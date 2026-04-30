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पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान: प्राचीन इतिहास और विरासत का डिजिटाइजेशन, छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का प्रमाण

कोरबा जिले के फुलवारी गांव में डॉ रविंद्र नाथ मिश्र के निवास स्थान पर एक प्राचीन पांडुलिपि मिली है. पुरातत्व के जानकार इसे छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन पांडुलिपियों में से एक बता रहे हैं. इस पांडुलिपि में डॉ रविंद्र मिश्र के परिवार का उल्लेख है. गांव के साथ ही एक नाटक का भी उल्लेख किया गया है. प्रशासन की पूरी टीम उनके घर पहुंची और पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया है. डिजिटलाइजेशन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

इस महत्वपूर्ण अभियान के बेहतर क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है. इस अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों सहित वालंटियर्स को भी प्रोत्साहित किया जाएगा. सभी को मोमेंटो, प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा, जिससे अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी. यह अभियान केंद्र सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के निगरानी में है. जिसके लिए अपर कलेक्टर ओंकार यादव को नोडल अधिकारी बनाया गया है.

कोरबा: देश की बिखरी हुई समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को सहेजने के लिए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा “ज्ञानभारतम“ पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान की शुरुआत की गई है. कोरबा जिले के तीन प्रमुख स्थलों का सफलतापूर्वक सर्वेक्षण पूर्ण कर लिया गया है. इस दौरान कुल 575 पांडुलिपियों को “ज्ञानभारतम“ ऐप पर अपलोड किया जा चुका है.यह जिले के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बन गई है.

मालिकाना हक का नहीं होगा हस्तांतरण

इस अभियान के तहत लोगों को एक भ्रम भी है कि पांडुलिपियों को उनसे लेकर संग्रहालय या कहीं रखा जाएगा, लेकिन कलेक्टर ने यह स्पष्ट किया है की पांडुलिपि जिनके पास है, उनके पास ही रहेंगी. मालिकाना हक का हस्तांतरण नहीं होगा. केवल इसका संरक्षण कर उनकी स्कैनिंग होगी और एक डिजिटल स्टोरेज बनेगा. ज्ञान भारतम के मैप पर जीपीएस मैप पर इन पांडुलिपियों को दर्शाया जाएगा ताकि इनकी लोकेशन सभी के साथ साझा की जा सके और ऐतिहासिक महत्व की कौन सी पांडुलिपि कहां है, इसका एक डिजिटल स्टोरेज उपलब्ध हो, जिसकी जानकारी जनमानस के पास भी उपलब्ध रहेगी.

पांडुलिपि का तैयार किया जा रहा डिजिटल स्टोरेज (ETV Bharat Chhattisgarh)

तैयार किया जा रहा है डिजिटल स्टोरेज

कलेक्टर कुणाल दुदावत ने बताया कि जो ऐतिहासिक पांडुलिपियां हैं, जो विरासत है, फिर चाहे वह धातु की हो, तांबे की हो, कागज में लिखे पुराने ऐतिहासिक धरोहर या ताड़पत्र पर हो, इन सबका संरक्षण व संवर्धन करने का कार्य जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है. इसमें अभी तक हमको 17 अलग-अलग लोकेशन पर प्राइवेट और निजी व्यक्ति या जिला संग्रहालय है, जो जमींदार हैं, वहां से ऐतिहासिक पांडुलिपि मिली है. उन सभी का सर्वे कर उनके डिजिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है.

पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान (ETV Bharat Chhattisgarh)

कलेक्टर ने बताया कि ज्ञानभारतम पांडुलिपि अभियान के तहत देश के सभी पांडुलिपि का संरक्षण होगा. एक रिपोजिटरी बनेगी ताकि जो देश का ज्ञान है, वह सबके साथ में सांझा हो सके. आपके माध्यम से मैं सभी से अनुरोध भी करना चाहूंगा कि यदि आपके पास में कोई पुराने पांडुलिपि है, रिकॉर्ड्स है. उनकी जानकारी हमारे नोडल अधिकारी को प्रदान करें ताकि इसका डिजिटाइजेशन किया जा सके. इसमें किसी भी तरह का ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा. जिस व्यक्ति के पास पांडुलिपि है, वही उसके मालिक बने रहेंगे, इसे सिर्फ संरक्षण के दृष्टिकोण से डिजिटाइजेशन किया जा रहा है. ज्ञानभारतम जीपीएस मैप में इन सभी लोकेशन का मैप किया जाएगा.

किसी भी रूप में लिखित दस्तावेज होते हैं पांडुलिपि

हरि सिंह क्षत्रीय बताते है कि पांडुलिपि वह सारे हस्तलिखित दस्तावेज हैं, फिर चाहे वह ताड़पत्र हो, कागज में लिखे हों या किसी कपड़े में लिखे हों, जो 75 साल से अधिक पुराने हों और हाथ से लिखा गया है, वो सभी पांडुलिपि की श्रेणी में आते हैं. इसमें पुराने ग्रंथ मिलते हैं, पौराणिक ग्रंथ, वैदिक मंत्र मिलते हैं. किसी राज परिवार की वंशावली का भी उल्लेख होता है. लोक इतिहास भी हमें ज्ञात होता है.

पांडुलिपि सर्वेक्षण के लिए जिला स्तरीय टीम का गठन (ETV Bharat Chhattisgarh)

हरि सिंह आगे कहते हैं कि प्राचीन और दुर्लभ पांडुलिपि जो अभी तक किसी भी स्थान पर प्रकाशित नहीं हुई है. जिसकी पूजा की जा रही है, उसकी किसी को जानकारी ही नहीं है. इन सभी पांडुलिपियों को पब्लिक डोमेन में लाना, उसका रिकॉर्ड रखना, एक महत्वपूर्ण पहल है. अभी तो केवल सर्वे का काम चल रहा है. दूसरे चरण में जो दुर्लभ पांडुलिपि हैं, उनका स्कैनिंग का काम होगा. स्कैनिंग के माध्यम से हम पांडुलिपि के इतिहास को सुरक्षित रख पाएंगे.



