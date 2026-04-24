पौड़ी के शिक्षक की बेटी भारतीय सेना में बनी लेफ्टिनेंट, जानें शिक्षा-संघर्ष और सफलता की कहानी
मानसी रतूड़ी पौड़ी गढ़वाल जिले के पाबौ ब्लॉक स्थित नाई गांव की हैं, उनकी सफलता से परिवार के साथ इलाके के लोग भी खुश हैं
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 24, 2026 at 9:09 AM IST
पौड़ी गढ़वाल: जिले के पाबौ विकासखंड के ग्राम नाई की बेटी मानसी रतूड़ी ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है. यह उपलब्धि न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे जनपद के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय बन गई है. सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद मानसी ने अपने दृढ़ संकल्प, अनुशासन और कड़ी मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल किया.
मानसी रतूड़ी बनीं भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट: पहाड़ की विषम परिस्थितियों में पली-बढ़ी मानसी ने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता. उनकी सफलता आज क्षेत्र की बेटियों के लिए एक नई उम्मीद और प्रेरणा बनकर उभरी है. मानसी रतूड़ी की यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ी को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने का हौसला देगी. स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने मानसी की इस सफलता पर खुशी जताते हुए इसे पूरे क्षेत्र के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया है.
पहाड़ की बेटी बनी सेना में अफसर: मानसी रतूड़ी की सफलता की कहानी संघर्ष, मेहनत और दृढ़ संकल्प की मिसाल है. सीमित संसाधनों और पहाड़ी क्षेत्र की चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ा. प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने श्री गुरु रामराय स्कूल, पैठाणी से प्राप्त की, जहां से ही उनकी प्रतिभा और अनुशासन की झलक दिखने लगी थी. पढ़ाई के साथ-साथ उन्होंने अपने लक्ष्य भारतीय सेना में अधिकारी बनने पर पूरा ध्यान केंद्रित रखा.
मानसी के पिता हैं शिक्षक: आगे चलकर उन्होंने कोलकाता से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया और कठिन चयन प्रक्रिया को पार करते हुए भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट का पद हासिल किया. यह उपलब्धि उनके कठिन परिश्रम, समर्पण और आत्मविश्वास का परिणाम है. मानसी के पिता राजेश रतूड़ी, जो पेशे से शिक्षक हैं, ने बताया कि मानसी बचपन से ही पढ़ाई में होनहार और अनुशासित रही है. उन्होंने कहा, हमें अपनी बेटी पर गर्व है. उसने यह साबित कर दिया कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत सच्ची हो, तो कोई भी बाधा रास्ता नहीं रोक सकती.
मानसी की सफलता पर पूरा इलाका खुश: मानसी की माता, जो गृहिणी हैं ने भी बेटी की सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह पूरे परिवार के लिए गौरव का क्षण है. उन्होंने बताया कि मानसी ने हर परिस्थिति में धैर्य और लगन के साथ अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में काम किया. गांव की युवा प्रधान यामिका रतूड़ी सहित क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने मानसी को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है.
कैबिनेट मंत्री ने भी दी बधाई: स्थानीय लोगों का कहना है कि मानसी की यह उपलब्धि पहाड़ की बेटियों के लिए एक नई प्रेरणा है, जो यह संदेश देती है कि कठिन परिस्थितियां भी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकतीं. वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से मानसी रतूड़ी को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है. मानसी रतूड़ी की यह सफलता न केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि यह पूरे जनपद और प्रदेश के लिए गर्व का विषय है. उनकी यह कहानी आने वाली पीढ़ी के युवाओं, विशेषकर पहाड़ की बेटियों को देश सेवा और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करेगी.
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