सिंह ने बताया कि ज्ञान भारत मिशन, भारत सरकार की महत्वपूर्ण पहल है. जिसके तहत पूरे भारतवर्ष में पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया जा रहा है. ज्ञान भारतम् भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग से MoU हुआ था. उस MoU के तहत छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में ज्ञान भारतम् मोबाइल ऐप के माध्यम से पांडुलिपियों के सर्वेक्षण का काम किया गया. छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से ताड़पत्र और कागज की 11808 पांडुलिपियों का सर्वेक्षण कार्य किया गया.

डिजिटल फॉर्मेट में इतिहास की जानकारी मिलेगी

इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने बताया कि ज्ञान भारतम् मिशन से भारत का सांस्कृतिक गौरव, पूरे विश्व के सामने प्रदर्शित होगा. वास्तव में ज्ञान भारतम् मिशन योजना के तहत जिनके पास से कागज और ताड़पत्र की पांडुलिपियां मिली हैं. यह सब चीज संग्रहणकर्ता के पास संग्रहित रहेगी. इसकी जानकारी के लिए पंजीयन शासन की ओर से किया गया है.

इन पांडुलिपियों के माध्यम से हमें विज्ञान, संस्कृत, साहित्य, आयुर्वेदिक जानकारी मिलेगी. ज्योतिष विद्या, धर्म, कर्मकांड से संबंधित जानकारियां मिली हैं. कई जानकारियां ऐसी है, जिसके बारे में केवल हमने सुना था, देखा नहीं था, वह भी सामने आई है. लोगों को शुरू में एक भय बना हुआ था कि उनके पास जो पांडुलिपि संग्रहित है, उन्हें शासन अपने पास रखेगी लेकिन ऐसा नहीं था.

11808 कागज और ताड़पत्र की मिली पांडुलिपि (ETV Bharat)

तीन महीने तक सर्वेक्षण हुआ

पूरे देश में पांडुलिपियों के सर्वेक्षण का काम किया गया है. लाखों की तादाद में पांडुलिपियां मिली है. एक नई सूची बनेगी. लोगों को एक नई जानकारी डिजिटल फॉर्मेट में मिल पाएगी. मध्यकाल में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में आग लगा दी थी. वहां के प्रोफेसर और छात्रों की हत्याएं कर दी गई थी. यह इतिहास की एक दुर्दान्त घटना थी. ज्ञान भारतम् मिशन एक तरह से नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में हुई क्षतिपूर्ति को पूरा करने का काम करेगी.

11808 कागज और ताड़पत्र की मिली पांडुलिपि (ETV Bharat)

धर्म, अनुष्ठान, आध्यात्म, कर्मकांड, वैदिक चिकित्सा से जुड़ी पांडुलिपियां मिली

छत्तीसगढ़ से सर्वेक्षण के दौरान मिली पांडुलिपियों में कागज और ताड़पत्र की पांडुलिपिया शामिल हैं. जिसमें ताड़पत्रों में लिखी गई पांडुलिपियां ज्यादा हैं. सर्वे के दौरान मिली इन पांडुलिपियों में कई भाषा और लिपि मिली है. जिनके पास से यह पांडुलिपियां मिली हैं, उनके मुताबिक इनमें धर्म, अनुष्ठान, आध्यात्म, कर्मकांड, वैदिक चिकित्सा जैसे विषय अंकित हैं. स्थापत्य कला और इतिहास से संबंधित जानकारी भी इन पांडुलिपियों में है. ताड़पत्र वाले पांडुलिपि में उड़िया लिपि और उड़िया भाषा का प्रयोग किया गया है. कागज की पांडुलिपि में देवनागरी लिपि ब्रज या अवधी भाषा में लिखा हुआ है.

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