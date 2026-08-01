ETV Bharat / state

राजस्थान में आज 20 जिलों में बारिश का अलर्ट, जालोर-सिरोही में ऑरेंज अलर्ट, दक्षिण राजस्थान में तेज बारिश के आसार

2 अगस्त तक दक्षिणी राजस्थान में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है.

Meteorological Centre, Jaipur
मौसम भवन, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 1, 2026 at 2:02 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान में मानसून की गतिविधियां फिलहाल थोड़ी धीमी पड़ गई हैं, लेकिन दक्षिणी राजस्थान में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण राजस्थान के आसपास बना मौसम तंत्र सक्रिय है. इसके चलते दक्षिण और दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है. वहीं प्रदेश के बाकी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 2 अगस्त तक दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है. साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है. हालांकि 3 अगस्त से प्रदेश में मानसून की गतिविधियां कमजोर पड़ने के संकेत हैं. माना जा रहा है कि इसके बाद बारिश का प्रभाव धीरे-धीरे कम हो सकता है. गतिविधियां मुख्य रूप से उत्तर राजस्थान तक सीमित रह सकती हैं.

पढ़ें:उत्तर भारत में अब तक सामान्य से 13.9 फीसदी कम बारिश, अगस्त में राहत की उम्मीद

जालोर-सिरोही में ऑरेंज, 18 जिलों में येलो अलर्ट: मौसम विभाग ने आज जालोर और सिरोही जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इनमें तेज बारिश के साथ मेघगर्जन और अचानक तेज हवाएं चलने की संभावना है. येलो अलर्ट वाले जिलों में बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ शामिल हैं. इसके अलावा जयपुर, दौसा, अजमेर, भीलवाड़ा और ब्यावर जिलों और आसपास में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना है.

दक्षिण राजस्थान में ज्यादा सक्रिय रहेगा मानसून: मौसम के मौजूदा सिस्टम का असर दक्षिणी राजस्थान में ज्यादा दिखने की संभावना है. डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही और जालोर सहित आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है. जयपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर संभाग में मुख्य रूप से हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है. पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां कमजोर रहने के कारण उमस और गर्मी बढ़ सकती है

पढ़ें:राजस्थान के 5 जिलों में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 6 अगस्त तक भारी बारिश के आसार

1 अगस्त को डूंगरपुर में सबसे ज्यादा बारिश: 1 अगस्त को राजस्थान के कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई. डूंगरपुर के वेंजा में सबसे ज्यादा 60 मिमी बारिश दर्ज की गई. इसके बाद बनकोड़ा में 55 मिमी और कोटा के मंडाना में 54 मिमी बारिश हुई.

1 अगस्त को राजस्थान में टॉप-10 बारिश

1. वेंजा, डूंगरपुर- 60 मिमी

2. बनकोड़ा, डूंगरपुर-55 मिमी

3. मंडाना, कोटा-54 मिमी

4. धरियावद, प्रतापगढ़-44 मिमी

5. नागलिया बांध, प्रतापगढ़-42 मिमी

6. जाखम डैम, प्रतापगढ़-40 मिमी

7. आसपुर, डूंगरपुर-39 मिमी

8. फलोज, डूंगरपुर-37 मिमी

9. डूंगरपुर शहर-34 मिमी

10. गढ़ी, बांसवाड़ा-33 मिमी

पढ़ें:बारिश के इंतजार में निकल गया समय, 97 हजार हेक्टेयर में नहीं हुई बुवाई, चावल, उड़द और मक्का लक्ष्य से ज्यादा सोयाबीन कम

आज सुबह तक बारिश

  • वेंजा, डूंगरपुर-60 मिमी
  • बनकोड़ा, डूंगरपुर-55 मिमी
  • मंडाना, कोटा-54 मिमी
  • धरियावद, प्रतापगढ़-44 मिमी
  • नागलिया बांध, प्रतापगढ़-42 मिमी
  • जाखम डैम, प्रतापगढ़-40 मिमी
  • आसपुर, डूंगरपुर-39 मिमी
  • फलोज, डूंगरपुर-37 मिमी
  • डूंगरपुर शहर-34 मिमी
  • गढ़ी, बांसवाड़ा-33 मिमी

पिछले 24 घंटे में कई जिलों में बारिश: बारिश के आंकड़ों से साफ है कि इस समय दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा क्षेत्रों में मानसून ज्यादा सक्रिय है. इससे पहले पिछले 24 घंटे में प्रदेश के कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई. कोटा के मंडाना में अच्छी बारिश हुई, जबकि प्रतापगढ़ के दलोट और सिरोही के रेवदर में करीब 20-20 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा जयपुर, दौसा, बाड़मेर, अलवर और भरतपुर समेत कई जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई. जैसलमेर और कोटा के कुछ हिस्सों में भी अच्छी बारिश हुई.

