मंशाराम हत्याकांड; अजय सिपाही समेत तीन को आजीवन कारावास, जानिये कब हुई थी वारदात?

अंबेडकरनगर : बहुचर्चित मंशाराम यादव हत्याकांड में माफिया अजय प्रताप ऊर्फ अजय सिपाही, मुलायम यादव व अजय यादव को एडीजे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोषी करार दिए जाने के दिन गत 21 फरवरी के दौरान अदालत में मौजूद अजय सिपाही समेत तीनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया था. फैसले की अगली तिथि 24 फरवरी तय की गई थी.

सहायक शासकीय अधिवक्ता सुभाष वर्मा के मुताबिक, यह प्रकरण 23 मार्च 2016 का है. 24 मार्च 2016 को सुल्तानपुर जिले के जयसिंहपुर थाने के भोवापार इलाके के पास नहर में दोस्तपुर थाना इलाके के किशनागरपुर निवासी मंशाराम यादव की लाश मिली थी. मामले में मृतक के मामा ने मुलायम यादव, अजय यादव, सपा के तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख अजय सिंह ऊर्फ अजय सिपाही उनके भाई विजय प्रताप सिंह तथा दो अन्य के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था. इसके बाद मृतक की बुआ चंद्रावती ने भी एक अन्य मुकदमा दर्ज कराया.

प्रकरण में आरोप था कि मुलायम यादव व अजय यादव किशनागरपुर घर आए थे और मंशाराम यादव को बुलाकर महरुआ बाजार ले गए थे. मंशाराम महरुआ चौराहे पर पान की दुकान करता था. घर न लौटने पर जब खोजबीन की गई तो बताया गया कि मुलायम व अजय यादव उसे लेकर लोकनाथपुर गांव थाना महरुआ गए हैं, जहां पर दावत थी. वहां पता करने पर इस बात की जानकारी हुई कि अजय सिपाही के नवनर्मित घर में गोली चली है और कहीं लेकर गए हैं.

दूसरे दिन सुल्तानपुर जिले के जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के एक नहर में शव मिलने की जानकारी हुई, वहां पहुंचकर देखा तो वह लाश मंशाराम की थी. आरोप यह भी था कि मंशाराम को माफिया अजय सिपाही के नवनिर्मित घर पर ले जाकर गोली मारी गई थी. इसके बाद कपड़े में लपेटकर उसे रविंद्र नाथ पांडेय व गिरेंद्र पांडेय के घर शव ले जाकर रखा गया और रात में दूसरे जिले में नहर में ले जाकर फेंक दिया गया. पुलिस ने प्रकरण में नामजद और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.