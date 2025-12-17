ETV Bharat / state

गयाजी में बिहार के IAS अधिकारियों की ट्रेनिंग, CM ने किया कार्यशाला का किया उद्घाटन

गयाजी: गयाजी में आईएएस अधिकारियों की दो दिवसीय कार्यशाला मंथन 2025 शुरू हो गयी है. यह आयोजन बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बिपार्ड गया के द्वारा की गयी है. इस कार्यशाली में राज्य के वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी 'डीएम, कमिश्नर, सचिव समेत सभी आईएएस अधिकारी शामिल होंगे. बुधवार को सीएम नीतीश कुमार ने कार्यशाला का उद्घाटन किया. 125 अधिकारी होंगे शामिल: गयाजी के लिए ये पहला अवसर है, जब एक साथ 125 अधिकारी मंथन करेंगे. यह कार्यशाला समकालीन शासन चुनौतियां, उभरती प्रशासनिक प्राथमिकताओं तथा भविष्य और मुख्य नीति संवाद के लिए एक सशक्त मंच के रूप में आयोजित की जा रही है. गयाजी डीएम शशांक शुभंकर ने बताया कि कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य ‘जिला-केंद्रित शासन प्रणाली’ को सुदृढ़ करना, नीति-निर्माण और क्षेत्रीय स्तर पर उसके प्रभावी क्रियान्वयन के मध्य समन्वय को मजबूत करना है. बिपार्ड भवन का उद्घाटन करते नीतीश कुमार (ETV Bharat) कार्यशाला का उद्देश्य: मंथन 2025 के दौरान उत्तरदायी शासन (Responsive Governance), ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, शहरी विकास की चुनौतियाँ एवं भावी मार्ग, प्रभावी प्रशासन हेतु विधि एवं विधिक ढांचा, तथा लोक-निजी भागीदारी एवं अवसंरचना विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन विचार-विमर्श किया जाएगा.