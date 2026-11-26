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मनसा देवी रेलवे फाटक के पास सड़क धंसी, ईंटों से भरा ट्रक फंसा, लगा भीषण जाम

मनसा देवी रेलवे फाटक के पास सड़क धंसी ( ETV Bharat )

ऋषिकेश: शहर के मनसा देवी रेलवे फाटक के पास सड़क धंसने से ईंटों से भरा एक ट्रक बीच सड़क पर फंस गया. ट्रक के फंसने से क्षेत्र में यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई. देखते ही देखते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. कई घंटों तक जाम की स्थिति बनी रहने से स्थानीय लोगों, राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा.

बताया जा रहा है कि सड़क की हालत लंबे समय से खराब बनी हुई है. स्थानीय लोग लगातार सड़क की मरम्मत की मांग उठा रहे हैं, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है. लोगों का कहना है कि सड़क पर अक्सर पानी बहता रहता है. जिसके चलते सड़क की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है. जगह-जगह गड्ढे और कमजोर हो चुकी सड़क दोपहिया वाहन चालकों के लिए किसी खतरे से कम नहीं है. कई बार वाहन चालक यहां संतुलन बिगड़ने के कारण दुर्घटना का शिकार होते-होते बचे हैं.