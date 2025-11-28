ETV Bharat / state

कानपुर बिकरु कांड की आरोपी मनु पांडेय ने किया कोर्ट में सरेंडर; कहा- 'छिपकर डर के साये में जी रही थी'

मनु पांडेय ने किया सरेंडर. ( Photo Credit: File Photo )