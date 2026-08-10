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बूंदी में डेढ़ घंटे बादलों ने गाया राग मल्हार...सड़कों पर तिनकों की तरह तैरते दिखे दुपहिया वाहन

अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे बूंदीवासियों पर मानसून की मेहरबानी, लेकिन जलनिकासी बंदोबस्त की खुली पोल.

Two-wheelers drifting on the road of Bundi
बूंदी की सड़क पर बहते दुपहिया (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 10, 2026 at 6:51 PM IST

3 Min Read
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बूंदी: शहर में सोमवार को डेढ़ घंटे झमाझम बारिश हुई. सड़कें दरिया बन गई, जिनमें दुपहिया वाहन फूल-पत्तों की तरह तैरते नजर आए. मौसम विभाग ने जिले में भारी बारिश का अलर्ट कर रखा था. सोमवार की बारिश ने बूंदी शहर की जलनिकासी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी.

मौसम विभाग के अनुसार, करीब डेढ़ घंटे की बारिश ने शहरवासियों को गर्मी और उमस से राहत जरूर दी. लंबे समय से अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे लोगों के चेहरे पर खुशी नजर आई. हालांकि जलभराव ने परेशानी भी पैदा की. सड़कें जलमग्न होने और तेज बहाव के कारण शहर के कई हिस्सों में आवागमन बाधित रहा. पुरानी बूंदी की मुख्य सड़क पर तीन से चार फीट तक पानी का तेज बहाव नजर आया. तेज बहाव में आए कई वाहन बहते नजर आए, जबकि लोगों का आवागमन बंद रहा.

सड़कों पर तिनकों की तरह तैरते दिखे दुपहिया वाहन. (ETV Bharat Bundi)

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अधिकांश हिस्से जलमग्न: सोमवार शाम अचानक घने काले बादल छाए. पहले हल्की बारिश शुरू हुई, लेकिन कुछ ही मिनटों में बादलों ने रोद्र रूप दिखा दिया. तेज बारिश का ऐसा दौर शुरू हुआ कि शहर के अधिकांश हिस्से जलमग्न हो गए. बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली, वहीं शहर के पुराने हिस्से में जलभराव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी. पुरानी बूंदी की मुख्य सड़क पर बहाव इतना तेज था कि वाहन चालक सड़क पर निकलने से बचते दिखे. वहीं सड़क पर खड़े कई वाहन बह गए. लोग दूर खड़े यह मंजर देखते रहे. कई स्थानों पर दोपहिया वाहन पानी में फंस गए. चौमुखा से ठठेरा बाजार में हालात और भी खराब नजर आए. यहां पानी के तेज बहाव में कई वाहन बहते दिखे. बाजार की सड़क पर कई फीट पानी भरने से दुकानदारों और राहगीरों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई. दुकानों के बाहर रखा सामान और वाहन भी पानी की चपेट में आ गए.

यहां रहा ज्यादा असर: तेज बारिश का असर पुरानी बूंदी के कई प्रमुख बाजारों में देखने को मिला. सदर बाजार, तिलक चौक, मीरा गेट, ठठेरा बाजार सहित आसपास में सड़कों पर पानी तेजी से बहने लगा. संकरी गलियों में पानी का दबाव बढ़ने से लोगों को घरों और दुकानों के भीतर ही रुकना पड़ा. पहाड़ी इलाकों से उतरकर आया पानी भी पुराने शहर की ओर तेजी से बढ़ा. गलियों और बाजारों में बहाव तेज दिखा.

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