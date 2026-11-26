मनसा देवी रेलवे फाटक के पास सड़क धंसी, ईंटों से भरा ट्रक फंसा, लगा भीषण जाम
Road caves in Rishikesh: सड़क धंसने के कारण जाम लग गया. जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 26, 2026 at 8:37 PM IST
ऋषिकेश: शहर के मनसा देवी रेलवे फाटक के पास सड़क धंसने से ईंटों से भरा एक ट्रक बीच सड़क पर फंस गया. ट्रक के फंसने से क्षेत्र में यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई. देखते ही देखते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. कई घंटों तक जाम की स्थिति बनी रहने से स्थानीय लोगों, राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा.
बताया जा रहा है कि सड़क की हालत लंबे समय से खराब बनी हुई है. स्थानीय लोग लगातार सड़क की मरम्मत की मांग उठा रहे हैं, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है. लोगों का कहना है कि सड़क पर अक्सर पानी बहता रहता है. जिसके चलते सड़क की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है. जगह-जगह गड्ढे और कमजोर हो चुकी सड़क दोपहिया वाहन चालकों के लिए किसी खतरे से कम नहीं है. कई बार वाहन चालक यहां संतुलन बिगड़ने के कारण दुर्घटना का शिकार होते-होते बचे हैं.
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हैरानी की बात यह है कि इस सड़क की मरम्मत पहले भी कई बार कराई जा चुकी है, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद स्थिति फिर पहले जैसी हो जाती है. अब सड़क धंसने के कारण ईंटों से भरा भारी ट्रक फंस गया. जिससे यातायात व्यवस्था चरमरा गई. इस घटना ने एक बार फिर सड़क निर्माण और मरम्मत की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि आखिर बार-बार सड़क खराब होने के बावजूद जिम्मेदार विभाग स्थायी समाधान क्यों नहीं निकाल पा रहा है? यदि समय रहते सड़क की उचित मरम्मत और जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है. अब सवाल यह है कि क्या जिम्मेदार विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? आखिर कब तक लोग खराब सड़क, जलभराव और जाम की समस्या से जूझते रहेंगे? स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से सड़क की तत्काल मरम्मत कराने और समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है.