गयाजी में बिहार के IAS अधिकारियों की ट्रेनिंग, CM ने किया कार्यशाला का किया उद्घाटन

गया में बिहार के IAS अधिकारियों की दो दिवसीय कार्यशाला आयोजि हुई. सीएम नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया.

Training of IAS officers of Bihar in Gayaji
गयाजी में मंथन 2025 कार्यशाला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 17, 2025 at 12:11 PM IST

Updated : December 17, 2025 at 12:39 PM IST

गयाजी: गयाजी में आईएएस अधिकारियों की दो दिवसीय कार्यशाला मंथन 2025 शुरू हो गयी है. यह आयोजन बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बिपार्ड गया के द्वारा की गयी है. इस कार्यशाली में राज्य के वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी 'डीएम, कमिश्नर, सचिव समेत सभी आईएएस अधिकारी शामिल होंगे. बुधवार को सीएम नीतीश कुमार ने कार्यशाला का उद्घाटन किया.

125 अधिकारी होंगे शामिल: गयाजी के लिए ये पहला अवसर है, जब एक साथ 125 अधिकारी मंथन करेंगे. यह कार्यशाला समकालीन शासन चुनौतियां, उभरती प्रशासनिक प्राथमिकताओं तथा भविष्य और मुख्य नीति संवाद के लिए एक सशक्त मंच के रूप में आयोजित की जा रही है. गयाजी डीएम शशांक शुभंकर ने बताया कि कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य ‘जिला-केंद्रित शासन प्रणाली’ को सुदृढ़ करना, नीति-निर्माण और क्षेत्रीय स्तर पर उसके प्रभावी क्रियान्वयन के मध्य समन्वय को मजबूत करना है.

बिपार्ड भवन का उद्घाटन करते नीतीश कुमार
बिपार्ड भवन का उद्घाटन करते नीतीश कुमार (ETV Bharat)

कार्यशाला का उद्देश्य: मंथन 2025 के दौरान उत्तरदायी शासन (Responsive Governance), ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, शहरी विकास की चुनौतियाँ एवं भावी मार्ग, प्रभावी प्रशासन हेतु विधि एवं विधिक ढांचा, तथा लोक-निजी भागीदारी एवं अवसंरचना विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन विचार-विमर्श किया जाएगा.

"इन सत्रों में प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञों, वरिष्ठ नीति-निर्माताओं एवं अनुभवी प्रशासकों द्वारा अपने अनुभव और दृष्टिकोण साझा किए जाएंगे. इसके अतिरिक्त, विभिन्न जिलों द्वारा प्रस्तुत नवाचारी पहलों के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर की सफल प्रशासनिक पहलों को भी साझा किया जाएगा." -शशांक शुभंकर, गयाजी डीएम

बिपार्ड कार्यालय में सुविधा: डीएम ने बताया कि कार्यशाला का औपचारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया है. बिपार्ड परिसर में विकसित की गई विभिन्न विकासात्मक एवं नवाचारी अवसंरचना सुविधाओं का लोकार्पण भी किया, इनमें संवाद वाटिका, नक्षत्र वन, सुनियोजित प्रयासों से पुनर्जीवित ब्रह्मयोनि सरोवर, उन्नत पुस्तकालय, मोटर ड्राइविंग स्कूल तथा नव-स्थापित स्पेस गैलरी शामिल हैं.

मुख्यमंत्री ने किया निरीक्षण: बिपार्ड में पहुंचते ही नीतीश कुमार ने सबसे पहले यहां सभी 125 आईएएस अधिकारियों के साथ फोटो लिया. उसके बाद मुख्यमंत्री ने बिपार्ड कैंपस का निरीक्षण किया. इस दौरान कई सुविधाओं के लिए यहां हुए कार्यों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकार्पण भी किया.

कार्यशाला का उद्घाटन करते नीतीश कुमार
कार्यशाला का उद्घाटन करते नीतीश कुमार (ETV Bharat)

18 दिसंबर कार्यशाला का समापन: इस कार्यशाला में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, अपर मुख्य सचिव डॉ. वी. राजेन्दर, अपर महानिदेशक डॉ. सफीना ए.एन. सहित कई भाग लेगें. मंथन 2025 का समापन 18 दिसंबर को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के संबोधन के साथ है.

Last Updated : December 17, 2025 at 12:39 PM IST

WORKSHOP FOR IAS OFFICERS
IAS OFFICERS OF BIHAR
गयाजी में आईएएस का कार्यशाला
नीतीश कुमार
MANTHAN 2025

