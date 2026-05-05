ETV Bharat / state

जयपुर में हो रहा पांडुलिपि डिजिटलाइजेशन, 13 लाख से अधिक चिन्हित, एआई से 13 भाषाओं में हो रहा अनुवाद

संस्थान का कहना है कि डिजिटलाइजेशन के बाद मूल पांडुलिपियां वापस कर दी जाती है और कॉपीराइट भी उन्हीं के पास रहता है.

Manuscripts Undergoing Digitization
पांडुलिपियों को हो रहा डिजिटलाइजेशन (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 5, 2026 at 6:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: देश की प्राचीन ज्ञान परंपरा को अब डिजिटल रूप में सुरक्षित किया जा रहा है. ज्ञान भारतम् प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान में 13.81 लाख पांडुलिपियों को डिजिटल माध्यम से संरक्षित किया जा रहा है, जो सांस्कृतिक धरोहर को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. जवाहर बाल साहित्य अकादमी द्वारा इन दुर्लभ पांडुलिपियों को सुरक्षित करने का काम हो रहा है. अकादमी के सचिव डॉ रजनीश गर्ग ने बताया कि देश की लगभग 25% पांडुलिपियां राजस्थान में सुरक्षित हैं. इनकी स्कैनिंग और प्रोसेसिंग का बड़ा हिस्सा जयपुर और दिल्ली में किया जा रहा है. 16वीं से 20वीं सदी तक की दुर्लभ पांडुलिपियों को डिजिटल फॉर्मेट में बदला जा रहा है और उन्हें 13 भारतीय भाषाओं में परिवर्तित किया जा रहा है.

'13 लाख से अधिक पाण्डुलिपि चिन्हित': गत 5 अप्रैल से जयपुर में इस अभियान को और गति दी गई है. टीमें घर-घर जाकर और निजी संग्रहों से पांडुलिपियां एकत्रित कर रही हैं. अब तक 34 हजार नई पांडुलिपियां चिन्हित की जा चुकी हैं. डॉ गर्ग का कहना है कि अकेले राजस्थान में काफी बड़ी संख्या में पाण्डुलिपि चिन्हित की जा चुकी हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि निजी संग्रहों में बड़ी संख्या में ऐतिहासिक सामग्री अभी भी मौजूद है.

दुर्लभ पांडुलिपियों को बदल रहे डिजिटल फॉर्मेट में (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: 1948 से पहले और बाद के शहर सर्वेक्षण मानचित्रों का होगा डिजिटलाइजेशन, 66 नक्शों की डिजिटल कॉपी तैयार करने को होगा टेंडर

Manuscript received for digitization
डिजिटलाइजेशन के लिए प्राप्त पांडुलिपि (ETV Bharat Jaipur)

एआई से भाषा परिवर्तित: डॉ गर्ग का कहना है कि इन पांडुलिपि को संरक्षित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग किया जा रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से स्कैनिंग के बाद इन पांडुलिपियों को संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी, तमिल और तेलुगु सहित 13 भाषाओं में परिवर्तित किया जा रहा है. राजस्थान के निजी घरों में देश की सबसे दुर्लभ पांडुलिपियां सुरक्षित हैं और उनका डिजिटलीकरण भारतीय ज्ञान परंपरा को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में मदद करेगा.

Manuscript being scanned for digitization
डिजिटलाइजेशन के लिए स्कैन की जा रही पांडुलिपि (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरण और नगर विकास न्यासों का किया जा रहा डिजिटलाइजेशन

शोधकर्ताओं को फायदा होगा: डॉ गर्ग का कहना है कि कई पांडुलिपियां फंगस और खराब हालत में मिली हैं. जिन्हें पहले संरक्षित किया गया और फिर स्कैन किया गया. उन्होंने बताया कि जो लोग अपनी पांडुलिपियां संस्थान को दे रहे हैं, उन्हें डिजिटलीकरण के बाद मूल पांडुलिपियां वापस कर दी जाती है और कॉपीराइट भी उन्हीं के पास रहता है.

पांडुलिपि डिजिटलाइजेशन की व्यापक तस्वीर:

  • देशभर में 200 से अधिक स्कैनिंग सेंटर स्थापित
  • अब तक राज्य में 13,81,009 पांडुलिपियां चिन्हित
  • जिसमें 34 हजार नई पांडुलिपियां शामिल
  • जिनमें 6,69,434 का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार
  • अकेले जयपुर में 3,03,560 पांडुलिपियां मिली
  • जिनके संरक्षण और डिजिटलीकरण का कार्य जारी
  • उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, बिहार में भी चल रहा संरक्षण का काम
  • पांडुलिपियों के संरक्षण से शोधकर्ताओं को मिलेगा फायदा
  • डिजिटल रूप में उपलब्ध होने के बाद पांडुलिपियां आएंगी पब्लिक डोमेन में
  • इससे आयुर्वेद, ज्योतिष और प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन को नई दिशा मिलेगी.

TAGGED:

OVER 13 LAKH MANUSCRIPTS IDENTIFIED
200 MANUSCRIPT SCANNING CENTERS
TRANSLATION OF MANUSCRIPT BY AI
GYAN BHARATAM PROJECT MANUSCRIPT
MANUSCRIPT DIGITIZATION IN JAIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.