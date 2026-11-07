महिला बॉक्सर मंतशा कुमारी का शव मिला, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका
मंतशा कुमारी का महाराजपुर में मिला शव.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 2:44 PM IST
कानपुर: कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. महोली कोल्ड स्टोरेज मोड़ के पास शुक्रवार सुबह उत्तर प्रदेश की महिला बॉक्सर मंतशा कुमारी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. 26 वर्षीय मंतशा जाजमऊ के एक जिम में ट्रेनर के रूप में काम कर रही थीं. परिजनों ने बॉयफ्रेंड पर हत्या का शक जताया है. पुलिस अब जांच में जुटी है.
बाजार जाने के बाद से लापता: परिजनों ने बताया कि मंतशा गुरुवार शाम करीब 5 बजे खरीदारी करने के लिए चकेरी थाना क्षेत्र के लालबंगला बाजार गई थीं. तबीयत ठीक न होने के कारण वह इस बार स्कूटी के बजाय ऑटो से बाजार गई थी. देर रात तक जब वह घर नहीं लौटीं तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की. शाम करीब सात बजे से ही उनका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा था. कोई सुराग न मिलने पर परिजनों ने अगले दिन गंगाघाट थाने में उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी.
स्थानीय पुलिस को शुक्रवार सुबह सूचना मिली थी कि एक युवती का शव पड़ा हुआ है. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर भिजवाया. शुरुआती जांच में शरीर पर किसी बाहरी चोट के निशान स्पष्ट नहीं दिखे. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर गहराई से मामले की जांच कर रही है.- सत्यजीत गुप्ता, डीसीपी ईस्ट
शव की सूचना: परिजनों के मुताबिक उन्हें ये जानकारी मिली थी कि महाराजपुर थाना क्षेत्र में एक युवती का शव मिला है. सूचना मिलते ही परिजन और उन्नाव की गंगाघाट पुलिस मौके पर पहुंची. माता-पिता ने महाराजपुर पहुंचकर शव की शिनाख्त अपनी बेटी मंतशा के रूप में की. इकलौती बेटी और एक प्रतिभाशाली बॉक्सर की इस तरह संदिग्ध हालात में मौत से मां-बाप का रो-रोकर बुरा हाल है.
हत्या का आशंका: मृतक के पिता प्रेम कुमार, जो खुद एक बॉक्सर रह चुके हैं और बच्चों को बॉक्सिंग सिखाते हैं, ने बताया कि मंतशा दो बहनों और एक भाई में सबसे छोटी थीं. उन्होंने इंटरमीडिएट के बाद बॉक्सिंग सीखना शुरू किया था और कई प्रतियोगिताओं में यूपी स्तर पर मेडल जीता था. पिता ने बताया कि, दो महीने पहले बच्चेदानी में गांठ के ऑपरेशन के कारण वह कुछ दिनों से जिम नहीं जा रही थीं, लेकिन दो दिन पहले ही उन्होंने घर से बाहर जाना शुरू किया था. पिता ने जिम में ट्रेनिंग के लिए आने वाले एक युवक पर हत्या की आशंका जताई है, जो मंतशा के बीमार होने पर अस्पताल भी आया था.
घर में था शादी का माहौल: परिवार में इस समय शादी की खुशियों का माहौल था. आगामी 18 नवंबर को घर में भतीजी की शादी तय है, जिसकी तैयारियों में मंतशा भी पूरी तन्मयता से जुटी हुई थी और इसी सिलसिले में वह खरीदारी करने के लिए घर से निकली थीं. खुशियों के बीच घटी इस अप्रत्याशित घटना ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है.
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