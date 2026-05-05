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जयपुर में हो रहा पांडुलिपि डिजिटलाइजेशन, 13 लाख से अधिक चिन्हित, एआई से 13 भाषाओं में हो रहा अनुवाद

जयपुर: देश की प्राचीन ज्ञान परंपरा को अब डिजिटल रूप में सुरक्षित किया जा रहा है. ज्ञान भारतम् प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान में 13.81 लाख पांडुलिपियों को डिजिटल माध्यम से संरक्षित किया जा रहा है, जो सांस्कृतिक धरोहर को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. जवाहर बाल साहित्य अकादमी द्वारा इन दुर्लभ पांडुलिपियों को सुरक्षित करने का काम हो रहा है. अकादमी के सचिव डॉ रजनीश गर्ग ने बताया कि देश की लगभग 25% पांडुलिपियां राजस्थान में सुरक्षित हैं. इनकी स्कैनिंग और प्रोसेसिंग का बड़ा हिस्सा जयपुर और दिल्ली में किया जा रहा है. 16वीं से 20वीं सदी तक की दुर्लभ पांडुलिपियों को डिजिटल फॉर्मेट में बदला जा रहा है और उन्हें 13 भारतीय भाषाओं में परिवर्तित किया जा रहा है.

'13 लाख से अधिक पाण्डुलिपि चिन्हित': गत 5 अप्रैल से जयपुर में इस अभियान को और गति दी गई है. टीमें घर-घर जाकर और निजी संग्रहों से पांडुलिपियां एकत्रित कर रही हैं. अब तक 34 हजार नई पांडुलिपियां चिन्हित की जा चुकी हैं. डॉ गर्ग का कहना है कि अकेले राजस्थान में काफी बड़ी संख्या में पाण्डुलिपि चिन्हित की जा चुकी हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि निजी संग्रहों में बड़ी संख्या में ऐतिहासिक सामग्री अभी भी मौजूद है.

दुर्लभ पांडुलिपियों को बदल रहे डिजिटल फॉर्मेट में (ETV Bharat Jaipur)

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