पढ़ें: राजलदेसर और सरदारशहर में मूसलाधार बारिश, सरकारी अस्पताल हुआ जलमग्न, सड़कें बनी दरिया

3 अगस्त से कमजोर हो सकता है मानसून: मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में 3 अगस्त से मानसून की गतिविधियां कमजोर पड़ने की संभावना है. इसके संकेत ट्रफ लाइन के उत्तर की ओर खिसकने से भी मिल रहे हैं. इसके बाद प्रदेश में बारिश का प्रभाव कम हो सकता है और बारिश की गतिविधियां मुख्य रूप से उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों तक सीमित रहने की संभावना है. हालांकि इससे पहले 2 अगस्त तक दक्षिणी राजस्थान के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है, इसलिए अगले 24 से 48 घंटे दक्षिणी जिलों के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं.

राजस्थान में सामान्य से 11 फीसदी कम बारिश: मानसून सीजन में अब तक राजस्थान में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है. प्रदेश में 1 जून से 31 जुलाई तक औसत सामान्य बारिश करीब 216.4 मिमी मानी गई है, जबकि अब तक 192.9 मिमी बारिश दर्ज हुई है. इस तरह प्रदेश में बारिश सामान्य से करीब 11 फीसदी कम है. हालांकि पूरे प्रदेश के आंकड़ों के पीछे क्षेत्रीय स्तर पर काफी अंतर दिखाई देता है. दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में अच्छी बारिश हुई है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश की कमी बनी हुई है.

पढ़ें:क्लाइमेट चेंज की वजह से मानसून अब सिर्फ एक मौसम नहीं बल्कि हेल्थ इमरजेंसी बन गया है, जानें कैसे?

माउंट आबू में 662 मिमी से ज्यादा बारिश: 1 जून से 31 जुलाई के बीच राज्य के कई इलाकों में 400 मिमी से अधिक कुल बारिश दर्ज की गई है. इस अवधि में माउंट आबू में सबसे ज्यादा 661.8 मिमी बारिश दर्ज की गई. इसके बाद लसाड़िया में 652 मिमी, अरनोद में 623 मिमी, कनवास में 493 मिमी, नागलिया में 459 मिमी, शाहबाद में 456 मिमी, सुहागपुरा में 453 मिमी और निम्बाहेड़ा में 452 मिमी बारिश दर्ज की गई.

31 जुलाई तक 400 मिमी से अधिक बारिश वाले प्रमुख क्षेत्र

  • माउंट आबू - 661.8 मिमी
  • लसाड़िया - 652 मिमी
  • अरनोद - 623 मिमी
  • कनवास - 493 मिमी
  • नागलिया - 459 मिमी
  • शाहबाद - 456 मिमी
  • सुहागपुरा - 453 मिमी
  • निम्बाहेड़ा - 452 मिमी
  • छबड़ा - 450 मिमी
  • छीपाबड़ौद - 442.5 मिमी
  • सांभर - 434 मिमी
  • टॉडगढ़ - 433 मिमी
  • भदेसर - 432 मिमी
  • मालपुरा - 424 मिमी
  • झालरापाटन - 423 मिमी
  • दानपुर - 422 मिमी
  • बदनौर - 404 मिमी
  • जहाजपुर - 401 मिमी

पश्चिमी राजस्थान में गर्मी और उमस बढ़ी: बारिश की गतिविधियां कमजोर होने के साथ ही पश्चिमी राजस्थान में गर्मी और उमस का असर बढ़ने लगी है. जैसलमेर में अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा. वहीं बाड़मेर में तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों में दक्षिणी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश राहत दे सकती है, लेकिन 3 अगस्त के बाद मानसून कमजोर पड़ने पर पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों में गर्मी और उमस फिर बढ़ सकती है.

पढ़ें: राजस्थान में 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट, सावन में जोर पकड़ेगा मानसून

TAGGED:

WEATHER IN RAJASTHAN
WEATHER NEWS IN RAJASTHAN
WEATHER UPDATE IN RAJASTHAN
WEATHER FORECAST IN RAJASTHAN
MANSOON ACTIVE IN RAJASTHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.